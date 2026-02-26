Juez permite que continúe el proyecto de salón de baile de la Casa Blanca; grupo de preservación presentará una nueva demanda

Por Betsy Klein

Un juez federal rechazó este jueves el intento del principal grupo nacional de preservación histórica de bloquear el proyecto de salón de baile de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, pero también sugirió una posible hoja de ruta para que el grupo presente un nuevo desafío.

El National Trust for Historic Preservation demandó a la administración de Trump en diciembre por el extenso proyecto de salón de baile y solicitó una orden judicial preliminar, alegando que la Casa Blanca ha estado realizando la construcción de manera ilegal porque Trump no había obtenido la aprobación del Congreso ni había presentado sus planes a la Comisión Nacional de Planificación del Capitolio y a la Comisión de Bellas Artes para su revisión, lo que daría a la opinión pública la oportunidad de opinar.

El presidente ha estado personalmente involucrado en los detalles del salón de baile, desde los planos hasta la selección del mármol. El extenso proyecto de salón de baile tiene un tamaño estimado de aproximadamente 8.268 metros cuadrados, según el arquitecto principal Shalom Baranes. En comparación, la estructura principal de la Casa Blanca, la Mansión Ejecutiva, tiene solo 5.109 metros cuadrados.

Trump ha sostenido que el proyecto no está sujeto a ninguna supervisión y que debería poder continuar con él sin un escrutinio serio.

La decisión del jueves del juez de distrito federal Richard Leon se centra en la decisión del Trust de utilizar la Ley de Procedimiento Administrativo para impugnar el proyecto. El juez concluyó que la ley era una herramienta inapropiada para el Trust, en parte porque la oficina de la Casa Blanca para la oficina ejecutiva del presidente y la oficina sobre su residencia, que están gestionando la construcción del salón de baile, no son agencias que un tribunal pueda limitar según la ley.

“Infortunadamente para la Demandante, su desafío fracasa porque la oficina de la Casa Blanca en cuestión no es una ‘agencia’ bajo la APA y porque la Demandante no presentó la demanda ultra vires necesaria para impugnar la autoridad estatutaria del presidente para completar su proyecto de construcción con fondos privados y sin la aprobación del Congreso”, escribió Leon.

El Trust, dijo Leon, planteó “cuestiones novedosas y de peso” en el caso y potencialmente podría reestructurar la demanda para poner a prueba la autoridad del presidente bajo un enfoque legal diferente.

“Si bien estamos decepcionados de que el Tribunal no haya emitido la orden judicial preliminar, nos complació que el juez Leon fallara que el National Trust tiene legitimidad para presentar esta demanda, como hemos sostenido desde el principio”, afiirmó Carol Quillen, presidenta y directora ejecutiva del National Trust, en una declaración a CNN.

“También nos complace que nos haya animado a modificar nuestra queja –específicamente, para afirmar que el Presidente ha actuado más allá de su autoridad estatutaria, y planeamos hacerlo prontamente”, añadió Quillen.

En una publicación de Truth Social, Trump calificó la decisión como “¡Grandes noticias para Estados Unidos y nuestra maravillosa Casa Blanca!”

“La construcción del Salón de Baile, que se espera también maneje futuras investiduras y grandes visitas de Estado, está adelantada al cronograma y por debajo del presupuesto. ¡Permanecerá mucho tiempo en el futuro como símbolo de la grandeza de EE.UU.!”, agregó.

La Comisión de Bellas Artes aprobó el proyecto después de que se presentara la demanda.

La demanda, presentada el año pasado después de que el Ala Este hubiera sido completamente demolida, obligó al Gobierno a hacer públicos detalles sobre el proyecto que de otro modo se habrían mantenido confidenciales, incluidos los planes para una reinventada columnata este de dos pisos revelados en los archivos de diciembre; información sobre la preservación de artefactos existentes del ahora destruido Ala Este; y un plazo esperado para la construcción.

Austin Culpepper, Devan Cole, Tierney Sneed, Katelyn Polantz y Kit Maher de CNN contribuyeron. Esta historia ha sido actualizada.