El secreto de la eterna juventud mental: científicos revelan el hábito clave para no perder la lucidez

Las personas con mentes sumamente agudas en sus 80 y 90 años —conocidas como “SuperAgers” o superancianos— producen el doble de neuronas jóvenes que los adultos cognitivamente sanos y 2,5 veces más que las personas con la enfermedad de Alzheimer, según encontró un nuevo estudio.

“Esto demuestra que el cerebro que envejece tiene la capacidad de regenerarse; eso es enorme”, dijo la coautora del estudio, la Dra. Tamar Gefen, profesora asociada de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Instituto Mesulam de Neurología Cognitiva y Enfermedad de Alzheimer en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.

Mientras que una neurona madura es estable, una neurona joven es el tipo de célula cerebral más adaptable y plástica, con una habilidad mejorada para crecer, integrarse y “conectarse en un cerebro”, dijo Gefen, quien ayuda a liderar el Programa SuperAging de Northwestern. Los investigadores allí han estado estudiando durante 25 años a hombres y mujeres mayores con memorias superiores.

“Los SuperAgers muestran la preservación de neuronas inmaduras con mayor excitabilidad; están alertas y dinámicas, listas para activarse”, aseguró. “Eso es un cerebro más juvenil”.

Además, el estudio encontró que los cerebros de los SuperAgers contenían sistemas de apoyo más robustos en el hipocampo —la parte del cerebro responsable de la memoria— que nutren las neuronas jóvenes de manera similar a como un arbolito recién plantado es alimentado cuando se coloca en tierra rica en nutrientes.

“Esta investigación muestra que los SuperAgers tienen un entorno celular único en su hipocampo que apoya la neurogénesis”, dijo Gefen. “Esta es una prueba biológica de que los SuperAgers tienen cerebros más plásticos”.

La neurogénesis, que es el nacimiento y la supervivencia de nuevas neuronas, mejora la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para repararse y mantener buenas funciones cognitivas frente a lesiones y el proceso de envejecimiento.

De hecho, los cerebros de los SuperAgers contenían más neuronas recién desarrolladas que los adultos jóvenes de entre 30 y 40 años, afirmó la autora principal Orly Lazarov, profesora de neurociencia y directora del Programa de Capacitación en Enfermedad de Alzheimer y Demencias Relacionadas en la Universidad de Illinois, Chicago.

“El perfil de neurogénesis en los SuperAgers muestra resiliencia”, dijo Lazarov en un correo electrónico. “Así que pueden hacer frente a los estragos del tiempo”.

Los SuperAgers pueden tener una ventaja genética, pero la investigación demuestra que las personas que practican una buena salud cerebral también pueden prevenir el deterioro cognitivo, dijo el investigador en prevención del Alzheimer, Dr. Richard Isaacson, director de investigación en el Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas en Florida, quien no participó en el estudio.

“Nuestros estudios han encontrado que cambios en el estilo de vida, incluyendo dieta, ejercicio, reducción del estrés y optimización del sueño, junto con el manejo de factores de riesgo vascular con ciertos medicamentos recetados, también pueden hacer crecer áreas del cerebro, incluido el hipocampo, y reducir los signos característicos del Alzheimer como los ovillos de tau y las placas de amiloide”, dijo Isaacson.

“Ciertamente nunca me enseñaron en la facultad de medicina que es posible que las células cerebrales crezcan, pero ahora hemos visto pruebas convincentes de esto en resonancias magnéticas seriadas en personas que constantemente toman decisiones saludables para el cerebro”, afirmó.

Para ser un “SuperAger”, una persona debe tener más de 80 años y someterse a pruebas cognitivas exhaustivas que evalúan los límites de su capacidad para recordar información, dijo a CNN en una entrevista anterior Emily Rogalski, profesora de neurología en la Universidad de Chicago. Rogalski, quien no fue autora del estudio, ayudó a desarrollar el programa SuperAger en Northwestern.

“Se requiere que los SuperAgers tengan una memoria episódica sobresaliente, la capacidad de recordar eventos cotidianos y experiencias personales pasadas”, dijo ella. “Es importante señalar que, cuando comparamos a los SuperAgers con las personas de edad promedio, tienen niveles similares de coeficiente intelectual, por lo que las diferencias que estamos viendo no se deben solo a la inteligencia”.

