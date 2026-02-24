China, el verdadero ganador del fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles

Análisis de John Liu, CNN

El fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles globales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una renovada incertidumbre para muchos de sus principales socios comerciales, y una clara reivindicación para su mayor rival económico: China.

La reprimenda a la agenda comercial del presidente de EE.UU. llega semanas antes de que Trump se reúna con el líder de China Xi Jinping en una cumbre de tres días en Beijing para discutir temas de alta prioridad como comercio, tecnología y Taiwán.

Los aranceles han sido una de las herramientas preferidas de Trump para las negociaciones económicas con otras naciones. Pero el viernes, los jueces de la Corte Suprema dictaminaron que Trump excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, para imponer aranceles amplios a casi todos sus socios comerciales, incluida China.

Tras el fallo, Trump se apresuró a volver a implementar aranceles globales del 15 % bajo otra ley comercial, los cuales son temporales y requieren la aprobación del Congreso después de 150 días.

Mientras países de todo el mundo esperaban mayor claridad sobre el impacto exacto de las nuevas tasas impositivas, China ha surgido como uno de los mayores beneficiarios de las reducciones. La decisión de la Corte Suprema también despojó efectivamente a Washington de uno de sus medios de presión más potentes sobre Beijing.

“Bajo el actual equilibrio frágil entre China y EE.UU., Trump ahora ha perdido una carta, mientras que China aún tiene todas sus cartas”, dijo Hu Xijin, un polémico comentarista nacionalista y exeditor en jefe del tabloide estatal Global Times, en la red social china Weibo.

Algunos también vieron este último desarrollo como una reivindicación de la decisión de China de responder a los aranceles de EE.UU. con medidas similares, dándole mayor poder de negociación cuando Trump llegue a Beijing a finales de este mes.

Desde que Trump inició una guerra comercial en 2018, China ha tomado medidas para aislarse del impacto de nuevos aranceles durante su segundo mandato. Ha diversificado fuentes de productos como maíz y soja, y respondió a nuevos aranceles de Washington imponiendo los suyos propios a todas las importaciones estadounidenses.

Como señal de la creciente influencia de China frente a EE.UU., el país registró un superávit comercial récord de US$ 1,2 billones el año pasado al redirigir exportaciones a otros países.

Mientras naciones clave como Japón y Corea del Sur se apresuraban a negociar acuerdos comerciales y de inversión por cientos de miles de millones con EE.UU. a cambio de menores tasas arancelarias, el estatus de China como potencia exportadora le permitió mantenerse firme y responder en cambio.

Más allá de los aranceles, Beijing también ha utilizado otro punto de presión potente para EE.UU.: imponer restricciones a las exportaciones de minerales y magnetos de tierras raras, presionando a Trump para que haga concesiones con Xi. China domina el procesamiento global de tierras raras, materiales esenciales para todo, desde electrónica y autos cotidianos hasta armas de alto valor como los aviones de combate F-35.

El lunes, Beijing dijo que realizará una evaluación integral del fallo de la Corte Suprema y que monitoreará cualquier medida alternativa adoptada por la administración de Trump para mantener los gravámenes, al tiempo que salvaguarda sus intereses nacionales.

“Los hechos han demostrado una y otra vez que la cooperación beneficia tanto a China como a EE.UU., mientras que la confrontación perjudica a ambos. Instamos a EE.UU. a eliminar los aranceles unilaterales impuestos a sus socios comerciales”, dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado.

La reunión de Trump con Xi el 31 de marzo marcará la primera visita de un presidente estadounidense desde que viajó a Beijing en 2017 durante su primer mandato, y podría definir las relaciones entre EE.UU. y China por el resto de su periodo. Ahora, el equilibrio de poder frente a lo que Beijing ha llamado “intimidación unilateral” parece haberse desplazado drásticamente a su favor.

Aunque los nuevos aranceles reducen la carga económica para la mayoría de los países asiáticos, “el mayor beneficiado es China”, dijo Julian Evans-Pritchard, jefe de economía de China en Capital Economics, en un informe de investigación publicado el lunes. “Todavía enfrenta un arancel más alto que los países de otras partes de la región, pero la brecha se ha reducido”.

Los economistas de Morgan Stanley estimaron en una nota del lunes que los nuevos aranceles promedio ponderados sobre los productos chinos disminuirían del 32 % al 24 %.

Si bien el Gobierno de Trump podría buscar otros medios para imponer aranceles a China, como invocar otras secciones de la ley comercial con base en prácticas comerciales desleales o preocupaciones de seguridad nacional, señalaron que el fallo de la Corte Suprema probablemente significa que los aranceles de EE.UU. sobre Asia “probablemente ya han alcanzado su punto máximo”.

“Estos acontecimientos, especialmente a la luz de la próxima visita del presidente Trump a China, refuerzan nuestra opinión de que la tregua comercial entre EE.UU. y China sigue siendo frágil”, dijeron.

Mientras que los funcionarios en Beijing han adoptado un enfoque de esperar y ver, comentaristas y académicos chinos han presentado el fallo de la Corte Suprema como un golpe enorme para Trump, quien podría enfrentar aún más “caos” a medida que las empresas exijan reembolsos por los aranceles pagados desde el año pasado.

Cui Fan, un experto en comercio citado por una cuenta de redes sociales vinculada a la emisora estatal CCTV, dijo que China no descartaría hacer ajustes en sus medidas comerciales si EE.UU. reduce las tasas arancelarias. Pero agregó que China también consideraría medidas correspondientes en caso de que Washington imponga nuevos gravámenes con otras herramientas legales.

