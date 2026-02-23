Revancha de los playoffs de la Champions League: partidos, fechas, horarios y cómo sigue el formato

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Champions League 2025/2026 está muy cerca de completar el cuadro de los octavos de final. Para ello, primero se deben cerrar los playoffs clasificatorios, que la semana pasada tuvieron los duelos de ida y que este martes y miércoles definirán a los últimos ocho clasificados.

En esta fase están los dieciséis equipos que terminaron entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto. Entre ellos, destaca la presencia del Real Madrid, el más ganador en la historia de la competición, el Paris Saint-Germain, el campeón defensor, y también el Inter de Milán, la Juventus, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, entre otros.

En la revancha, la localía recae entre los que terminaron entre el noveno y el décimo sexto puesto.

Atlético de Madrid vs. Brujas

Partido de ida: Brujas 3-3 Atlético de Madrid

12:45 p.m. de Miami.

11:45 a.m. de Ciudad de México.

12:45 p.m. de Bogotá.

2:45 p.m. de Buenos Aires.

6:45 p.m. de Madrid.

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

Partido de ida: Bayer Leverkusen 2-0 Olympiacos

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Inter vs. Bodo/Glimt

Partido de ida: Bodo/Glimt 3-1 Inter

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Newcastle vs. FK Qarabag

Partido de ida: FK Qarabag 1-6 Newcastle

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Atalanta vs. Borussia Dortmund

Partido de ida: Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

12:45 p.m. de Miami.

11:45 a.m. de Ciudad de México.

12:45 p.m. de Bogotá.

2:45 p.m. de Buenos Aires.

6:45 p.m. de Madrid.

Paris Saint-Germain vs. Monaco

Partido de ida: Monaco 2-3 Paris Saint-Germain

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Juventus vs. Galatasaray

Partido de ida: Galatasaray 5-2 Juventus

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Real Madrid vs. Benfica

Partido de ida: Benfica 0-1 Real Madrid

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Una vez definidos los ocho clasificados a los octavos de final, se procederá con el sorteo del cuadro principal. A diferencia del pasado, no se volverá a sortear en cuartos de final o semifinales.

Los ocho mejores equipos de la Fase de Liga, es decir, los ocho que clasificaron directamente a octavos de final, serán cabezas de serie y definirán la llave como local. Al igual que en el sorteo de los playoffs, el sorteo no será enteramente abierto, sino que cada cada equipo tendrá solo dos posibles rivales, con base en los puestos de la Fase de Liga.

El Arsenal y el Bayern Munich fueron los dos mejores de la primera etapa del torneo, y por eso serán sorteados en lados opuestos del cuadro, para que solo puedan cruzarse en una hipotética final. Lo mismo sucederá con el tercero y el cuarto, el Liverpool y el Tottenham.

