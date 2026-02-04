¿Qué tan grave fue la muerte de Alex Pretti para el Gobierno de Trump? Nuevos datos lo demuestran

Análisis de Aaron Blake, CNN

El Gobierno de Trump dio este miércoles su señal más clara hasta ahora de que está reduciendo su polémica operación de control migratorio en Minneapolis.

Tom Homan, el zar de la frontera de la Casa Blanca que recientemente asumió la operación, dijo que el Gobierno está “de inmediato” retirando a 700 agentes federales, una parte considerable de los 3.000 enviados. Homan citó una mayor cooperación de las autoridades locales para detener a inmigrantes indocumentados en cárceles, pero esas autoridades han cuestionado las afirmaciones sobre su supuesta falta de colaboración.

En realidad, la razón más probable para la reducción parece ser política: la muerte de Alex Pretti hace una semana y media en un encuentro con agentes federales hizo insostenible la situación para el Gobierno, que ahora retrocede, al menos en parte.

Trump dijo este miércoles que aprendió que su gobierno podría usar un “enfoque más suave”.

“Me di cuenta de que tal vez nos vendría bien un toque un poco más suave, pero aún tienes que ser duro. Estos son criminales, estamos tratando con criminales realmente duros”, dijo a NBC News en una entrevista.

Y por primera vez desde la muerte de Pretti, tenemos datos concretos que lo respaldan.

Dos nuevas encuestas de Ipsos y la Universidad de Quinnipiac son los primeros sondeos de alta calidad realizados completamente después de la muerte de Pretti. La primera muestra que la mayoría de los estadounidenses considera que su muerte implicó “uso excesivo de la fuerza”, mientras que la segunda indica que los votantes consideran abrumadoramente que el disparo “no estuvo justificado”, con respuestas aún más marcadas que tras la muerte de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a principios de enero.

Y lo importante: en realidad fueron los republicanos quienes más cambiaron su postura en contra de las acciones del Gobierno federal entre ambos hechos.

La encuesta de Ipsos mostró que el 55 % de los estadounidenses dijo que la muerte de Pretti implicó “uso excesivo de la fuerza”, frente a solo un 16 % que consideró que el uso de la fuerza fue “necesario”. Es un veredicto de aproximadamente 3 a 1 contra los agentes federales involucrados.

Eso es aún más marcado que el veredicto ya desigual sobre la muerte de Good. A mediados de enero, una encuesta de Ipsos mostró que los estadounidenses opinaban 52 %-25 % que la fuerza utilizada en la muerte de Good fue “excesiva” y no “necesaria”.

(Una encuesta de CNN, de manera similar, mostró que los adultos estadounidenses opinaban 56 %-26 % que el uso de la fuerza por parte del agente en la muerte de Good fue “inapropiado”).

Como muestran esos números, la gran diferencia en las reacciones a las muertes de Good y Pretti parece ser el porcentaje de personas dispuestas a justificar la fuerza utilizada por los agentes federales.

Y la razón por la que ese porcentaje ha disminuido se debe casi completamente a los republicanos.

Mientras que el 54 % de los republicanos dijo que el uso de la fuerza contra Good fue “necesario” a mediados de enero, esa cifra cayó al 33 % en el caso de Pretti.

(Otro 24 % de los republicanos dijo que la fuerza contra Pretti fue “excesiva”, mientras que una pluralidad — 43 % — dijo no estar segura).

La encuesta de Quinnipiac es similar. Mientras que el mes pasado los votantes registrados opinaban que el disparo a Good no estuvo “justificado” por 18 puntos, la nueva encuesta muestra que consideran que el disparo a Pretti no estuvo “justificado” por 40 puntos (62 %-22 %).

Y nuevamente, los republicanos fueron quienes más cambiaron. Mientras que el 77 % de ellos dijo que el disparo a Good estuvo “justificado”, solo el 55 % dice lo mismo de Pretti.

No es la única evidencia de que incluso muchos republicanos se han cansado.

La nueva encuesta de Ipsos también muestra que el porcentaje de estadounidenses que dice que los esfuerzos de ICE han ido “demasiado lejos” está aumentando. Pasó del 58 % en una encuesta que abarcó el fin de semana de la muerte de Pretti al 62 % una semana después.

No es un gran aumento, pero sí es un número importante. Y, nuevamente, el cambio se debe casi completamente a los republicanos. El porcentaje de ellos que dice que ICE ha ido “demasiado lejos” pasó del 20 % al 30 % en una semana.

Y hay más evidencia de que esto se estaba volviendo insostenible:

La encuesta de Ipsos de la semana pasada, realizada para Reuters, mostró que la aprobación de Donald Trump en temas de inmigración alcanzó un nuevo mínimo en cualquiera de sus dos mandatos, con un 39 %.

Una encuesta de Fox News, realizada en su mayoría después de la muerte de Pretti, mostró que el 59 % de los votantes registrados y el 27 % de los republicanos calificaron a ICE como “demasiado enérgico”. Ambos números aumentaron 10 puntos desde julio.

La encuesta de Quinnipiac muestra que el 60 % de los votantes registrados quiere que ICE salga de Minneapolis, y el 58 % quiere que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sea destituida. (Algunos demócratas han apoyado procesos de destitución). Casi 1 de cada 5 republicanos apoyó ambas medidas.

Todas estas cifras confirman lo que ya era evidente en la reacción del Gobierno ante la muerte de Pretti, al menos después de que algunos altos funcionarios intentaron inicialmente retratarlo como un “asesino” y un terrorista. El Gobierno sabía que esto era grave y que algo debía cambiar.

Si acaso, estos datos reafirman el problema político en que esto se estaba convirtiendo dentro de su propio sector.

Gran parte de la agenda de Trump implica hacer cosas que pueden ser impopulares para la mayoría del público estadounidense, pero que son populares entre su base y toleradas por los republicanos en el Congreso.

En este caso, es evidente que la muerte de Pretti estaba poniendo en serio peligro ese muro de contención político. Y es lógico suponer que otro incidente grave podría haberlo derrumbado por completo.

