La enorme megaestructura construida para la eternidad y que, 1.700 años después, aún se mantiene en pie

Por Justin Calderon, CNN

Si visitas la antigua ciudad de Anuradhapura en un día de luna llena el pasado se sentirá muy presente.

Peregrinos budistas vestidos de blanco caminan descalzos por senderos polvorientos. Monjes con túnicas color azafrán cantan al amanecer. Visitantes extranjeros, desde Taiwán hasta Canadá, se unen a los fieles locales en rituales que se han realizado aquí, prácticamente sin interrupción, durante más de 2.000 años.

Situada en las llanuras del centro-norte de Sri Lanka, Anuradhapura fue la primera gran capital de la isla. Hoy en día, sigue siendo una de las ciudades más sagradas del mundo budista, conocida como el primer lugar en adoptar el budismo fuera de la India. Dispersos por su vasto parque arqueológico se encuentran monasterios, embalses y estupas (estructuras arquitectónicas budistas en forma de cúpula o túmulo) que se encuentran entre los monumentos religiosos más ambiciosos jamás construidos.

Dominando el paisaje se alza la inmensa cúpula en forma de burbuja de Jetavanaramaya, una estructura tan grande que, cuando se completó a principios del siglo IV d.C., se clasificó como el tercer edificio artificial más grande de la Tierra, solo superado por las Grandes Pirámides de Giza.

Completada alrededor del año 301 d.C. con un estimado de 93,3 millones de ladrillos de barro cocido, la estupa originalmente se elevaba a unos 122 metros (400 pies), lo que la convertía en una de las estructuras más altas del mundo antiguo.

Hoy, después de siglos de derrumbes, abandono y restauración, Jetavanaramaya se alza a unos 71 metros (233 pies), todavía monumental, pero poco más de la mitad de su altura original. Aun así, sigue siendo la estructura de ladrillo más grande jamás construida en volumen.

Su masa es tan vasta que los arqueólogos estiman que sus ladrillos podrían construir un muro de un metro de altura que se extendería desde Londres hasta Edimburgo, o desde la ciudad de Nueva York hasta Pittsburgh.

Sin embargo, fuera de Sri Lanka, Jetavanaramaya es poco conocida. A diferencia de las pirámides, no fue visible continuamente a lo largo de la historia. El crecimiento de la selva, los cambios en las prioridades religiosas y la preservación selectiva enterraron gradualmente tanto el monumento como gran parte de su historia, dejando uno de los mayores logros de ingeniería del mundo antiguo prácticamente en el olvido.

Jetavanaramaya se refiere no solo a la estupa en sí, sino al corazón de un vasto complejo monástico conocido como Jetavana Vihara, diseñado para albergar a cientos de monjes. Cada estructura del complejo estaba orientada hacia la estupa, asegurando que los monjes, al salir de sus residencias, la vieran de inmediato, un recordatorio diario de devoción y orden cosmológico.

“Aquí vivían unos 200 monjes”, explica Godamune Pannaseeha, un monje con gafas y alto funcionario de arqueología en Anuradhapura, y uno de los principales expertos contemporáneos en Jetavanaramaya.

“La gente venía a ofrecer túnicas, libros, comida, de todo, para ganar mérito”, dice, señalando las terrazas inferiores de la estupa donde se hacían las ofrendas, mientras recorre lentamente su base en el sentido de las agujas del reloj. “Esta era una ciudad religiosa viva”.

Sin embargo, desde sus inicios, Jetavanaramaya fue controvertida. Se construyó en terrenos tradicionalmente asociados con el Maha Vihara, el establecimiento budista ortodoxo Theravada, supuestamente sin el consentimiento de sus monjes. Posteriormente, el complejo se asoció con la secta Sagalika, que seguía doctrinas con inclinaciones Mahayana.

