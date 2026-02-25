México envía un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba con alimentos

Por EFE

La cancillería de México anunció este martes el envío de un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, con cerca de 1.200 toneladas de alimentos, en medio de la crisis económica que vive la isla agudizada por el bloqueo energético de Estados Unidos.

“Este martes zarparon del puerto de Veracruz los Buques de Apoyo Logístico Papalopan y Huasteco con un total de 1.193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba”, afirmó el comunicado mexicano.

Los dos buques transportan alimentos de primera necesidad destinados a la población civil de la isla, en un viaje marítimo con tiempo estimado de cuatro días.

De acuerdo con la información oficial, el buque Papaloapan lleva la mayor parte de la carga: 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo.

En tanto, el buque Huasteco transporta 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de “alimentos varios”.

La cancillería precisó que esas 23 toneladas fueron entregadas por distintas organizaciones sociales, con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de un centro de acopio instalado en el Centro Histórico capitalino, y corresponden a una primera entrega.

Para el traslado, así como para las maniobras de embarque y desembarque, se emplearon más de 350 elementos navales, además de una grúa y cinco montacargas, según el comunicado.

Este envío ocurre después de que la SRE confirmara el pasado 12 de febrero la llegada a La Habana de dos buques mexicanos con más de 814 toneladas de víveres y otros bienes enviados como ayuda humanitaria.

Estas dos entregas ocurren en un contexto en el que la presidenta de México Claudia Sheinbaum ha reiterado que su Gobierno mantendrá el apoyo a la isla con alimentos, pero sin incluir petróleo, tras un bloqueo impulsado por Washington y la amenaza de aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba.

Antes de esta restricción, México exportó a Cuba 609.392 millones de dólares durante 2025, un aumento del 10,6 % frente a todo 2024, cuando registró ingresos por 551.216 millones de dólares, según datos del Banco de México.

En días previos, la mandataria también señaló que existen conversaciones para explorar si México puede facilitar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que insistió en los principios de política exterior mexicana, como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

El Gobierno mexicano enmarcó este nuevo cargamento en una “tradición solidaria” con países de América Latina y, en particular, con Cuba, y sostuvo que en meses recientes también envió ayuda a otros puntos del continente afectados por emergencias, como en los incendios en California, Estados Unidos y en Chile, así como en las inundaciones en Texas, entre otras tragedias provocadas por desastres naturales.

