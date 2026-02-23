Arrestan a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EE.UU., bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público

Por Peter Wilkinson, CNN

El exembajador del Reino Unido en EE.UU. Peter Mandelson fue arrestado el lunes bajo sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público, según PA Media.

Mandelson, veterano político del Partido Laborista, ha sido acusado de pasar información al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein cuando era secretario de negocios, y la policía ha registrado dos de sus propiedades.

Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró: “Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público. Fue arrestado en un domicilio de Camden el lunes 23 de febrero y trasladado a una comisaría de policía de Londres para ser interrogado”.

“Esto se produce tras las órdenes de registro emitidas en dos domicilios en las zonas de Wiltshire y Camden”.

