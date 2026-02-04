Los puertorriqueños están entusiasmados por el show de Bad Bunny en el Super Bowl en español. No son los únicos

Por Alli Rosenbloom, CNN

Cuando Bad Bunny suba al escenario del Super Bowl este domingo, hará historia como el primer artista de habla hispana en encabezar el espectáculo de medio tiempo.

Eso tiene a los puertorriqueños rebosantes de anticipación y orgullo.

“Creo que es un orgullo, un orgullo enorme, que sea así, en nuestro idioma, con nuestra jerga, con música que nos representará, con un artista que nos representa”, dijo RaiNao, una artista que ha colaborado con Bad Bunny, a CNN.

Mientras que algunos conservadores, incluido el presidente Donald Trump, han manifestado su rechazo a la presentación de Bad Bunny, el apoyo de los puertorriqueños y de otros seguidores del artista ha sido igual de fuerte, si no más.

Ese apoyo creció después de que Bad Bunny arrasara en los premios Grammy el pasado fin de semana, ganando en las categorías a mejor interpretación de música global, mejor álbum de música urbana y convirtiéndose en el primer artista de habla hispana en ganar álbum del año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

También fue elogiado por sus seguidores por pronunciarse en contra de las políticas antiinmigración del Gobierno de Trump, con comentarios iniciados por las palabras: “ICE out” (“Fuera ICE”, en español).

Hace tiempo, Bad Bunny se comprometió a cantar solo en español. Dijo a Vanity Fair en 2023 que “nunca” cantaría en inglés “solo porque alguien diga que tengo que hacerlo para llegar a cierto público”.

“Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español”, declaró a la revista.

Ya ha lanzado siete álbumes de estudio, sin una sola canción completa en inglés.

“No se movió hacia el mundo; hizo que el mundo se moviera hacia nosotros”, dijo Nydia Velázquez (D-NY) en una entrevista incluida en el especial de CNN “Bad Bunny and the Halftime Show: Rhythms of Resistance”.

Bad Bunny ya hizo una aparición en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2020, cuando Jennifer Lopez y Shakira fueron las artistas principales.

El show incluyó imágenes impactantes, como un segmento durante la interpretación de “Let’s Get Loud” con niños cantando desde estructuras semejantes a jaulas en el campo, en referencia a la política migratoria de Estados Unidos.

Shakira y JLo, quienes cantan tanto en inglés como en español, promovieron su espectáculo como uno que buscaría unificar y demostrar, como dijo Shakira en ese momento, “la fuerza relevante que la comunidad latina es en este país”.

El espectáculo recibió críticas mixtas y más de 1.000 quejas ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), algunas alegando que no era apto para toda la familia.

Antes del Super Bowl de este domingo, Turning Point USA anunció que presentará su propio “All American Halftime Show” con los artistas Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Trump ya dijo que es “anti-ellos”, refiriéndose a Bad Bunny y a Green Day, quienes también son críticos de su Gobierno. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la elección de Bad Bunny como “una decisión terrible”.

“Parece que no es alguien que le guste a un público más amplio”, dijo en octubre.

Bad Bunny lo ha tomado con humor. En octubre, subió al escenario de “Saturday Night Live” y les dijo a los espectadores que no sabían español que tenían cuatro meses para aprender el idioma.

En TikTok, muchos han aceptado el reto, con numerosos videos de personas que no hablan español intentando perfeccionar su pronunciación para poder cantar junto a él cuando suba al escenario.

Vanessa Díaz, profesora y coautora de “P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance”, sostiene que el idioma no es una barrera para disfrutar la música, como lo demuestra el hecho de que Bad Bunny tiene muchos fans angloparlantes.

“Aún les gusta su música aunque no la entiendan toda. Sus letras son importantes, obviamente, pero su música es más que solo letras”, dijo a CNN. “La musicalidad, el mensaje en sus videos y en sus presentaciones. Los muchos componentes de su arte han creado muchos fans que no hablan español”.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny marcará su primera gran presentación ante una audiencia numerosa en Estados Unidos desde su gira de 2022. No llevó su gira de conciertos de 2025-2026 a EE.UU., dijo, por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizara redadas en los recintos.

“Bad Bunny es un artista de resistencia y rechazo”, dijo la doctora Petra Rivera-Rideau, quien escribió el libro junto a Díaz. Y eso no parece que vaya a cambiar pronto.

Gonzalo Jimenez, Isa Cardona, Norma Galena, Rebecca Mulford, Raza Naqvi y Emma Schwartz de CNN contribuyeron a este informe.