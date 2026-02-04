Los agentes federales deben limitar por ahora gases lacrimógenos en protestas frente edificio de ICE en Portland, dice juez

Por Asociated Press

Un juez federal en Oregon restringió temporalmente el martes el uso de gases lacrimógenos por parte de agentes federales en las protestas en el edificio de Inmigración y Control de Aduanas en Portland, apenas días después de que los agentes lanzaran gases contra una multitud de manifestantes, incluidos niños pequeños, que los funcionarios locales describieron como pacíficos.

El juez federal de distrito Michael Simon ordenó a los agentes federales no usar municiones químicas ni proyectiles contra personas que no representen una amenaza inminente de daño físico, que simplemente estén invadiendo la propiedad o se nieguen a dispersarse. Simon también limitó a los agentes federales a disparar municiones a la cabeza, el cuello o el torso, “a menos que el agente esté legalmente justificado para usar fuerza letal contra esa persona”.

Simon, cuya orden de restricción temporal está en vigor durante 14 días, escribió que la nación “está ahora en una encrucijada ”.

“En una república democrática constitucional que funcione bien, la libertad de expresión, la valiente recopilación de noticias y la protesta no violenta se permiten, se respetan e incluso se celebran”, escribió. “Al ayudar a nuestra nación a encontrar su rumbo constitucional, un poder judicial imparcial e independiente que opere bajo el Estado de derecho tiene una responsabilidad que no puede eludir”.

El fallo se produjo en respuesta a una demanda presentada por la ACLU de Oregon en nombre de los manifestantes y periodistas independientes que cubrían las manifestaciones en el conflictivo edificio de ICE.

La demanda acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a su secretaria, Kristi Noem , así como al presidente Donald Trump. Argumenta que el uso de municiones químicas y fuerza excesiva por parte de agentes federales constituye una represalia contra los manifestantes que menoscaba sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

Los agentes federales “han seguido su entrenamiento y han utilizado la mínima cantidad de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal”, dijo el DHS.

“El DHS está tomando medidas apropiadas y constitucionales para defender el Estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de agitadores peligrosos”, dijo la portavoz Tricia McLaughlin.

En ciudades de todo el país se han producido manifestaciones contra el aumento de las medidas de control inmigratorio del Gobierno de EE.UU.

El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones suspendió una decisión que prohibía a los agentes federales usar gas lacrimógeno o gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Minnesota que no obstruyeran la aplicación de la ley. Un tribunal de apelaciones también suspendió un fallo de un juez federal en Chicago que restringía a los agentes federales el uso de ciertas armas antidisturbios, como gas lacrimógeno y gas pimienta, a menos que fuera necesario para prevenir una amenaza inmediata. Una demanda similar interpuesta por el estado se encuentra actualmente ante el mismo juez.

La denuncia de Oregon describe casos en los que los demandantes –entre ellos un manifestante conocido por llevar un disfraz de pollo, un matrimonio de unos 80 años y dos periodistas independientes– sufrieron el uso de municiones químicas o “menos letales” contra ellos.

En octubre, Richard Eckman, veterano de la guerra de Vietnam, de 83 años, y su esposa Laurie Eckman, de 84, se unieron a una marcha pacífica hacia el edificio del ICE. Agentes federales lanzaron municiones químicas contra la multitud, impactando a Laurie Eckman en la cabeza con una bala de pimienta, provocándole una hemorragia, según la denuncia. Con la ropa y el cabello ensangrentados, acudió a un hospital, donde le dieron instrucciones para tratar una conmoción cerebral. Una munición también impactó el andador de su esposo, según la denuncia.

Según la denuncia, a Jack Dickinson, quien asiste frecuentemente a las protestas en el edificio de ICE con un disfraz de pollo, le han disparado municiones sin representar ninguna amenaza. Agentes federales le han disparado municiones a su máscara y a su espalda, y han lanzado una bomba de gas lacrimógeno que prendió chispas junto a su pierna y le quemó el disfraz, según la denuncia.

Los periodistas independientes Hugo Ríos y Mason Lake también fueron atacados con bolas de pimienta y gases lacrimógenos a pesar de estar identificados como periodistas, afirma la denuncia.

“Se debe prohibir a los acusados ​​gasear, disparar, golpear y arrestar a ciudadanos pacíficos de Portland y a periodistas dispuestos a documentar abusos federales como si fueran combatientes enemigos”, afirma la denuncia.

El propietario y los residentes del complejo de viviendas asequibles al otro lado de la calle del edificio de ICE presentaron una demanda por separado, buscando también restringir el uso de gases lacrimógenos por parte de los agentes federales porque los residentes han estado expuestos repetidamente desde el año pasado.

Las autoridades locales también se han pronunciado en contra del uso de municiones químicas. El alcalde de Portland, Keith Wilson, exigió al ICE que abandonara la ciudad después de que agentes federales usaran dichas municiones el sábado en lo que describió como una “protesta pacífica diurna donde la gran mayoría de los presentes no violó ninguna ley, no representó ninguna amenaza ni representó ningún peligro para las fuerzas federales”.

“A quienes siguen trabajando para ICE: Renuncien. A quienes controlan estas instalaciones: Váyanse”, escribió Wilson en un comunicado el sábado por la noche.

La protesta fue una de muchas manifestaciones similares en todo el país contra la represión inmigratoria en ciudades como Minneapolis , donde en las últimas semanas agentes federales mataron a dos personas, Alex Pretti y Renee Good.