No se conservan crónicas Mahayana de la antigua Sri Lanka. Hoy en día, Sri Lanka sigue siendo una nación predominantemente budista Theravada. Como resultado, gran parte de la historia de Jetavanaramaya, incluidas las tensiones políticas y doctrinales que rodearon su creación, debe reconstruirse indirectamente, lo que deja a los historiadores con versiones incompletas y, en ocasiones, controvertidas.

Los desafíos técnicos que implicó la construcción de Jetavanaramaya fueron inmensos. A diferencia de las pirámides de piedra de Egipto, esta colosal estructura se construyó casi en su totalidad con ladrillos de barro, un material mucho más vulnerable a la erosión y al colapso.

“Para reemplazar un bloque de piedra, se necesitan quizás 10 ladrillos”, dice Anura Manatunga, profesor titular de arqueología de la Universidad de Kelaniya en Sri Lanka. “Eso significa que se tuvieron que preparar, transportar y colocar con precisión millones y millones de ladrillos”.

Los arqueólogos han identificado antiguos hornos de ladrillos en Anuradhapura y sus alrededores, lo que confirma la producción de ladrillos a gran escala en la región. Sin embargo, ninguno puede vincularse definitivamente con Jetavanaramaya ni datarse con seguridad a principios del siglo IV.

Trasladar este volumen de material habría requerido una organización y mano de obra extraordinarias. En este punto, el registro histórico es menos claro. Algunas fuentes sugieren que el trabajo se basó en mano de obra voluntaria, mientras que otras indican que también se utilizaron personas esclavizadas.

Según Pannaseeha, los textos antiguos sugieren que el rey Mahasena, quien encargó la estupa, complementó la mano de obra local con cautivos tomados durante las campañas militares en la India.

“Se utilizó a personas esclavizadas para trabajar en la estupa, así como a devotos y laicos”, afirma.

Si bien no hay registros que mencionen específicamente animales en Jetavanaramaya, los historiadores creen que casi con certeza se utilizaron elefantes y carros tirados por bueyes, como en otras importantes obras de construcción de Sri Lanka, incluida Ruwanwelisaya, la estupa más sagrada de la ciudad, construida siglos antes, en el año 140 a.C.

Es probable que los elefantes transportaran ladrillos y compactaran la tierra en los cimientos, una técnica utilizada en la construcción tradicional en la isla hasta tiempos relativamente recientes.

Los andamios se habrían basado en gran medida en bambú, atado con cuerda de fibra de coco y lianas de la selva. El metal se usó con moderación, reservado para herramientas en lugar de elementos estructurales.

Jetavanaramaya refleja la cúspide del conocimiento de la ingeniería antigua de Sri Lanka. Su enorme forma hemisférica distribuye el peso de manera eficiente, mientras que sus cimientos fueron cuidadosamente preparados. Las crónicas antiguas describen cómo los constructores inundaban el terreno excavado para observar la absorción, una forma rudimentaria pero efectiva de prueba del suelo.

Una sección caída de la estupa revela una mayor ingeniosidad. Pannaseeha señala una cámara cilíndrica hueca dentro de las ruinas que sugiere una comprensión temprana de la ventilación.

A pesar de esta sofisticación, el tiempo ha hecho mella. Terremotos, lluvias monzónicas y siglos de abandono provocaron el colapso de secciones de la estupa. La última gran renovación tuvo lugar en el siglo XII, durante el reinado del rey Parakramabahu I.

Los esfuerzos de restauración más recientes introdujeron cemento en algunas capas exteriores, una decisión que los arqueólogos ahora creen que pudo haber acelerado el deterioro en lugar de prevenirlo. El mortero original utilizado para colocar los ladrillos estaba compuesto por una mezcla de dolomita finamente triturada, piedra caliza, arena tamizada y arcilla. Las excavaciones también han descubierto relicarios incrustados en la estupa en diferentes niveles estructurales. Estos contenían reliquias sagradas y ofrendas rituales, lo que refuerza el papel de Jetavanaramaya no solo como una proeza arquitectónica, sino como una estructura sagrada construida de adentro hacia afuera.

