ICE no estará en centros de votación en elecciones intermedias, dice designada de Trump a funcionarios electorales estatales

Una persona designada por Donald Trump en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo este miércoles a funcionarios electorales estatales de todo el país que los agentes federales de inmigración no serán desplegados en los lugares de votación durante las elecciones intermedias de 2026, según múltiples fuentes en la llamada.

Los comentarios, hechos por la funcionaria del DHS Heather Honey durante una llamada telefónica de una hora organizada entre secretarios de Estado y funcionarios de varias oficinas federales, se producen después de operativos de control migratorio en Minneapolis y otros lugares que han provocado una creciente preocupación entre los funcionarios electorales de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pudieran ser utilizados para intimidar a los votantes.

“Lo creeré cuando lo vea”, dijo una fuente en la llamada sobre la promesa de Honey de que ICE no estará en los lugares de votación este noviembre.

En respuesta a preguntas de CNN, un funcionario del DHS dijo en un comunicado: “ICE no está planeando operaciones dirigidas a los lugares de votación. ICE lleva a cabo acciones de control selectivas basadas en inteligencia y, si una amenaza activa a la seguridad pública pusiera en peligro un lugar de votación, esas personas podrían ser arrestadas como resultado de esa acción de control selectiva”.

Otros comentarios de Honey, quien tiene fuertes vínculos con la comunidad que niega los resultados electorales y que impugnó la derrota de Trump en 2020, preocuparon a funcionarios electorales demócratas en la llamada, dijeron fuentes a CNN.

Hubo silencio por parte de los funcionarios federales cuando la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, pidió que hicieran una declaración pública afirmando la soberanía estatal sobre la administración electoral. Trump ha seguido pidiendo más control federal, incluidos comentarios polémicos el mes pasado de que los republicanos deberían “nacionalizar la votación”.

Los demócratas también se frustraron por cómo Honey, de acuerdo con fuentes en la llamada, manejó una discusión sobre un sistema de datos de inmigración conocido como SAVE que el Gobierno está instando a los estados a usar para encontrar a no ciudadanos en sus registros de votantes, aunque se sabe que el sistema está plagado de falsos positivos. Después de que Honey hablara extensamente para animar a los estados a revisar sus registros de votantes con SAVE, tuvo dificultades con preguntas sobre cuánto tiempo el Gobierno federal retenía los datos de registro de votantes que los estados ingresan al sistema.

Bellows dijo a los periodistas después de la llamada que agradecía que el Gobierno federal recordara a los funcionarios de administración electoral cuál es el papel que sí tiene en las elecciones, como investigar amenazas contra funcionarios electorales.

“Lo que no fue tranquilizador fueron declaraciones políticas de designados políticos del Gobierno de Trump… instando a los estados a participar en el defectuoso sistema SAVE”, dijo Bellows.

La llamada, realizada por funcionarios del Departamento de Justicia, el FBI, el DHS y la Comisión de Asistencia Electoral, fue una oportunidad para que funcionarios federales y estatales compartieran información sobre la administración y los procedimientos de seguridad electoral antes de las elecciones intermedias. Normalmente es una reunión rutinaria que ha ocurrido numerosas veces desde 2016, cuando los esfuerzos de Rusia por influir en esa elección hicieron que el Gobierno federal aumentara la asistencia de seguridad a los estados.

Sin embargo, el nombramiento por parte del Gobierno de Trump de funcionarios políticos en el DHS, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca que han cuestionado los resultados de las elecciones de 2020 que Trump perdió ha hecho que algunos funcionarios electorales desconfíen del acercamiento de ese Gobierno.

Otras fuentes dijeron que el Gobierno federal fue lento en su acercamiento a los funcionarios electorales.

“Si esta llamada era para ayudar a preparar a los funcionarios electorales para las próximas elecciones, las primarias estatales comienzan la próxima semana, así que es extraño que los federales se presenten justo ahora”, dijo una fuente en la llamada. “Los funcionarios electorales han estado preparándose para las elecciones de 2026 desde diciembre de 2024; ¿dónde han estado los federales en los últimos 15 meses?”

