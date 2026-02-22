Cómo ver todas las series de “Juego de Tronos” en orden cronológico y no perderse en la historia

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

HBO emite este domingo el episodio final de la primera temporada de “El caballero de los siete reinos”. Es la tercera serie del llamado universo “Juego de tronos” creado por George R. R. Martin y, debido a que las tres suceden en épocas distintas, algún espectador quizás se sienta algo perdido con tantos personajes.

Debe tenerse en cuenta que Martin ha publicado cinco novelas voluminosas dentro del ciclo “A Song of Ice and Fire”, acompañadas de seis novelas cortas y dos libros de referencia sobre la historia del continente de Westeros y de la familia Targaryen.

Son libros que hacen referencia a 6.000 años de historia, desde cuando los ándalos invadieron Westeros y conquistaron a los llamados “primeros hombres”, pobladores originarios del continente. Recordemos que los libros de “Juego de tronos” pertenecen al género fantástico, por lo que figuras como dragones, gigantes y hechiceros se encuentran en sus páginas.

En la saga, se toma como el año 0 del calendario de Westeros la conquista del continente por Aegon Targaryen, acompañado de sus hermanas Visenya y Rhaenys, provenientes de Valyria. Se usan las siglas AC, que significan “After the Conquest” (después de la conquista).

A continuación, te indicamos cómo ver las series de la saga en orden cronológico.

Año en que sucede: 112 AC.

Lanzada en 2022, “House of the Dragon” cuenta con dos temporadas y estrenará la tercera este junio en HBO y HBO Max. (HBO forma parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros. Discovery).

Narra los eventos de la guerra civil Targaryen conocidos como la “danza de los dragones”. Esto sucedió alrededor de 170 años del nacimiento de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en “Juego de tronos”.

La serie incluso se inicia en el año 101 AC, cuando se realizó el gran concilio de Harrenhal, en el que se designó como heredero al trono de hierro al príncipe Viserys. La primera temporada se desarrolla en el año 112 AC, con la guerra de intrigas por quién sucederá al monarca Viserys.

Y a partir de la temporada 2, ambientada entre 129 y 132 AC, se desata la guerra entre las dos facciones Targaryen enfrentadas: “los negros”, liderados por la reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y su marido, el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith) contra “los verdes”, comandados por el rey Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) y su madre, la reina Alicent Hightower (Olivia Cook).

Esta guerra civil prácticamente extinguirá a los dragones y debilitará el control de Westeros por la casa Targaryen.

HBO ha confirmado que “House of the Dragon” concluirá con su cuarta temporada, aún sin fecha de estreno.

Año en que sucede: 209 AC.

Se desarrolla 78 años después de los acontecimientos de “House of the Dragon”, por lo que no hay dragones en la historia; y 89 años antes de la serie “Juego de tronos”.

Cuenta las aventuras de Ser Duncan the Tall, un caballero errante en Westeros, acompañado por su escudero, Egg, quien es en realidad el príncipe Aegon Targaryen. La serie adaptará en su segunda temporada la novela “The Sworn Sword”, que transcurre entre 210 y 211 AC. Y la tercera temporada abordará la historia de la novela “The Mystery Knight”, que sucede en 212 AC.

Es una época relativamente pacífica bajo el reinado del monarca Aerys I Targaryen, algo más de una década después de la primera rebelión Blackfyre (Fuegooscuro). Como está más cerca en el tiempo con “Juego de tronos”, es posible que veamos a dos personajes que aparecen en la serie original: el maestre Aemon, hermano de Egg, que sirve de maestre de la Guadia de la Noche; y Brynden Rivers, que habría de convertirse en el Cuervo de tres ojos, un vidente que vive más allá del Muro y pasa su rol a Bran Stark.

Año en que sucede: 281 AC.

La compañía teatral The Royal Shakespeare Company, en Reino Unido, informó el miércoles el montaj de la obra “Game of Thrones: The Mad King”, que narra lo que ocurrió en el “fatídico torneo de Harrenhal” que condujo a la Rebelión de Robert Baratheon.

En este torneo aparecen la versión joven de muchos personajes vistos en la serie “Juego de tronos”. Por ejemplo, fue allí que el príncipe Rhaegar Targaryen coronó a Lyanna Stark como Reina del Amor y la Belleza, pasando por encima de su propia esposa, Elia Martell. Este acto alimentó rumores de un romance y contribuyó a las tensiones que llevaron a la rebelión de Robert Baratheon, que destronó al monarca Aerys II, apodado el “rey loco”.

“The Mad King” tendrá su estreno mundial en el Royal Shakespeare Theatre en Stratford-upon-Avon este verano.

Año en que sucede: 298 AC-305 AC.

La serie se inicia varios años luego de que Robert Baratheon conquista el trono de hierro. La primera temporada concluye con su muerte y la de su amigo y “Mano del rey”, Ned Stark. “Juego de tronos” tuvo ocho temporadas y, entre los muchos personajes que destacó, están la princesa Daenerys Targaryen, apoyada por los tres dragones que lograron eclosionar en Essos; y Jon Snow, hijo de la unión secreta entre el príncipe Rhaegar Targaryen y Lianna Stark.

La serie concluyó sin que se hayan publicado los dos libros restantes de la saga “A Song of Ice and Fire”, titulados “The Wind sof Winter” y “A Dream of Spring”.

