¿Por qué Noruega dominó los Juegos Olímpicos de Invierno y qué podría aprender Estados Unidos?

El director de deportes de élite de Noruega sonaba un poco ronco al contestar el teléfono a CNN Sports. Tore Øvebrø dijo que acababa de resfriarse, pero admitió que su voz ronca podría tener algo que ver con sus ovaciones de las últimas dos semanas.

“No ayudó”, dijo entre risas hace unos días. “Tenía que animarme ahora mismo porque acabamos de ganar otro oro en la combinada nórdica. Tenemos 16, ese es el récord olímpico, y esperamos un par más. ¡Es fantástico!”.

Por supuesto, los Juegos no habían terminado entonces. Noruega terminó Milán Cortina 2026 con un récord de 18 oros y 41 medallas en total.

Ahora es un hecho indiscutible: nadie puede igualar a Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno. Desde 2018 en Pyeongchang hasta los Juegos Olímpicos de Italia de 2026, los noruegos siempre han triunfado.

Una pequeña nación de aproximadamente cinco millones y medio de habitantes —aproximadamente la misma población que el estado estadounidense de Carolina del Sur— ha logrado superar constantemente a países como China (1.400 millones), Estados Unidos (342 millones), Alemania (84 millones), Italia (59 millones) y Canadá (40 millones). Sin duda, algo están haciendo bien, y quizás algunas de sus naciones rivales, como Estados Unidos, podrían aprender algo de los campeones nórdicos.

Puede que no sorprenda que un país nórdico destaque en los deportes de invierno, pero lo cierto es que Noruega lleva tiempo destacando en muchos deportes. Recientemente, Noruega ha dado campeones olímpicos de voleibol de playa y varios de atletismo, dos deportes típicamente veraniegos.

Su programa de triatlón es reconocido como el mejor del mundo, Viktor Hovland es uno de los mejores golfistas, Casper Ruud alcanzó el número 2 del ranking ATP, Erling Haaland es uno de los delanteros más temidos del “Deporte Hermoso” y Ada Hegerberg ganó el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial.

El éxito de Noruega se debe a muchas razones, pero hay un denominador común: la importancia de la diversión y el disfrute desde la base.

En Noruega, hasta los 12 años, en los deportes juveniles no se permite llevar la cuenta de las puntuaciones, y tampoco hay clasificación. Como resultado, la presión destructiva es mucho menor y no hay motivo para especializarse demasiado pronto, y se anima a los jóvenes atletas a probar varios deportes. Si un jugador gana un trofeo, todos ganan; quieren que el mayor número posible de niños regresen la temporada siguiente.

Un país tan pequeño no puede permitirse perder a atletas cuyo talento podría no revelarse plenamente hasta la adolescencia. Los entrenadores noruegos no suelen confundir a los jóvenes talentosos con los que desarrollan su talento.

“Me parece que muchos de los grandes sistemas deportivos se preocupan más por descartar jugadores jóvenes que por desarrollarlos”, explicó Øvebrø. “¿Por qué digo esto? Se trata de selección, y la selección es otra forma de descartar. Somos pocos. Tenemos que cuidar de todos”.

Haaland jugó en el mismo grupo mixto de desarrollo de 39 chicos y una chica en el Bryne FK hasta los 16 años. El grupo nunca se dividió en primer, segundo y tercer equipo, nadie abandonó la formación y algunos de esos jugadores acabaron convirtiéndose en profesionales.

Johannes Høsflot Klæbo siempre pensó que algún día sería futbolista; de hecho, estaba seguro de ello. Pero más tarde se daría cuenta de que su verdadero potencial estaba en otra parte: en Italia, ganó seis medallas de oro en esquí de fondo y se convirtió en el atleta olímpico de invierno más exitoso de todos los tiempos; sus 11 medallas de oro superaron a las de otros tres atletas que tenían ocho oros en su haber.

Todos son noruegos, por cierto.

El proceso de desarrollo deportivo en Noruega no se centra tanto en identificar talentos rápidamente y luego impulsar a los atletas hacia el éxito, sino en dejar que encuentren su propio camino, asegurándose de que, cuando estén listos para unirse a un programa de élite, lo aprovechen al máximo.

“Cuando pruebas diferentes deportes, también conoces diferentes culturas, lo que significa que desarrollas las habilidades sociales para relacionarte con diferentes tipos de personas”, dijo Øvebrø. “Hay una amplia base de aprendizaje y, con ese tipo de chicos, es más fácil construir una cultura de alto rendimiento; saben quiénes son y qué quieren. Nos gusta que los chicos sientan que lo hacen por sí mismos”.