Entre los descubrimientos más significativos relacionados con Jetavanaramaya se encuentran paneles de oro que representan imágenes de Bodhisattvas e inscritos con fragmentos del sutra Prajñāpāramitā, un texto fundamental del budismo Mahayana. Los paneles, que se conservan actualmente en el Museo Nacional de Colombo, fueron escritos en sánscrito utilizando antiguos alfabetos locales.

Estos paneles ofrecen una valiosa evidencia material de la práctica Mahayana en la antigua Sri Lanka, lo que sugiere que Jetavana fue en su momento un centro de pensamiento budista cosmopolita, conectado por la doctrina y las rutas comerciales con la India y otras regiones.

De pie en la base de la estupa, Pannaseeha señala la aguja dañada.

“Los relatos históricos dicen que un diamante coronaba el pináculo, posiblemente para desviar los rayos durante las tormentas monzónicas”, comenta.

La aguja en sí es inusual. “Se asemeja a una torre”, señala, una forma que algunos estudiosos creen que podría reflejar la influencia tecnológica del mundo romano o del Mediterráneo en general, transmitida a través de las redes comerciales del océano Índico.

Ya sea simbólica o funcional, gran parte de su construcción sigue siendo un misterio.

“Podemos ver pequeños restos de los motivos decorativos, incluidos los de la Naga, con forma de capucha de cobra”, añade Pannaseeha, señalando las intrincadas tallas en la base. “Pero todavía no sabemos exactamente cómo se fijaron en su lugar”.

La inmensa escala de Jetavanaramaya invita a la comparación con Ruwanwelisaya, la reluciente estupa blanca cercana que hoy en día tiene una importancia religiosa mucho mayor para los habitantes de Sri Lanka.

Se cree que Ruwanwelisaya alberga algunas de las reliquias más veneradas del budismo, incluida una parte de los restos de Buda. Sigue siendo el punto central de peregrinación y de la vida religiosa nacional.

Aunque más pequeña que Jetavanaramaya en su forma original, Ruwanwelisaya se ha mantenido continuamente y hoy se eleva más que la estructura truncada de Jetavana, alcanzando más de 100 metros (328 pies) de altura.

Mientras que Jetavanaramaya representa la audacia arquitectónica y el debate doctrinal, Ruwanwelisaya encarna la continuidad devocional.

Eetalawetunwawe Gnanathilaka Thero, una de las figuras religiosas más respetadas del país y monje principal de Ruwanwelisaya, ha observado un aumento constante de visitantes extranjeros en Anuradhapura en los últimos años.

“Primero hubo una guerra civil, luego una pandemia”, dice. “Pero en los últimos dos años, ha habido un aumento notable de visitantes extranjeros en nuestra ciudad santa”.

Los viajeros pueden observar —y participar en— cualquiera de los nueve rituales puja diarios, el primero de los cuales comienza al amanecer.

Si se visita en un día de luna llena, miles de peregrinos llegan, esperando pacientemente para entrar en Ruwanwelisaya y Sri Maha Bodhi, el templo que rodea un árbol de higuera sagrado que se cree que creció de un retoño del árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación.

Quizás el hecho más sorprendente de Jetavanaramaya es que nunca se volvió a construir nada parecido. Durante casi 700 años después de su finalización, no se intentó construir ninguna estupa de escala comparable en Sri Lanka.

“Esta fue la última estupa verdaderamente gigantesca”, dice Manatunga. “No solo aquí, sino incluso en el sudeste asiático, los constructores posteriores adoptaron la misma forma de burbuja, pero nunca a esta escala”. Jetavanaramaya se erige hoy como testimonio de una sociedad antigua capaz de organizar mano de obra, materiales y conocimientos de ingeniería a una escala que rivalizaba con cualquier civilización de su tiempo.

Que permanezca relativamente desconocida fuera de Sri Lanka podría considerarse uno de los grandes olvidos de la historia, un recordatorio de que algunos de los logros más extraordinarios del mundo antiguo no fueron tallados en piedra, sino moldeados con tierra, devoción e ingenio humano.

