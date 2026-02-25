¿Cómo es y qué implica el nuevo plan de ahorro para la jubilación que propone Trump?

Por Jeanne Sahadi, CNN

El presidente Donald Trump mencionó brevemente en su discurso sobre el Estado de la Unión del martes su intención de ayudar a los trabajadores del sector privado a ahorrar para la jubilación si no tienen acceso a un plan patrocinado por el empleador.

“La mitad de todos los estadounidenses que trabajan todavía no tienen acceso a un plan de jubilación con contribuciones equivalentes de un empleador. Para remediar esta gran disparidad, anuncio que el próximo año, mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses a menudo olvidados… acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a todos los trabajadores federales. Igualaremos su contribución con hasta US$ 1.000 cada año”, dijo Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo en un correo electrónico a CNN el miércoles que pronto se ofrecerán nuevos detalles sobre esa propuesta.

Hasta entonces, esto es lo que hay que saber:

La buena noticia es que el Gobierno de Trump quiere ayudar a cerrar la llamada “brecha de cobertura de jubilación”, que ha dejado atrás a decenas de millones de trabajadores con ingresos bajos y moderados que no tienen ni una pensión de beneficio definido del empleador ni una manera fácil y subsidiada de ahorrar para la jubilación en el trabajo.

Durante años ha habido gestiones por parte de legisladores y expertos en políticas de jubilación para cerrar esa brecha. Pero el cómo exactamente ha sido un punto conflictivo. Muchas ideas han ido y venido, solo para ser resucitadas más tarde. Y, en los casos en que una idea realmente se implementa, como las cuentas IRA automáticas estatales que ahora ofrecen 17 estados, su alcance ha sido limitado debido a diversas objeciones políticas.

El funcionario de la Casa Blanca dijo que la propuesta de Trump “puede implementarse en gran medida con las autoridades administrativas existentes”. Traducción: sin el Congreso. Dicho esto, el funcionario agregó que “la legislación futura puede fortalecer este plan revolucionario”.

Antes de llegar a las complejidades de cualquier nueva estructura de ahorro que pueda crearse, la Casa Blanca confirmó que la contribución equivalente que mencionó Trump es el Saver’s Match, que se aprobó en 2022 y entra en vigor el próximo año.

Los trabajadores con ingresos bajos y moderados que ganan menos de US$ 35.500 (o US$ 71.000 como pareja casada) son elegibles si ahorran hasta US$ 2.000 al año (US$ 4.000 para parejas) en un plan de jubilación calificado, como un 401(k), IRA o IRA automática. La contribución federal equivale hasta US$ 1.000 (US$ 2.000 para parejas).

El presidente dijo que los trabajadores del sector privado tendrán “acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a todos los trabajadores federales”.

El funcionario de la Casa Blanca agregó que el nuevo plan del Gobierno sería una cuenta “universal, portátil” que ofrecería “opciones de inversión diversificadas, basadas en índices y de portafolio” con bajas comisiones.

Actualmente, los trabajadores federales tienen un plan similar al 401(k) conocido como el Thrift Savings Plan, con una combinación diversa de fondos de muy bajo costo.

Cuando era senador, el secretario de Estado Marco Rubio propuso un plan para conceder a los trabajadores no federales acceso al TSP. “Pero no prosperó. Y no estaba claro cómo funcionaría”, dijo Kim Olson, directora sénior de planificación de jubilación en Pew Charitable Trusts. Además, hubo resistencia del sector privado.

Mientras tanto, Kevin Hassett, antes de convertirse en director del Consejo Económico Nacional de Trump, apoyó un proyecto de ley llamado Retirement Savings for Americans Act, que ofrecería un plan similar al TSP en el que los trabajadores elegibles que no tienen un plan del empleador serían inscritos automáticamente.

“Incluso si hubiera una razón para hacer esto, requeriría legislación”, dijo Mark Iwry, exasesor principal del secretario del Tesoro durante el Gobierno de Obama, quien ayudó a crear tanto el auto IRA como el Saver’s Match.

Por eso él piensa que la Casa Blanca quiere crear una Cuenta Trump para adultos. Las Cuentas Trump son un nuevo vehículo creado para fomentar el ahorro de niños elegibles que sean ciudadanos estadounidenses y tengan números de Seguro Social. Las cuentas están programadas para lanzarse en julio, y el Tesoro está en proceso de finalizar las reglas que las rigen.

Cuando un niño cumple 18 años, la Cuenta Trump esencialmente se convierte en una IRA tradicional. Lo que Iwry escucha en la descripción de la Casa Blanca sobre la más reciente propuesta de Trump es básicamente una IRA para adultos, con fondos diversos y de bajo costo, que se promocionaría a cualquier persona que trabaje para un empleador que no ofrezca un plan de ahorro para la jubilación. Y, como todas las demás IRAs y cuentas de jubilación, tendría el incentivo anunciado del Saver’s Match para trabajadores de ingresos bajos y moderados.

Pero en realidad, la opción de la IRA ya existe para los adultos ahorradores que pueden crear sus propias cuentas y solicitar el incentivo. Sin embargo, los estudios sugieren que muchos no lo harán. “Los trabajadores sin acceso a un plan en el lugar de trabajo tienen entre 15 y 20 veces menos probabilidades de ahorrar para la jubilación en cualquier cuenta con ventajas fiscales”, señaló el funcionario de la Casa Blanca.

Así que, si el Gobierno crea una Cuenta Trump para adultos, puede que no sea la opción más original, pero pondría el poder de la presidencia detrás de una oportunidad que ha sido poco utilizada.

Lo que Iwry no ha escuchado de la Casa Blanca, al menos no todavía, es que los trabajadores elegibles serían inscritos automáticamente en el nuevo plan. La inscripción automática, para los expertos en políticas públicas, es una característica clave necesaria para lograr avances significativos en cerrar la brecha de ahorro para la jubilación para quienes tienen menos probabilidades de acumularlo por sí mismos. Pero los legisladores que se han opuesto a la inscripción automática en el pasado suelen objetar la imposición de requisitos a los empleadores, incluso si no les representa ningún costo.

