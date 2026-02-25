¿Quién es Casey Means? La candidata de Trump para directora general de Sanidad enfrenta fuertes cuestionamientos del Senado

Por Sarah Owermohle, CNN

Una voz prominente del movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA) enfrenta duras preguntas de los senadores en un intento por convertirse en la médica más importante del país.

La Dra. Casey Means, autora de best-sellers, influencer en el rubro bienestar y graduada de Medicina de Stanford, se convirtió en una de las primeras aliadas de la campaña MAHA del actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y tiene varios patrocinadores importantes dentro de la Gobierno de Trump.

Junto con su hermano Calley, asesor de Kennedy en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Means ha defendido la alimentación saludable, el uso limitado de fármacos y los remedios alternativos. Means también es cofundadora de Levels, una empresa de tecnología sanitaria que conecta los monitores de glucosa con una aplicación de seguimiento de la salud en los teléfonos de los usuarios.

La influencia de Means la convirtió, a sus 38 años, en una reconocida defensora temprana del movimiento MAHA. El presidente Donald Trump la eligió directora general Sanidad en mayo pasado, el mismo día que la Casa Blanca retiró la designación de la Dra. Janette Nesheiwat. Means tenía previsto comparecer ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado en octubre pasado, pero entró en labor de parto de su primer hijo horas antes de la audiencia. Este miércoles, declaró que su bebé nació el mismo día que hubiera sido su audiencia original.

En sus palabras de apertura, Means describió el “desmoronamiento de la salud mental y física” en Estados Unidos, una “nación con el corazón roto” y “una sociedad que está perdiendo la cabeza” por la demencia y la depresión.

“Como médica, siempre me ha inspirado que la raíz de la palabra sanación signifique recuperar la plenitud”, declaró Means a los senadores este miércoles. “Nada es más urgente que restaurar la plenitud de los estadounidenses, física, mental y socialmente”.

Means se enfrentó inmediatamente a preguntas de los senadores sobre sus posturas sobre la mifepristona -una de las píldoras utilizadas en el aborto-, la anticoncepción y las vacunas, y comentarios sobre sus calificaciones.

Defensores y algunos exfuncionarios han criticado la designación de Means porque el director general de Sanidad suele ser un médico con experiencia clínica. Means había abandonado su residencia médica y su licencia médica de Oregon había caducado. En su libro de 2024, “Good Energy”, explicó su decisión de abandonar la residencia como una decepción con el sistema médico y sus incentivos.

“Sentí una convicción abrumadora de que no podía operar a otro paciente hasta que descubriera por qué, a pesar del tamaño monumental y el alcance de nuestro sistema de atención médica, los pacientes y las personas que me rodeaban estaban enfermos en primer lugar”, escribió Means en sus autobiografía, publicada en 2024.

Means también tiene críticos dentro del círculo de Trump. Laura Loomer, autoproclamada ”ejecutora de lealtades“, la ha criticado en varias ocasiones, en las que ha cuestionado su apoyo a Trump y su idoneidad para el cargo. Loomer también sugirió que Means podría aprovechar el puesto de directora general de Sanidad para inclinar las políticas federales a favor de intereses comerciales en los que tiene intereses personales, como su empresa tecnológica.

Means dijo en sus declaraciones financieras que dejó su puesto en Levels en 2023 y que desinvertiría cualquier interés en la empresa.

Means testifica en un momento delicado para la agenda de salud del Gobierno. Una serie de salidas y cambios de funcionarios de alto perfil ha reavivado las dudas sobre el rumbo de la política de vacunas bajo el mandato de Kennedy. Un brote de sarampión en curso, que ya es el más grande desde que Estados Unidos declaró la erradicación de la enfermedad, amenaza con alcanzar los 1.000 casos en un futuro próximo. Senadores republicanos, incluido el presidente de la Comisión de Salud, Bill Cassidy, de Louisiana, han presionado públicamente a la administración para que restrinja el acceso a las píldoras abortivas. Mientras tanto, los defensores de MAHA se oponen al decreto de Trump de proteger a los fabricantes de pesticidas.

Si bien el cargo de director general de Sanidad no conlleva autoridad normativa ni política, los directores suelen contribuir a la formulación de políticas sanitarias a nivel nacional y a generar impulso público para el cambio de políticas. Es bien sabido que directores generales de Sanidad anteriores impulsaron la incorporación de etiquetas de advertencia en los cigarrillos.

Means ha abogado por una “investigación imparcial” sobre el calendario de vacunación infantil y ha cuestionado la seguridad de administrar la vacuna contra la hepatitis B poco después del nacimiento.

“Apuesto a que una sola vacuna probablemente no causa autismo, pero ¿qué pasa con las 20 que se les administran antes de los 18 meses?”, preguntó en el podcast de Joe Rogan, en 2024. Si bien los comentarios de Means reflejan el escepticismo de Kennedy y otros miembros del Gobierno, no hay evidencia que vincule el calendario de vacunación infantil con los diagnósticos de autismo.

El miércoles, Means declaró: “La retórica antivacunas nunca ha formado parte de mi mensaje”. Añadió: “No creo que sea responsable decir que no vamos a realizar estudios cuando los niños reciben muchos medicamentos”.

En respuesta a preguntas del miércoles sobre el aborto y la píldora anticonceptiva mifepristona, que ha causado la ira de los republicanos y múltiples demandas por recetarla a distancia, Means afirmó que “todos los pacientes deben tener una conversación exhaustiva con su médico y obtener un consentimiento informado antes de tomar cualquier medicamento”. Y agregó que el sistema sanitario actual a menudo no lo permite.

La candidata también dijo que “la anticoncepción oral debería ser ampliamente accesible”, pero agregó que los pacientes necesitan “consentimiento informado antes de comenzar a tomar un medicamento que a menudo se prescribe durante varios años sin seguimiento”.

En el pasado, Means ha dicho que el uso generalizado de anticonceptivos es una señal de que “hemos perdido el respeto por la vida”, como dijo en el programa de Tucker Carlson, en agosto de 2024.

Esos comentarios causaron consternación entre los defensores de la salud pública, como Peter Lurie, presidente del Centro para la Ciencia en el Interés Público, un grupo de defensa del consumidor sin fines de lucro, quien le dijo a CNN el año pasado que ella no está calificada para el puesto de directora general de Sanidad.

Means también testificará mientras los acólitos de MAHA se movilizan para que la administración tome medidas enérgicas contra pesticidas como el glifosato de uso generalizado, comúnmente conocido por la marca Roundup.

En ese ámbito, MAHA podría contar con una aliada en Means, quien ha comparado el uso generalizado de pesticidas con el daño que observa debido a la anticoncepción a largo plazo.

“Tienes la píldora, y va de la mano con el auge de la agricultura industrial y la fumigación de pesticidas”, dijo en el programa de Carlson. “Hemos intentado dominar y detener los ciclos de las cosas que dan vida a este mundo, que son las mujeres y la tierra”.

