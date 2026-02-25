Las 5 cosas que debes saber este 25 de febrero

CNN en Español

EE.UU. considera forzar a los bancos a verificar la ciudadanía de sus clientes. Madres Buscadoras de Sonora se unen a la búsqueda de Nancy Guthrie. ¿Cuáles son los principales grupos criminales en México y dónde operan? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump llegó en un momento de alto riesgo, a pocos meses de las elecciones intermedias y cuando sus índices de popularidad están en los niveles más bajos de su mandato. Para intentar calmar las aguas, Trump destacó sus logros en seguridad fronteriza, además de una de las más grandes preocupaciones de los estadounidenses: la economía y el costo de vida. Aquí un resumen de lo más relevante.

Trump tiene razón: la economía de EE.UU. está fuerte, pero el presidente no ve el gran problema. Análisis

México ha luchado durante décadas contra los carteles. El regreso de Trump a la presidencia de EE.UU. le sumó un nuevo reto a esa batalla: perseguir a los capos que manejan las organizaciones. La misión nunca fue sencilla, pero hoy parece incluso más compleja que nunca, ya que en los últimos años los grandes carteles se fragmentaron y la tradicional estructura jerárquica se desarmó; el poder ahora se dividen diversas células.

El fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles globales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado incertidumbre renovada para muchos de sus principales socios comerciales, y una clara reivindicación para su mayor rival económico: China. Análisis.

El Gobierno de Trump evalúa imponer un nuevo requisito para que los bancos de Estados Unidos deban verificar la ciudadanía de los clientes actuales y futuros clientes, dijeron fuentes a CNN. La potencial medida, que podría tomar la forma de un decreto, ha generado preocupación en el sector financiero.

Un grupo de madres mexicanas con años de experiencia buscando personas desaparecidas en el estado de Sonora, México, llegó a Arizona para ayudar en la búsqueda de Nancy Guthrie.

¿Por qué al eclipse del 3 de marzo lo llaman luna de sangre?

A. Porque solo tonos rojos y anaranjados alcanzan la superficie lunar.

B. Porque ese día la sangre hierve.

C. Porque en la antigüedad relacionaban los eclipses con la menstruación.

D. Porque se forma un anillo rojo alrededor de la Luna.

Ella viajó a México por sus raíces y encontró el amor. Hoy vive en Chicago con su esposo tras años de distancia y una pérdida

Lo que comenzó como unas vacaciones en un pueblo de México se convirtió en un viaje de ida y vuelta entre dos países, marcado por el amor, una pérdida dolorosa y mucha espera. Durante años, Yesica Aramburo y Ramón Vega sostuvieron su relación entre aeropuertos, procesos migratorios y duelo. Esta es su historia.

Renuncia la directora del Museo del Louvre tras el “robo del siglo”

La directora del famoso museo en París renunció este martes tras el “robo del siglo” del año pasado, en el que se llevaron joyas de la corona por un valor de 88 millones de euros (US$ 100 millones).

Estos son todos los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League

La UEFA Champions League comenzó el martes a llenar los casilleros para el sorteo de los octavos de final, con la definición de las primeras cuatro llaves de los playoffs clasificatorios.

90

Más de 90 entrevistas hechas a testigos del FBI en la investigación de Jeffrey Epstein parecen faltar en los archivos publicados por el Departamento de Justicia, incluidas tres relacionadas con una mujer que acusó a Trump de agredirla sexualmente hace décadas.

“No hay ningún riesgo”

—Lo dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al afirmar que hay garantías para la realización del Mundial en Jalisco.

La tormenta de nieve no impidió que estos novios celebraran su gran día

En la ciudad de Nueva York, la gente salió a pasear por Central Park a pesar de una fuerte tormenta de nieve antes de que empeorara. Más de 11 estados han permanecido bajo alerta de ventisca, que afecta a 40 millones de personas. Nada de esto supuso un obstáculo para estos novios.

🧠 La respuesta del quiz es: A. En el eclipse lunar total, la luz solar se filtra a través de la atmósfera terrestre, dispersando la luz azul y permitiendo que solo los tonos rojos y anaranjados alcancen la superficie lunar, creando el espectacular efecto de luna de sangre.

