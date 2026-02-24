Conclusiones del discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump

Por Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump pronunció el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato la noche del martes en el Capitolio de Estados Unidos.

El discurso llega poco después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles globales emblemáticos, mientras considera una segunda ronda de posibles ataques militares contra Irán y mientras su fortuna política parece estar tan baja como nunca antes en cualquiera de sus dos mandatos.

Aquí hay algunas conclusiones tempranas de su discurso.

Trump ha luchado por detener su declive político en los últimos meses. Pero mientras trataba de enmarcar la elección de 2026 la noche del martes, recurrió a un viejo recurso: la inmigración.

Después de señalar a las “madres ángel” cuyos hijos fueron víctimas de inmigrantes indocumentados, Trump dijo que votar por los demócratas sería votar para reabrir las fronteras de Estados Unidos.

“Nunca podemos olvidar que muchos en esta sala no solo permitieron que ocurriera la invasión fronteriza antes de que yo me involucrara, sino que de hecho lo harían de nuevo si alguna vez tuvieran la oportunidad”, dijo.

Trump luego hizo algo que le encanta hacer en estos discursos: desafiar a los demócratas a decidir si aplaudir o no.

Instó a los miembros a ponerse de pie y mostrar su apoyo si estaban de acuerdo con la afirmación de que “el primer deber del Gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los extranjeros ilegales”.

Los demócratas permanecieron sentados.

Mientras tanto, los republicanos buscaron enfatizar el momento, poniéndose de pie y aplaudiendo durante mucho tiempo para mostrar el contraste.

Finalmente, Trump habló de nuevo y les dijo a los demócratas: “Deberían avergonzarse de no ponerse de pie”. Las representantes demócratas Rashida Tlaib de Michigan e Ilhan Omar de Minnesota le gritaron a Trump, a pesar de que los líderes demócratas previamente habían advertido a sus miembros contra las protestas.

Trump a menudo recurre a la inmigración en años electorales. El tema ya no es tan fuerte para él como antes, y de hecho está bastante en desventaja debido a lo que los estadounidenses consideran, en su mayoría, acciones demasiado severas por parte de funcionarios federales en Minneapolis y otros lugares.

Pero las encuestas también muestran que los estadounidenses todavía tienden a favorecer al Partido Republicano sobre el Partido Demócrata en el tema de la inmigración.

Trump no repitió el enérgico ataque del viernes contra la Corte Suprema de EE.UU. por anular sus aranceles globales. En cambio, se centró en afirmar que aún tiene gran influencia con otras autoridades arancelarias (lo cual es muy debatible).

Sin embargo, sí hizo algunas noticias en el frente de los aranceles.

Por un lado, comentó voluntariamente que el Congreso no debería molestarse en convertir sus aranceles en ley.

“La acción del Congreso no será necesaria”, dijo Trump.

Está claro que los aranceles incomodan incluso a muchos republicanos, y parece poco probable que el Congreso pueda aprobar algo de todos modos. Pero con sus autoridades arancelarias aún inciertas, que Trump no pida al Congreso que apruebe algo que tenga más posibilidades de ser legalmente válido fue algo digno de ver. (La Constitución, después de todo, otorga al Congreso el poder de imponer aranceles).

Eso sugiere que Trump no ha atendido la petición del juez Neil Gorsuch de que el Gobierno de EE.UU. comience a incluir más legislación.

El presidente también hizo una gran predicción.

“Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuestos sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo”, dijo.

De hecho, al principio de la historia estadounidense, los aranceles eran la forma predominante de recaudación de impuestos. Pero probablemente Trump no debería hacerse muchas ilusiones con eso.

Trump no es ajeno a las afirmaciones falsas, y su discurso de la noche del martes estuvo, como era de esperarse, repleto de ellas.

Cuando comenzó a promocionar su historial, el presidente citó rápidamente que heredó “una inflación en niveles récord”. Pero mientras la lectura más reciente fue una tasa de 2,4 % en enero, marcando un mínimo de ocho meses, era de 3,0 % en enero de 2025, lo cual está lejos de cualquier récord. (Cayó drásticamente durante los últimos 2,5 años de Biden en el cargo después de alcanzar un máximo de 40 años de 9,1 % en junio de 2022).

También dijo que heredó una “frontera completamente abierta”. Pero aunque los cruces fronterizos han alcanzado mínimos del siglo XXI en este mandato, ya habían caído sustancialmente al final del mandato del presidente Joe Biden.

Trump afirmó que la gasolina estaba por debajo de US$ 2,30 por galón en algunos estados. AAA muestra que el precio promedio no es tan bajo en ningún estado.

Afirmó compromisos de inversión “por más de US$ 18 billones llegando de todo el mundo”. Esto es sumamente exagerado.

También dijo: “Hoy hay más estadounidenses trabajando que en cualquier otro momento en la historia de nuestro país”. Eso es estrictamente cierto, en términos de números absolutos, pero eso se debe a que la población ha crecido. De hecho, la tasa de desempleo ha aumentado bajo Trump y el crecimiento del empleo fue anémico en 2025, uno de los peores años en décadas.

Trump afirmó que estábamos en una “edad dorada” y que la “economía rugiente está rugiendo como nunca antes”. Pero para hacer esa afirmación, se tomó muchas libertades.