El contraste con el sistema estadounidense es evidente.

El comediante estadounidense Josh Mancuso ridiculizó el sistema estadounidense de béisbol itinerante, que comienza a los 7 años, en un video viral que millones de personas han visto en Instagram.

“El primer torneo es regional en el sur de Florida”, explicó su personaje, el entrenador. “De ahí, iremos a Costa Rica y Ecuador para dos torneos más. Necesitarán bates, guantes, botines, pantalones, camisetas, camisetas especiales, carritos, carpas, sillas y altavoces. Esto es básicamente como las Grandes Ligas… Costará 27.000 dólares por familia”.

“Creo que el video impactó a muchas familias estadounidenses que participan en deportes itinerantes porque es una de esas situaciones de ‘es gracioso, pero no lo es’”, declaró Mancuso a CNN Sports.

“Los padres sonríen a pesar del dolor mientras gastan un dineral en cuotas de torneos, equipo de alta gama y artículos promocionales de marcas reconocidas para que su hijo de 11 años se sienta como un All-Star de la MLB. Pero no puedo mentir, me habría encantado todo esto cuando era un pequeño bateador”.

En todos los sentidos, este tipo de programas son impensables en Noruega, una sociedad altamente igualitaria, donde la riqueza y los recursos se distribuyen equitativamente. No hay barreras de entrada al deporte; nadie tiene un precio que lo excluya de participar.

Geir Jordet, profesor de psicología y fútbol en la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte en Oslo, declaró a CNN Sports que el éxito deportivo de su país se resume en tres palabras: “Colaboración, comunicación y cuidado”.

Una vez identificados los atletas de élite, se les ayuda a alcanzar su máximo potencial mediante programas que utilizan conocimientos, ciencia y tecnología de vanguardia, incluyendo el uso funcional de la psicología.

“El principal Centro Olímpico de Deportes está a 10 metros de la Universidad del Deporte, donde me encuentro ahora mismo”, afirmó, destacando que la pequeña estatura de Noruega facilita la colaboración dentro de la comunidad deportiva de élite.

“Existe una cultura de intercambio muy sólida entre los deportes en Noruega, así como entre el mundo académico y la ciencia. La comunicación es muy fluida en lo que respecta al conocimiento. A ese centro acuden personas de diferentes disciplinas, se reúnen allí, entrenan juntas, se comunican y aprenden unas de otras”.

En Noruega, la marea alta beneficia a todos, y ya sean atletas, programas o deportes, cooperan entre sí todo el tiempo posible y solo compiten cuando es necesario.

El autor Brad Stulberg, quien recientemente publicó “El Camino a la Excelencia”, está fascinado por el enfoque noruego, especialmente al compararlo con su propia experiencia como padre y entrenador en Estados Unidos.

“Creo que los estadounidenses podrían aprender mucho del modelo noruego”, declaró a CNN Sports, “especialmente el énfasis en la diversión y la participación por encima del triunfo. Los datos son muy claros: la principal razón por la que los jóvenes abandonan el deporte es porque ya no es divertido. La segunda razón es porque sienten demasiada presión”.

Cuando Stulberg destacó las razones del éxito de Noruega en una publicación de Instagram, afirma que algunas de las respuestas en los comentarios parecieron ser provocadas.

“Muchos estadounidenses se sienten profundamente ofendidos por esta idea”, explicó. “Son muchos padres completamente locos que se sienten criticados por estar en la banda gritándoles a los árbitros en el partido de béisbol de su hijo de ocho años. Simplemente no tiene sentido; los padres deben priorizar a sus hijos. Nos corresponde mantener el deporte divertido, intentar liberar la presión, desarrollar el amor por el deporte y luego mantenerlos en el deporte para que más adelante puedan ser competitivos”.

Tore Øvebrø afirma que, a los 25 años, el 93 % de la población noruega ha participado en algún tipo de deporte organizado. Por otro lado, la Academia Estadounidense de Pediatría informó en 2024 que el 70 % de los atletas jóvenes abandonan los deportes organizados a los 13 años; las lesiones y el agotamiento son las principales razones.

“La interrupción de la práctica deportiva durante la infancia influye en que más del 75 % de los adolescentes en Estados Unidos no cumplan con las recomendaciones de actividad física”, señala el informe.