Los SuperAgers también comparten rasgos similares. Tienden a ser positivos y desafían su cerebro todos los días leyendo o aprendiendo algo nuevo. Muchos son físicamente activos y continúan trabajando hasta los 80 años. Los SuperAgers también son muy sociables, rodeados de familiares y amigos, y a menudo se les puede encontrar haciendo voluntariado en su comunidad.

Sin embargo, en lo que respecta a comportamientos saludables, los SuperAgers son un grupo heterogéneo.

“Tenemos SuperAgers con enfermedades cardíacas, diabetes, que no son físicamente activos, que no comen mejor que sus pares de edad similar”, dijo Gefen. “Aun así, lo que hemos encontrado en los cerebros donados por SuperAgers es lo más revelador”.

Los análisis del tejido cerebral encontraron que la corteza cingulada, un área responsable de la atención, motivación y compromiso cognitivo, es más gruesa en los SuperAgers en comparación con personas de 50 y 60 años. El hipocampo de los SuperAgers también tiene tres veces menos marañas de tau, uno de los signos distintivos de la enfermedad de Alzheimer.

Otro estudio encontró neuronas “hermosas, enormes, muy saludables” en la corteza entorrinal de los SuperAgers, una de las primeras áreas del cerebro afectadas por la enfermedad de Alzheimer, dijo Gefen.

“Fue un hallazgo increíble, porque sus neuronas entorrinales eran incluso más grandes que las de personas mucho más jóvenes, algunas incluso en sus 30 años”, dijo ella. “Eso nos indicó que hay un componente de integridad estructural en juego. Como la arquitectura, los huesos, el esqueleto de la propia neurona es más resistente.”

El nuevo estudio arroja luz sobre cómo podría ocurrir eso, agregó Gefen.

“Esas neuronas entorrinales grandes y jugosas pueden no solo ser más grandes, sino también estar integradas en un ecosistema mejorado en el hipocampo que además está alimentando células cerebrales inmaduras”, dijo ella. “Están absolutamente conectadas, y este nuevo estudio puede estar proporcionando una comprensión mecanística de por qué pueden ser más grandes.”

Investigaciones anteriores en humanos sobre cómo ocurre la neurogénesis han sido poco claras, en parte debido al tipo de herramientas de medición utilizadas, dijo Lazarov. El nuevo estudio, publicado este miércoles en la revista Nature, utilizó una técnica diferente para medir el nacimiento de nuevas neuronas en cinco tipos de cerebros de donantes: SuperAgers; adultos jóvenes sanos; adultos mayores sin signos de deterioro cognitivo; adultos mayores con demencia temprana; y adultos mayores diagnosticados con enfermedad de Alzheimer.

La herramienta, llamada secuenciación unicelular multiómica, permitió a los investigadores determinar qué tipos de células cerebrales apoyan la memoria y la cognición a medida que el hipocampo envejece. Los resultados mostraron que dos tipos de células, astrocitos y neuronas CA1, fueron los principales motores de la retención de la memoria en los cerebros de los SuperAgers.

Las neuronas CA1 son cruciales para la memoria, ayudando a consolidar y recuperar experiencias pasadas. “Estas son algunas de las primeras células cerebrales atacadas por la tau en la enfermedad de Alzheimer”, dijo Gefen.

Los astrocitos superan en número a las neuronas y son vitales para regular el flujo sanguíneo al cerebro. Estas células cerebrales también fomentan la formación de sinapsis, la unión donde las señales nerviosas pasan de una neurona a otra, que son la base del funcionamiento cerebral, el aprendizaje y la memoria.

“En los SuperAgers, los astrocitos y las neuronas CA1 están apoyando el hipocampo de maneras que antes no entendíamos, al mejorar la señalización sináptica entre neuronas”, dijo Gefen. “Las neuronas inmaduras, los circuitos CA1 y los astrocitos están todos coordinándose en un ambiente muy, muy enriquecido”.

