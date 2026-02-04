Por CNN en Español

Delcy Rodríguez y Donald Trump se acercan cada vez más. Portaaviones de EE.UU. derriba dron iraní. ¿Quiénes son las figuras públicas que aparecen en los archivos de Epstein? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Donald Trump recibió a Gustavo Petro en la Casa Blanca y le dio una foto y un escrito firmado en el que señala que ama a Colombia y que la cita fue un “gran honor”. Además, le dedicó un libro suyo con un inesperado “eres genial” y ante la prensa afirmó que ambos se llevaron “muy bien”. Los mandatarios pasaron del odio al amor. En una conferencia de prensa posterior, Petro dijo que “lo que nos une es la libertad” y aseguró que salió del encuentro “con un aire optimista y positivo”. Así fue la jornada en la que dos presidentes de ideologías opuestas sonrieron, se dieron la mano y se elogiaron mutuamente.

Un mes después del operativo militar en Caracas en el que fue capturado Nicolás Maduro, los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos están en su momento de mayor diálogo y coordinación en varios años. Así ha sido el acercamiento entre Delcy Rodríguez y Donald Trump.

Los principales titulares de la más reciente divulgación de archivos vinculados al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se centran en el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk y el expríncipe Andrés, entre otras figuras públicas. Y con razón. Esos nombres aparecen dispersos por todos los documentos.

Un portaaviones de EE.UU. derribó un dron iraní que “se acercó de manera agresiva” al buque en el mar Arábigo el martes, horas antes de que dos botes armados operados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se acercaran a un petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz y amenazaran con abordar y apoderarse de la nave, según un portavoz militar de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó y convirtió en ley un extenso paquete de gasto, poniendo fin al cierre parcial del Gobierno después de tres días, pero creando otro precipicio de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional en dos semanas.

Tuvo una carrera exitosa en EE.UU. Ahora, a sus 80 años, vive “con una sola maleta” en Italia

Después de décadas de construir inmuebles para empresas, diseñar edificios y viajar, Edward Krueger Connors Jr. llegó a una conclusión inesperada cuando tenía unos 80 años: quedarse quieto ya no tenía sentido.

Tu obsesión con “Heated Rivalry” va mucho más allá del sexo, dicen terapeutas

La serie de ficción sobre dos jugadores de hockey que se enamoran ha generado un fuerte impacto cultural por su representación positiva de relaciones gay, el consentimiento y la diversidad sexual.

Turning Point USA organiza un concierto con Kid Rock para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La plataforma conservadora Turning Point USA anunció que organizará un concierto liderado por el músico Kid Rock para rivalizar el domingo con el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

50.000

La estrategia de Ucrania es matar a 50.000 soldados rusos al mes. ¿Es una señal de confianza o un indicio de debilidad?

“No hay refugio para los criminales”

—Lo dijo el coronel Elver Alfonso, director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia, al dar a conocer la extradición a EE.UU. de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, condenado por múltiples homicidios y acusado de narcotráfico en una corte de Texas.

El concurso canino más prestigioso del mundo celebra 150 años

La exposición canina Westminster Kennel Club Dog Show celebra su 150° aniversario. El concurso comenzó el sábado y, de acuerdo con Reuters, más de 2.500 perros de más de 200 razas llegaron desde distintos países para competir.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Moltbook es una nueva red social diseñada exclusivamente para bots de IA y no para personas.

