Juez rechazó apartar a los fiscales del caso contra Tyler James Robinson, presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk

La oficina del fiscal del condado de Utah podrá continuar construyendo su caso para solicitar la pena de muerte contra Tyler James Robinson, señalado como responsable del asesinato de Charlie Kirk, pese a los argumentos de la defensa sobre un posible conflicto de intereses mal gestionado.

Los abogados de Robinson habían solicitado que toda la oficina del fiscal del condado de Utah fuera apartada del caso, al argumentar que la presencia del hijo de un fiscal principal en el evento donde Kirk fue atacado había contaminado las decisiones de la oficina. Sin embargo, un juez dictaminó este martes que la asistencia del joven “no influyó materialmente” en las acciones de los fiscales.

Durante una audiencia dividida de dos días realizada a comienzos de este año, el fiscal adjunto Chad Grunander testificó que su hijo asistió al evento de Turning Point USA donde Kirk fue baleado el año pasado. El joven, de 18 años y estudiante de Utah Valley University, institución donde se realizó el evento, no presenció el momento mortal ni vio a nadie entre la multitud que pudiera ser sospechoso, argumentaron los fiscales.

En las horas y días posteriores al ataque, Grunander informó a varios de sus colegas que su hijo había estado presente, según declaró. Aun así, el fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, designó a Grunander como uno de los abogados encargados de procesar a Robinson.

Gray dijo ante el tribunal que considera que la presencia del hijo era “completamente irrelevante” para las decisiones tomadas en el caso, incluida la determinación de solicitar la pena de muerte contra Robinson.

El juez del tribunal de distrito de Utah, Tony Graf, pareció coincidir con ese criterio en su fallo del martes.

“El tribunal no está persuadido de que la relación del señor Grunander con (su hijo) cree una apariencia de parcialidad en este caso”, dijo Graf ante la corte.

Graf determinó que el joven no tenía “información única ni relevante” sobre el asesinato de Kirk que pudiera llevar a que fuera citado como posible testigo en el juicio.

Los fiscales han dicho que no tienen planes de llamar al joven como testigo. Graf indicó al equipo de defensa de Robinson que pueden citar al hijo si consideran que su testimonio es relevante.

La Oficina del Fiscal del condado de Utah reveló el posible conflicto al equipo de Robinson el 20 de octubre, poco más de un mes después del asesinato de Kirk, según testificó Gray.

Sin embargo, el abogado defensor de Robinson, Richard Novak, insistió en que Gray adoptó un enfoque “inapropiadamente informal” frente al asunto. Argumentó que Grunander debió haber sido apartado del caso y que la defensa debió ser notificada de inmediato sobre el posible conflicto.

“La decisión sobre qué cargos presentar, la decisión sobre si solicitar o no la pena de muerte, nunca debió haberse tomado en consulta con el señor Grunander”, dijo Novak en sus alegatos finales.

No obstante, el juez concluyó que no existe evidencia de que la decisión de Gray de solicitar la pena de muerte haya estado influenciada por la preocupación de Grunander por la seguridad de su hijo.

Novak luchó para que toda la oficina del fiscal fuera apartada del caso, en lugar de limitarse a la exclusión de Grunander o de un grupo reducido de fiscales. El asunto ante el tribunal, argumentó, no era si la presencia del hijo constituía un conflicto de intereses, sino cómo la oficina había manejado la situación.

Consultado durante la audiencia de comienzos de febrero sobre si la presencia de su hijo ese día influyó en su toma de decisiones en el caso, Grunander respondió: “No, en absoluto”.

Señaló que era claro que su hijo no estaba en la “zona de peligro”, en referencia a una doctrina legal que, en parte, determina si una persona fue colocada en riesgo inmediato de daño físico.

El fiscal adjunto dijo que su oficina reveló la presencia de su hijo por “un exceso de cautela”, no porque consideraran que se tratara de un problema.

“No confundan nuestra revelación, mi revelación, nuestro exceso de cautela, nuestro profesionalismo e integridad, con una concesión de que creemos que existe mérito en este supuesto conflicto”, dijo ante el tribunal.

Una de las abogadas de Robinson, Kathy Nester, estuvo notablemente ausente de la audiencia virtual de este martes. Nester también representa a Kouri Richins, cuyo juicio por homicidio comenzó esta semana en Park City. Richins está acusada de envenenar a su esposo con fentanilo en 2022 y luego escribir un libro infantil para ayudar a sus hijos a sobrellevar el duelo.

Robinson aún no ha presentado declaración de culpabilidad por los cargos que enfrenta, incluyendo homicidio agravado, uso de arma de fuego como delito grave, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos, además de varios agravantes por selección de víctimas y por haber cometido un delito violento en presencia de un menor.

No será formalmente imputado ante el tribunal hasta después de su audiencia preliminar, que está programada para comenzar el 18 de mayo y se espera que se extienda durante tres días.

