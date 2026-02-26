Los dos primeros episodios de la temporada 2 de “One Piece” podrán verse en cines de EE.UU., Canadá y Japón

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Al igual que hizo con el episodio final de “Stranger Things”, que se proyectó en salas de cine el 31 de diciembre, Netflix informó el miércoles que también exhibirá en cines los dos primeros episodios de la segunda temporada de la serie “One Piece”, cuyo estreno está previsto para este 10 de marzo en la plataforma.

Según el comunicado de Netflix, estos nuevos episodios de “One Piece” se estrenarán en más de 200 salas de cine en Estados Unidos, Canadá y Japón en simultáneo con su debut en el servicio de streaming. Las funciones en Estados Unidos y Canadá se llevarán a cabo a las 6:00 p.m., hora local.

Los boletos para estas funciones salen a la venta este jueves a partir de las 11:00 a.m. hora de Miami. En este sitio web puede consultarse la lista completa de cines y horarios que proyectarán “One Piece”. Las salas de cine que albergarán estos eventos para fans en Estados Unidos incluyen AMC, Regal, Cinemark, Alamo y Cineplex, y otras cadenas de cines en Canadá y Japón también participan.

“One Piece” es una adaptación con actores del popular manga homónimo creado por Eiichiro Oda. La trama básica involucra a un joven aspirante a pirata llamado Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), quien está en una búsqueda para encontrar un tesoro legendario perdido hace mucho tiempo conocido como One Piece, una hazaña que le permitiría cumplir su objetivo de proclamarse rey de los piratas.

En la temporada 2, Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) y Sanji (Taz Skylar) viajan a Grand Line, “un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla esperan en cada esquina”, según la sinopsis oficial. “Allí, visitarán islas extrañas, reclutarán más aliados y lucharán contra nuevos y formidables enemigos mientras buscan el mayor tesoro del mundo”.

