Nominan a Shakira al Salón de la Fama del Rock & Roll

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La cantante colombiana Shakira se encuentra entre los 17 artistas nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026, según anunció la institución en su sitio web este miércoles.

La lista de nominados 2026 reúne a artistas que son reconocidos por primera vez este año y otros que han participado en anteriores votaciones sin resultar electos. Los seleccionados son:

The Black Crowes

Jeff Buckley

Mariah Carey

Phil Collins

Oasis

Lauryn Hill

Billy Idol

INXS

Iron Maiden

Pink

Shakira

Sade

Joy Division/New Order

Luther Vandross

Melissa Etheridge

New Edition

Wu-Tang Clan

Se trata de una lista de artistas en géneros muy variados, como el pop, el rock, el blues, el R&B, el soul el hip hop, el heavy metal, el punk, el jazz y el dance.

El requisito para ser nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll es que hayan transcurrido al menos 25 años desde el lanzamiento de la primera grabación comercial. Es el caso de Shakira, quien editó su álbum debut “Magia” en 1991, cuando tenía apenas 14 años. Desde hace una década ya era elegible.

Junto con Shakira, otros artistas que fueron nominados por primera vez son Pink (su primer álbum, “Can’t Take Me Home”, salió a la venta en 2000), Lauryn Hill, el fallecido cantautor Jeff Buckley (su único álbum, “Grace”, se lanzó en 1994), Melissa Etheridge, la banda australiana INXS, la agrupación New Edition, la leyenda del R&B Luther Vandross, Phil Collins y el colectivo de hip hop Wu-Tang Clan.

Es la primera vez que Phil Collins es nominado como artista en solitario, ya que figura en el Salón de la Fama como integrante de la banda Genesis. Según Billboard, si Collins es electo en 2026, se convertirá en el artista número 29 en ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll al menos dos veces.

Los aspirantes a ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll de 2026 serán elegidos mediante votos emitidos por un panel internacional de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. Los artistas electos serán dados a conocer en abril y la ceremonia de inducción se llevará a cabo este otoño, aún sin fecha definida.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.