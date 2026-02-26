Imágenes satelitales revelan la llegada de nuevos aviones de combate furtivos F-22 a Medio Oriente

Abigail Watts, Avery Schmitz, CNN

Imágenes satelitales recientes de la compañía china Mizarvision muestran 11 aviones furtivos estadounidenses F-22 recién llegados y desplegados en la Base Aérea de Ovda, en el sur de Israel.

Los jets F-22 Raptor de quinta generación, que aparecieron por primera vez en imágenes de Planet Labs el miércoles, constituyen la última incorporación importante al fortalecimiento militar de Estados Unidos en Medio Oriente en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán.

El F-22 Raptor es un avión de combate diseñado tanto para combates aire-aire como aire-tierra. Es el primer avión estadounidense con capacidades de “supercrucero”, lo que significa que puede volar más rápido que la velocidad del sonido durante largos períodos sin utilizar el posquemador, que consume mucho combustible del motor. Estados Unidos prohíbe la venta de los F-22, que están equipados con tecnología clasificada, a otros países.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos dice que el F-22 supera a cualquier avión de combate conocido o proyectado en el mundo. Cada unidad cuesta aproximadamente US$ 143 millones, sumando más de US$ 1.500 millones en activos militares en la Base Aérea de Ovda.

CNN informó anteriormente que se esperaba la llegada de un total de 12 aviones F-22 a Israel.

Esto ocurre en medio de unas cruciales conversaciones nucleares en Ginebra entre EE. UU. e Irán centradas en el espinoso tema del enriquecimiento nuclear de Teherán y en intentar determinar si las propuestas iraníes podrían satisfacer la exigencia del presidente Trump de que el país nunca obtenga un arma nuclear, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Estados Unidos, representado por Steve Witkoff y Jared Kushner, inició las conversaciones con exigencias firmes: que Irán desmantele sus principales instalaciones nucleares (Fordow, Natanz e Isfahán) y que cualquier acuerdo para detener el enriquecimiento nuclear sea indefinido.

Mientras tanto, se esperaba que los iraníes presenten una propuesta que suspenda el enriquecimiento nuclear por un período de tres a cinco años —hasta después de que el presidente Trump deje el cargo— antes de unirse a un consorcio regional para el enriquecimiento de bajo nivel, sin fines armamentísticos, según una de las fuentes. Como parte de un acuerdo, Irán debería permitir que inspectores internacionales supervisen su cumplimiento.

No está claro si las posturas de ambas partes serán lo suficientemente cercanas como para continuar las conversaciones diplomáticas, o si Trump optará por su otra opción: ordenar nuevos ataques contra Irán.

