Menos referencias a América Latina, mismo tono contra la migración y algunas sorpresas: el discurso de Trump de 2026 vs. 2025

Por Inés Capdevila y Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantuvo fiel a su estilo durante el discurso que pronunció este martes para dar cuenta del Estado de la Unión. Habló durante casi dos horas sobre el primer año de su segundo mandato, se refirió a los que considera sus principales logros, aseguró que el país recupera poderío, elogió a sus compañeros del Partido Republicano, atacó a los políticos del Partido Demócrata y descalificó a quienes critican sus decisiones.

¿Y qué dijo de los hispanos en Estados Unidos, la migración o sus relaciones con el resto del continente?

En comparación con el discurso que dio en 2025 en una sesión conjunta del Congreso, Trump hizo una menor cantidad de referencias a América Latina y se centró en dos países: México y Venezuela. En contraste, dejó fuera de su mensaje a Cuba, una nación sobre la que ha incrementado la presión durante las últimas semanas. Y al igual que el año pasado, mantuvo un tono duro contra los inmigrantes indocumentados y su exigencia de que Estados Unidos cierre sus fronteras, bajo el argumento de que esto es necesario para resguardar la seguridad nacional.

En su discurso de este martes, Trump hizo media docena de referencias explícitas a países de América Latina, la mitad en comparación con el año anterior. En 2024, durante su último mensaje por el Estado de la Unión, el demócrata Joe Biden no hizo ninguna.

De los países que Trump mencionó esta vez, destacó Venezuela. Durante los primeros minutos de su presentación, dijo que Estados Unidos recibió recientemente “más de 80 millones de barriles de petróleo” procedentes del país sudamericano.

Esta declaración se produce cuando están por cumplirse dos meses de que Estados Unidos realizó un operativo militar en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, quien fue llevado a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo, narcotráfico y uso de armas, cargos que él rechaza. Desde entonces, Washington se ha mantenido en contacto con Caracas y busca llegar a acuerdos en materia energética.

Durante su discurso de este martes, Trump también habló específicamente de la operación contra Maduro y de la relación que su gobierno ha entablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Acabamos con el dictador Nicolás Maduro y lo trajimos para enfrentar a la justicia estadounidense. Esto fue una victoria absoluta para la seguridad de Estados Unidos y también abrió un nuevo inicio para el pueblo venezolano. Estamos trabajando en cooperación con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para tener beneficios económicos para ambos países y traer nuevas esperanzas a los que sufrieron terriblemente”, dijo.

Además, Trump señaló que entre los asistentes al mensaje estaba el político opositor venezolano Enrique Márquez, quien fue candidato presidencial en 2024 y fue detenido a principios de 2025 acusado de presuntamente estar involucrado en un intento de golpe de Estado, algo que su familia rechazó. Junto con decenas de personas más, Márquez fue excarcelado en las últimas semanas, dentro de un proceso que las autoridades interinas de Venezuela comenzaron luego de presiones de Estados Unidos para que los presos políticos del país queden en libertad.

Trump también habló de México este martes. Como lo ha hecho en otras ocasiones, aseguró que gran parte del país está controlada por grupos criminales —algo que el gobierno mexicano niega— y que durante su actual mandato ha buscado combatir a estas organizaciones. Incluso, Trump se atribuyó la reciente operación que derivó en la muerte del mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, considerado líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Acabamos con el jefe del cartel más importante de México”, dijo, en alusión al operativo que fuerzas de seguridad mexicanas realizaron el domingo contra el Mencho y otros integrantes de su círculo cercano.

El lunes, en su conferencia de prensa diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno tuvo un intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos antes de la operación contra el Mencho, pero afirmó que el despliegue en el estado de Jalisco, al occidente del país, fue ejecutado exclusivamente por instituciones mexicanas.

Entre los temas de política exterior, destacó la ausencia de Cuba en el discurso de Trump, luego de que desde la captura de Maduro, viejo aliado del gobierno cubano, el mandatario estadounidense ha venido incrementando la presión sobre la isla.

Trump no solo ha dicho que Cuba es “un Estado fallido” y que espera ver pronto un cambio en el país. También ha tomado acciones como amenazar con imponer aranceles a las naciones que le suministren petróleo de forma directa o indirecta, como México.

Durante la noche de este martes, nada de esto apareció en el discurso de Trump, quien —eso sí— dedicó un momento para elogiar el trabajo que su secretario de Estado, Marco Rubio, ha llevado a cabo en varios frentes. De raíces cubanas, Rubio es uno de los principales críticos del régimen cubano en las altas esferas de Estados Unidos.

Un tema al que Trump dio continuidad en comparación con su mensaje de 2025 fue su postura sobre migración, deportaciones y seguridad fronteriza.

Durante su discurso del año pasado, destacó que una de las primeras acciones de su segundo mandato fue desplegar más fuerzas en la frontera con México con el fin de “repeler la invasión de nuestro país”. La noche de este martes, siguió en esa línea al asegurar que tiene como prioridad el resguardo de esa zona para evitar cruces ilegales.

“Ahora tenemos la frontera más fuerte, más segura de la historia de Estados Unidos”, dijo.

De forma similar a 2025, también insistió en que Estados Unidos debe impedir el ingreso de inmigrantes indocumentados y movilizarse para deportar a quienes no tienen un estatus legal. Como ha hecho en otras ocasiones, sin presentar pruebas de su afirmación, Trump aseguró que la mayoría de estas personas son delincuentes que ponen en peligro a los estadounidenses.

En este terreno, el mandatario criticó a las ciudades santuario porque “protegen a los criminales”, planteó una reforma para impedir que un inmigrante indocumentado pueda obtener una licencia de manejo y dijo que los demócratas deberían sentir “vergüenza” por no apoyar sus políticas.

“No nos olvidaremos de que muchos aquí presentes no solamente permitieron esta invasión por la frontera antes de que yo empezara a trabajar, sino que además lo harían nuevamente si tuvieran la oportunidad. Si los eligen, van a abrir nuevamente las fronteras para que esos delincuentes, los peores del mundo, entren. Lo que está entre los estadounidenses y una frontera es el presidente Donald J. Trump y los republicanos tan patriotas del Congreso”, señaló.

En estos puntos existe un marcado contraste con el discurso de Biden en 2024. En esa ocasión, el mandatario demócrata dijo que, si bien era necesario tener una frontera más segura, Estados Unidos no debía separar familias a través de deportaciones, sino impulsar una gran reforma que abra caminos para que los inmigrantes indocumentados puedan tener un acceso a la ciudadanía.

“No voy a demonizar a los inmigrantes al decir que son ‘el veneno en la sangre de nuestro país’”, aseguró Biden en esa ocasión.

Anoche, su sucesor en la Casa Blanca volvió a dejar en claro que su enfoque para enfrentar el fenómeno migratorio es diametralmente opuesto.

