Estudiantes universitarios iraníes se enfrentan con fuerzas de seguridad en el cuarto día de protestas

Estudiantes corearon consignas contra el régimen iraní y se enfrentaron con fuerzas de seguridad en el cuarto día de protestas en varias escuelas y universidades de Irán.

Las protestas estallaron el fin de semana pasado para conmemorar el día 40 de las manifestaciones a nivel nacional que fueron reprimidas violentamente por el Gobierno.

Fotografías y videos de los últimos dos días mostraron a estudiantes en varias universidades del país, incluida la capital, Teherán, quemando banderas de la República Islámica y coreando consignas contra el líder supremo del país, el ayatola Alí Jamenei.

El ministro de Ciencia de Irán, Hossein Saraf, advirtió que los “agitadores” serán tratados “con seriedad” en “consejos disciplinarios”.

“Ningún ciudadano iraní acepta insultos a símbolos nacionales como la querida bandera de Irán”, dijo en un video publicado por medios afiliados al Estado.

Estos medios estatales iraníes minimizaron la magnitud de las protestas y difundieron videos que muestran a manifestantes progubernamentales y a fuerzas de seguridad realizando concentraciones separadas en apoyo al régimen, en medio de reportes de enfrentamientos con manifestantes antigubernamentales.

La portavoz del Gobierno iraní, Fatemah Mohajerani, dijo que los estudiantes “tienen derecho a protestar”, pero afirmó que “los valores sagrados y la bandera son líneas rojas que no deben cruzarse”.

En paralelo, el principal órgano de formulación de políticas culturales de Irán condenó lo que describió como “incidentes limitados de ruptura de normas” en universidades de todo el país y pidió una aplicación más estricta de los reglamentos en los campus.

En un comunicado emitido este martes, la Secretaría del Consejo Supremo de la Revolución Cultural destacó el “elevado estatus” de las universidades como centros de ciencia, ética y formación de identidad, y llamó a proteger la dignidad de las instituciones de educación superior, así como los símbolos nacionales e islámicos de Irán.

El organismo señaló que, si bien el activismo estudiantil y la participación política son características reconocidas de la República Islámica, acciones recientes durante el mes sagrado de Ramadán han cruzado líneas inaceptables.

“La falta de respeto hacia la bandera sagrada del país… y la violencia y la falta de moral son comportamientos que ni siquiera pueden interpretarse como malentendidos”, indicó el texto.

La Secretaría instó al Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología y al de Salud a actuar “de manera decisiva e inmediata” contra quienes insulten “asuntos sagrados”, y exhortó a los rectores universitarios a hacer cumplir las normas disciplinarias internas.

El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, también advirtió que las acciones destinadas a generar tensión en instituciones académicas y religiosas son “inaceptables” y pidió la pronta identificación y el procesamiento de los responsables.

