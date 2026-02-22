Eileen Gu responde a la polémica sobre representar a China ganando una medalla de oro

Por Thomas Schlachter, Ben Church y Mia Fishman, CNN

Eileen Gu ganó su primera medalla de oro en los Juegos de Milán Cortina, defendiendo así su título olímpico de esquí acrobático halfpipe femenino de 2022.

La joven de 22 años se alzó con la medalla de oro en la segunda manga de la final, antes de ampliar su ventaja sobre la competencia en la tercera.

Gu ya había conseguido la plata en esquí acrobático Big Air y esquí acrobático slopestyle, y ahora suma una medalla de oro a su palmarés en Italia.

La estrella china del esquí, que ha recibido numerosas críticas por no representar a Estados Unidos a pesar de haber nacido allí, obtuvo una puntuación de 94,75 para alzarse con el primer puesto, mientras que su compañera de equipo Li Fanghui terminó en segundo lugar, completando el 1-2 de China.

Zoe Atkin, del equipo británico, terminó tercera y se alzó con la medalla de bronce.

En tan solo sus segundos Juegos, Gu ya cuenta con una increíble colección de medallas olímpicas.

Ahora tiene seis medallas, ya que había ganado dos de oro y una de plata en Beijing 2022.

Ya habían sido unos Juegos Olímpicos de Invierno brillantes para Eileen Gu, pero la esquiadora los hizo aún mejores al ganar otra medalla de oro en el halfpipe femenino de esquí acrobático.

“La razón por la que me encantan los récords es que no se trata de hombres o mujeres”, dijo tras ganar la medalla de oro.

“Soy el esquiadora acrobática más condecorada de todos los tiempos, tanto masculino como femenino. Tengo la mayor cantidad de medallas de oro de la historia, tanto masculino como femenino. Eso demuestra fortaleza competitiva, fortaleza mental”.

“Se trata de poder rendir bajo presión; no tiene nada que ver con si eres chico o chica”, dijo Gu.

Gu, quien ha recibido críticas por representar a China en lugar del equipo estadounidense en los Juegos de Invierno de Milán Cortina, llegó tarde a su conferencia de prensa de este domingo y estaba visiblemente emocionada.

Momentos después de ganar su tercera medalla en los Juegos, Gu se enteró del fallecimiento de su abuela.

“Fue una parte muy importante de mi vida durante mi infancia y alguien a quien admiraba profundamente”, dijo Gu. “Era una luchadora. Y creo que lo interesante es que mucha gente simplemente navega por la vida, pero ella era un barco de vapor. Esta mujer dominaba la vida, la tomó por las riendas y la convirtió en lo que quería. Y me inspiró muchísimo”.

Antes de su llegada a Italia, Gu le informaron que su abuela estaba enferma y que la muerte “era una posibilidad”. “No le prometí ganar, pero sí que sería valiente, como ella lo ha sido, y por eso sigo hablando de apostar por mí misma, ser valiente y tomar riesgos”, dijo Gu.

