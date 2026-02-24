Anthropic redobla su apuesta por una tecnología de IA que sacudiría a los trabajos de oficina

Por Hadas Gold, CNN

Apenas unas semanas después de que sus nuevas herramientas de inteligencia artificial para la oficina sacudieran las acciones de software, Anthropic está profundizando su objeto de trabajo.

La empresa está actualizando su asistente de inteligencia artificial Claude para optimizar su rendimiento en tareas específicas, como diseño, recursos humanos y gestión patrimonial, y además le permite trabajar con aplicaciones como Microsoft Excel y PowerPoint. Anthropic hizo el anuncio durante un evento virtual este martes.

Anthropic lanzó Claude Cowork en enero con el objetivo de ampliar la utilidad de su popular herramienta de programación a más tipos de trabajo de oficina. Desde entonces, ha realizado varias actualizaciones, primero añadiendo plugins que la optimizan en tareas como el análisis financiero y legal. Después, mejoró el modelo de IA que impulsa al agente y lanzó una nueva herramienta para el trabajo de ciberseguridad. Ahora, está profundizando este impulso en el trabajo de oficina en general con herramientas aún más específicas para cada sector.

Las rápidas actualizaciones y mejoras de la empresa de IA han sacudido a Wall Street, ya que han generado temor entre los inversores ante la posibilidad de que la IA pronto vuelva obsoletos los productos de otras empresas y cause despidos masivos. Anthropic lo niega rotundamente: afirma que no pretende reemplazar los productos de las empresas de software empresarial, que están profundamente integrados en los sistemas de las empresas y mantienen herramientas de confianza para gestionar datos confidenciales.

En cambio, Scott White, director de producto empresarial de Anthropic, afirmó que la compañía está desarrollando un sistema complementario para que funcione con el software y las herramientas existentes. Anthropic se considera “una plataforma, no un producto, que intenta controlar todos los flujos de trabajo”, afirmó White.

Pero el rápido desarrollo de Anthropic sigue siendo crucial en un mar de competidores pisándole los talones. Su rival, OpenAI, está reforzando su propia oferta empresarial.

En lugar de usar a Claude como un chatbot separado, ahora puede vivir dentro de herramientas de software empresarial, extrayendo contexto y datos sin que los usuarios tengan que abandonar la ventana en la que están trabajando. La idea es hacer que Claude pueda, por ejemplo, usar datos de hojas de cálculo para crear presentaciones de diapositivas como lo haría una persona.

Eso debería hacer que sea mucho más fácil para los usuarios interactuar con Claude sin tener que copiar y pegar información entre aplicaciones, según White, quien afirma que eso debería hacer de Claude “como un colaborador virtual real y completamente capaz”.

Los nuevos complementos para campos específicos también mejorarán la capacidad de Claude en tareas como la modelización de escenarios en el sector de capital privado, la elaboración de descripciones de puestos y cartas de oferta en recursos humanos, la elaboración de informes creativos para trabajos de diseño y la síntesis de propuestas de proveedores para tareas operativas. Anthropic afirma haber trabajado con empresas como FactSet, S&P y LSEG para los complementos de servicios financieros y con Apollo para las herramientas de capital privado.

Las empresas podrán personalizar los complementos para que funcionen con las aplicaciones utilizadas por su organización, como Google Drive, Gmail, Google Calendar, DocuSign y otras.

El anuncio de Anthropic se produce después de que el discreto lanzamiento de varios plugins de Claude Cowork específicos del sector hiciera tambalear las acciones de software a principios de febrero, lo que generó preocupación por la posibilidad de que la herramienta pudiera desafiar los productos de análisis e investigación existentes. Un ETF del sector del software cayó casi un 6 % en un solo día en aquel entonces, su peor sesión desde abril. Thomson Reuters registró su mayor caída diaria en acciones a principios de febrero, con un desplome de casi el 16 %. LegalZoom se desplomó casi un 20 %. FactSet cayó más del 10 %. El gigante europeo del análisis de datos RELX cayó un 14 %.

Las acciones de IBM se desplomaron este lunes después de que la startup de inteligencia artificial publicara una entrada en su sitio web sobre cómo la IA podría ayudar a modernizar COBOL, un lenguaje de programación con décadas de antigüedad para el procesamiento de datos empresariales. IBM ofrece herramientas para compilar y actualizar código COBOL.

Y las acciones de ciberseguridad cayeron después de que Anthropic presentara el viernes una nueva capacidad de Claude Code que “escanea bases de código en busca de vulnerabilidades de seguridad y sugiere parches de software específicos para revisión humana”.

El mes pasado, OpenAI lanzó Frontier, una nueva plataforma que ayuda a las empresas a desarrollar, implementar y gestionar agentes de IA capaces de realizar tareas reales. El lunes, la compañía anunció nuevas colaboraciones multianuales con cuatro importantes consultoras que implementarán Frontier junto con ingenieros de OpenAI integrados en ellas. OpenAI probablemente espera que las consultoras difundan los productos empresariales del fabricante de ChatGPT a las numerosas empresas con las que colaboran.

Pero no todo el mundo se está convenciendo de la IA todavía. Jacob Bourne, analista de tecnología de eMarketer, declaró anteriormente a CNN que las preocupaciones sobre seguridad probablemente impedirán que muchas empresas adopten herramientas de IA a gran escala.

“Probablemente el pánico por esto sea infundado”, dijo Bourne. “Pero creo que significa que los proveedores de software empresarial tradicional tendrán que seguir evolucionando”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Clare Duffy y Lisa Eadicicco, de CNN.