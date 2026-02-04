Trump advierte que el líder supremo de Irán debería estar “muy preocupado”

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump advirtió en una entrevista este miércoles que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, debería estar “muy preocupado” ante el aumento de las tensiones con Estados Unidos.

“Yo diría que debería estar muy preocupado. Sí, debería estarlo”, dijo Trump a NBC News.

Estados Unidos ha acumulado recursos militares en torno a Irán mientras Trump evalúa tomar medidas contra el régimen.

Aunque ha dejado abierta la posibilidad de una solución diplomática, el estado de las negociaciones previstas entre Estados Unidos e Irán hacia el final de la semana parecía incierto, ya que ambas partes están negociando los términos de las conversaciones.

Trump, quien amenazó por primera vez con ataques contra el régimen hace semanas en medio de una represión de protestas callejeras, dijo que sus acciones han respaldado a los manifestantes, a pesar de no haber llegado a tomar medidas directas.

“Los hemos respaldado. Y miren, ese país es un caos en este momento por nosotros. Entramos y eliminamos su programa nuclear”, dijo, en referencia al bombardeo de junio contra tres instalaciones nucleares iraníes.

“Si no hubiéramos eliminado ese programa nuclear, no habría paz en Medio Oriente, porque los países árabes nunca hubieran podido hacerlo. Le tenían mucho, mucho miedo a Irán. Ya no le tienen miedo”, añadió.

Trump dijo que fue informado de que Irán estaba buscando reactivar su programa nuclear en sitios alternativos.

“Intentaron volver al sitio. Ni siquiera pudieron acercarse”, afirmó. “Hubo una obliteración total. Pero estaban pensando en iniciar un nuevo sitio en otra parte del país. Nos enteramos. Y yo dije: si hacen eso, les vamos a hacer cosas malas”.

