Tarek William Saab renuncia como fiscal de Venezuela pero asume como defensor del Pueblo encargado

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Tarek William Saab y Alfredo José Ruiz Angulo renunciaron este miércoles a sus cargos como fiscal general y defensor del Pueblo en Venezuela, respectivamente, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante la sesión del órgano legislativo, Rodríguez leyó ambas cartas de renuncia.

En la suya, Ruiz Angulo dijo que decidió dejar el cargo por “razones de índole personal, familiar y de salud” que debe atender.

Por su parte, Saab señaló que lo hizo porque considera que ha “cumplido con hidalguía y honor” en un contexto de desafíos para Venezuela.

“Jugamos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en un período de agresiones inimaginables para la nación venezolana”, dijo en su escrito.

Ambas renuncias fueron aceptadas durante la misma sesión, con lo que la Asamblea designó una comisión conformada por 13 diputados para que evalúen postulaciones y definan a los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría en un plazo de 30 días.

Mientras tanto, a propuesta de Rodríguez, la Asamblea nombró al propio Saab como defensor del Pueblo encargado, y como fiscal encargado eligió al abogado Larry Daniel Devoe Márquez, quien hasta ahora fungía como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Los relevos en ambas instituciones se suman a otros que se han realizado en altos puestos del gobierno de Venezuela desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada tras el operativo militar de Estados Unidos en el que fue capturado y derrocado el presidente Nicolás Maduro.

Desde que asumió como mandataria interina, Delcy Rodríguez —hermana de Jorge— ha realizado movimientos en áreas como los ministerios de Defensa, de Comunicación e Información y de Industrias y Comercio. En esta última área, Rodríguez desplazó al empresario Alex Saab, quien era un cercano colaborador de Maduro.

Estados Unidos acusa a Maduro de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas, cargos que él rechaza. Washington también dice que hasta ahora ha logrado tener una relación de cooperación con la presidenta encargada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.