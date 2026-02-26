De la Guerra Fría a la actualidad, Cuba realizó decenas de operativos contra lo que denuncia como “incursiones marítimas”

Por Gonzalo Zegarra, Max Saltman y Kara Fox, CNN en Español

El operativo en el que murieron cuatro personas tras un enfrentamiento con guardafronteras cubanos, descrito por La Habana como una “infiltración armada”, no es un hecho aislado en las costas de la isla, aunque en los últimos años estuvieron relacionados a la migración. Por eso, hay que retroceder varias décadas para llegar a otros episodios que Cuba calificó de intentos de agresión.

A lo largo de más de seis décadas, principalmente durante la Guerra Fría, el Gobierno comunista ha denunciado incursiones marítimas, ataques desde lanchas y operaciones clandestinas procedentes del exterior, anclados en la narrativa de amenaza permanente por mar.

Tras el operativo del miércoles, el Ministerio del Interior dijo que los 10 tripulantes estaban armados y “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terrorista”, en un momento de alta tensión diplomática entre Cuba y Estados Unidos, que impuso un bloqueo petrolero que ahonda la crisis energética y ha instado al Gobierno de Miguel Díaz Canel a alcanzar un acuerdo.

“Aunque este ataque no parece haber sido bien planeado, el incidente recuerda una larga historia de organización clandestina y militancia del exilio cubano que se remonta a los años sesenta y setenta, tanto con el apoyo de Estados Unidos como sin él, y a veces en abierto desafío al Gobierno estadounidense”, dijo a CNN Michael Bustamante, profesor asociado y director del programa de estudios cubanos en la Universidad de Miami.

La ofensiva más emblemática -aunque poco comparable con el incidente del miércoles- es la fallida invasión militar de la bahía de Cochinos que buscaba derrocar a Fidel Castro en abril de 1961. En los meses previos, la CIA había lanzado 33 misiones marítimas exitosas para introducir suministros a la disidencia, según documentos de la agencia.

En los años siguientes hubo otras ofensivas de grupos de exiliados, incluidos ataques contra plantas y embarcaciones pesqueras.

Un documento de 1966 de la Guardia Costera indica que patrullas navales y aéreas registraban embarcaciones en el sur de Florida para detectar posibles ataques desde barcos basados en la península contra Cuba.

Las acciones fueron menguando y los nuevos incidentes marítimos estuvieron relacionados a las olas migratorias de las décadas posteriores.

En 1980, fuerzas cubanas hundieron un barco civil que fue secuestrado e intentaba dirigirse hacia Estados Unidos. Pese a que se trataba de una salida, arrojó luz sobre la postura de tratar el tema como amenazas de seguridad.

En los años 90, el éxodo y la crisis de los balseros volvió a desatar tensiones en la zona. Uno de los hechos más recordados es el del remolcador “13 de marzo”, fue bloqueado y embestido por otras embarcaciones en julio de 1994, con 72 cubanos a bordo. La nave se hundió y murieron 41 personas.

En medio de esa coyuntura, la organización estadounidense Hermanos al Rescate comenzó a realizar vuelos en territorio cubano para ayudar a migrantes y repartir propaganda antigubernamental. La Habana los acusó de violar el espacio aéreo y en 1996 militares derribaron dos aviones en las aguas al norte de la capital, causando la muerte de cuatro personas.

Estados Unidos, que sostuvo que el derribo ocurrió en espacio internacional, confirmó que la isla estaba dispuesto a emplear fuerza letal. El impacto internacional fue inmediato y deterioró drásticamente las relaciones bilaterales.

“Ayer celebramos una conferencia, como hacemos cada año, para conmemorar el asesinato de nuestros pilotos y pedir justicia, pedir la acusación formal de quien dio las órdenes para esa operación, es decir, el propio Raúl Castro”, dijo a CNN José Basulto, líder de Hermanos al Rescate.

Basuto afirmó que no conocía a ninguno de los hombres presuntamente implicados en ese incidente y que no tenía conocimiento de sus organizaciones. Cuando se le preguntó si la fecha del derribo y la fecha del incidente frente a la costa cubana esta semana eran una coincidencia, respondió: “Aquí no hay coincidencias”.

“Si viene de Cuba, no creo nada hasta que lo demuestren aquí fuentes fiables”, dijo Basulto, “incluidas las familias de las personas que fueron detenidas o tiroteadas allí”.

En 2000, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos denunció que balseros utilizaban la violencia en sus intentos de llegar a suelo norteamericano.

Una nueva ola migratoria se produjo entre 2021 y 2022, con una crisis económica en Cuba agravada por la pandemia de covid-19.

El Ministerio del Interior reportó que “un incremento de incursiones de lanchas rápidas procedentes de Estados Unidos” en el primer semestre de 2022, “con el objetivo de realizar operaciones de tráfico de personas desde Cuba hacia ese país”.

El informe añadió que esos hechos conllevaron “situaciones de mayor violencia y agresividad con el empleo de armas de fuego” contra las tropas guardafronteras, entre los que detalla dos episodios en los que tripulantes de las naves “intrusas” procedentes de EE.UU. abrieron fuego contra los oficiales. “Uno de los agresores resultó gravemente herido, falleciendo posteriormente”, afirmó el Ministerio, que agregó que notificó al Servicio de Guardacostas estadounidense la identificación de los detenidos y de la persona que perdió la vida.

Tras el operativo del miércoles, el Gobierno de Cuba difundió una lista de los seis detenidos y uno de los cuatro fallecidos. “Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta”, aseguró el Ministerio del Interior.

Para Bustamante, las organizaciones como la que llevó a cabo la presunta infiltración “pueden ser conocidas en ciertos círculos de la diáspora/exilio cubano en Internet, pero son grupos marginales que probablemente no tengan conexiones directas con los líderes políticos cubanoamericanos más convencionales”.

El investigador agregó que el episodio refleja “la radicalización de la oposición de la diáspora cubana al Gobierno cubano, a la luz de la profunda crisis actual de la isla y su represión de las protestas pacíficas que también buscan el cambio”, y remarcó que todavía se desconoce si funcionarios estadounidenses como el FBI conocían esta organización y sus actividades.

El Departamento de Estado de EE.UU. aseguró que ningún personal del Gobierno estadounidense participó de los hechos y añadió que busca realizar su propia investigación para definir una respuesta.

