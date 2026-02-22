EE.UU. ganó la medalla de oro en hockey sobre hielo en una épica final y la Casa Blanca se burló de Canadá

Por Ben Church, Mia Fishman y Nina Giraldo, CNN

Fue el final que todos esperaban, pero resultó ser mejor de lo que nadie podría haber imaginado.

El equipo de EE.UU. realizó una de las mejores actuaciones olímpicas de la historia al vencer a Canadá en tiempo extra y ganar su primera medalla de oro en hockey sobre hielo masculino desde 1980.

Después de una larga espera por la gloria, esta fue quizás la manera perfecta de hacerlo: una actuación de auténtica determinación y dedicación.

El héroe del día fue Jack Hughes, un jugador que literalmente llevaba la brutalidad de la final en toda su cara. Marcó el gol de oro de la victoria con sangre goteando de los dientes rotos.

Y aunque Hughes acaparará los titulares, el portero Connor Hellebuyck fue igual de heroico, manteniendo al equipo estadounidense en el partido en medio de una presión arrolladora.

“Eso es hockey sobre hielo estadounidense”, dijo Hughes a la cadena NBC. “La hermandad del hockey sobre hielo estadounidense significa mucho”.

El tono se marcó en los primeros segundos, con el partido jugándose a un ritmo vertiginoso desde la primera caída del disco. El ritmo nunca decayó.

Fue el equipo estadounidense el que empezó mejor, acorralando a Canadá en su propio campo y mostrando una fuerza física que su rival inicialmente tuvo dificultades para controlar.

El primer gol llegó poco después, con Matt Boldy poniendo a Estados Unidos 1-0 arriba con el primer disparo del partido. Fue el momento en que la afición estadounidense empezó a soñar.

Pero tras reagruparse en el primer descanso, fue el turno de Canadá de dominar. Obligó a Estados Unidos a esforzarse al máximo en un segundo periodo que fue simplemente unidireccional. A pesar de desaprovechar múltiples ocasiones, los canadienses finalmente empataron el partido con un disparo casi perfecto de Cale Makar.

La situación fue similar en el tercer periodo, con el portero estadounidense Hellebuyck continuando con sus heroicas paradas. De sus 41 atajadas, la que le impidió un gol a Devon Toews fue sin duda la más notable, aunque el defensa canadiense no querrá volver a verla fallar.

El caos absoluto le restó algo de calidad al partido, pero nadie que estuviera viendo lo necesitaba. Fue crudo, apasionado, y fue todo lo que la gente quería ver y más.

Estados Unidos siguió defendiendo con todas sus fuerzas, interponiendo palos, manos e incluso cuerpos para forzar el tiempo extra.

Entonces llegó el momento mágico de Hughes, aprovechando un espacio para provocar una celebración frenética entre sus compañeros y la nación.

Esas celebraciones incluyeron un emotivo homenaje a Johnny Gaudreau, el jugador de la NFL que murió junto a su hermano en 2024. La familia de Gaudreau llegó al final, y sus hijos fueron llevados a la pista para una foto con el equipo ganador.

Para Jack Hughes, la victoria por 2-1 en la prórroga sobre Canadá en el partido por la medalla de oro no se trató de su gol de oro, sino de la hermandad y las letras (USA, o EE.UU.) en la parte delantera de sus camisetas.

“Un equipo increíble, una victoria increíble”, dijo Hughes tras la victoria de Estados Unidos. “Estamos muy orgullosos de ser estadounidenses y de ganar. Estamos muy orgullosos de ganar para nuestro país, y ya saben, ganar para la hermandad de USA Hockey”.

Canadá dominó la pista durante la mayor parte del partido, lanzando 42 tiros al portero estadounidense Connor Hellebuyck.

Pero, al final, Hellebuyck solo dejó pasar un tiro y el canadiense Jordan Binnington dos.

“Miren, probablemente nos superaron un poco esta noche”, dijo Hughes. “Sin embargo, nuestro portero se puso de cabeza, y en la prórroga, ambos tenemos jugadores muy habilidosos, así que cualquier cosa puede pasar. Estamos muy orgullosos de ganar para nuestro país”.

Después de que el equipo masculino de hockey de EE. UU. venciera a Canadá en tiempo extra y se alzara con el codiciado oro olímpico, la Casa Blanca se burló de X en una serie de publicaciones para elogiar la histórica victoria.

En una publicación, la Casa Blanca se burló de una publicación de X del ex primer ministro canadiense del año pasado.

“No pueden con nuestro país, ni con nuestro juego”, escribió Trudeau después de que los canadienses ganaran el duelo de las Cuatro Naciones contra EE. UU. en tiempo extra en 2025.

La Casa Blanca respondió con una imagen burlona de un águila calva inmovilizando a un ganso canadiense en el suelo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.