¿Qué pueden aprender otros estados de la respuesta de Minnesota frente a la ofensiva de ICE?

El aumento de agentes federales de inmigración en Minnesota durante los últimos meses dejó a muchas personas no solo traumatizadas sino también en dificultades económicas.

Las personas perdieron ingresos porque tenían demasiado miedo de ir a trabajar o porque su sostén de familia fue secuestrado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o de la Patrulla Fronteriza de Aduanas (CBP). Los pequeños empresarios, a su vez, perdieron ingresos porque sus trabajadores y clientes no acudieron.

Solo en Minneapolis, el gobierno de la ciudad estima ahora que 76.000 residentes, o alrededor del 20 % de la población de la ciudad, tienen necesidades urgentes en términos de pérdida de salarios, inseguridad alimentaria e incapacidad para pagar el alquiler, entre otras cosas.

Grupos de ayuda mutua de voluntarios se han movilizado para colaborar con los vecinos que se refugian en sus casas con artículos esenciales para la vida.

Estos grupos no son organizaciones sin fines de lucro ni están formalmente organizados. En cambio, ofrecen asistencia entre pares, lo cual es más rápido y ágil que una organización sin fines de lucro o una fundación a la hora de brindar ayuda de emergencia tangible y específica.

“Pueden actuar más rápido porque están dirigidos por voluntarios y escuchan directamente a los vecinos que necesitan ayuda”, dijo Rachel Sayre, directora de gestión de emergencias de Minneapolis.

Sayre dijo que su asociación de vecinos efectivamente ha estado brindando ayuda mutua a los más vulnerables de su comunidad.

Hay tantos grupos de ayuda mutua de este tipo que es imposible contarlos.

StandWithMinnesota.com, un sitio que se creó una semana después de que Renee Good fuera asesinada por agentes de ICE, tiene como objetivo ser un recurso centralizado para las personas que quieren colaborar y enumera grupos de ayuda mutua, campañas de financiación colectiva y organizaciones sin fines de lucro que participan en esfuerzos de ayuda mutua sobre el terreno.

En conjunto, han recaudado cerca de US$ 20 millones, según su creadora, Ashley Fairbanks, exresidente de Minnesota. Fairbanks, consultora de comunicaciones para organizaciones sin fines de lucro y organizadora política, ha creado una nueva campaña, Keep MN Housed, para ayudar a familias con dificultades a pagar el alquiler y evitar el desalojo. (Solo en Minneapolis, el gobierno municipal estima que se necesitan casi US$ 16 millones en asistencia adicional para el alquiler debido a la pérdida de ingresos familiares como resultado del aumento de casos de ICE).

Mientras tanto, muchos negocios han emprendido sus propias iniciativas de ayuda mutua. “En cada cervecería, en cada cafetería. En todas partes”, dijo Sayre, señalando que las tiendas y restaurantes informaban a los clientes y transeúntes que estaban recolectando productos específicos en días específicos para distribuirlos a quienes los necesitaban.

Algunas organizaciones sin fines de lucro se han involucrado en brindar su propia asistencia directa en especie. La Asociación Hmong Americana (HAP, por sus siglas), por ejemplo, normalmente presta microcréditos a emprendedores Hmong, del sudeste asiático y refugiados inmigrantes, y ayuda a brindar vivienda, mano de obra y oportunidades comunitarias en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul.

Durante el aumento, ICE instaló una tienda en su estacionamiento, que está ubicado cerca de muchos de los integrantes del grupo, dijo May yer Thao, presidente de HAP.

Entonces su organización dio un giro.

Decidió usar parte de su propio presupuesto para otorgar subvenciones de emergencia de entre US$2.500 y US$ 5.000 a propietarios de negocios físicos. El dinero podría usarse para pagar el alquiler, pagar a un empleado o comprar suministros necesarios. No es mucho, dijo Thao. Pero añadió: “Esperamos que les permita sobrevivir durante un mes”.

Por otra parte, explicó, HAP utilizó una subvención de US$50,000 que recibió del Fondo de Respuesta Rápida para Inmigrantes —residencial de la Fundación de Mujeres de Minnesota y gestionado en colaboración con una coalición diversa de líderes filantrópicos del estado— para proporcionar a las familias cajas con artículos esenciales para el hogar y alimentos culturalmente apropiados, como arroz y productos frescos. Thao comentó que ella y su personal fueron de compras para llenar esas cajas, la mayoría de las cuales fueron entregadas a los hogares de quienes se encontraban en confinamiento. “Aún necesitamos servir a nuestras comunidades con dignidad”, afirmó.

El trato que los agentes de ICE y CBP dieron a muchos residentes de Minnesota, que resultó, entre otras cosas, en la muerte pública de Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, ha sido duramente criticado .

La agencia, mientras continúa ampliando su presencia en todo el país, puede adoptar tácticas más específicas y menos públicas en el futuro, según informó Priscilla Alvarez de CNN .

Existe la preocupación de que el riesgo para los inmigrantes y refugiados, independientemente de su estatus legal, probablemente persista.

Y con ello, una probable necesidad de ayuda mutua para algunos o muchos.

Minnesota se enorgullece de tener una cultura de servicio. “Nos educan para ser voluntarios”, dijo Sayre.

Pero incluso si ese no es el caso en otro estado o ciudad, todavía hay formas en que los ciudadanos preocupados pueden anticipar cómo satisfacer las necesidades de las personas en caso de que se retiren por temor a ICE.

Hay iglesias, centros comunitarios y grupos vecinales. Dediquen tiempo a conversar sobre qué hacer si sus vecinos necesitan ayuda. Pregúntense: “¿Cómo los ayudaríamos?”, sugirió Sayre. Parte de la respuesta debería incluir considerar cómo distribuir los bienes de forma segura a las familias que temen estar expuestas.

El objetivo es organizar una distribución rápida con la menor burocracia posible, sugirieron quienes hablaron con CNN.

Y, añadió Thao, confía en tu brújula interior. “Volvamos al cuidado básico de la humanidad”, dijo. “Todos tenemos esa sabiduría innata. Sé valiente. Haz lo poco que puedas”.

