Papa Johns anuncia el cierre de cientos de sucursales para 2027

Papa Johns es la más reciente cadena de pizzerías en cerrar cientos de sucursales tras un trimestre difícil, ya que los clientes están reduciendo sus gastos.

La compañía reveló durante la llamada de resultados de este jueves que aproximadamente 300 restaurantes con bajo rendimiento en Norteamérica cerrarán para finales de 2027, y alrededor de 200 de ellos lo harán este año.

Los restaurantes afectados son aquellos que “no cumplen con las expectativas de la marca o carecen de una vía clara hacia una mejora financiera sostenible, así como las ubicaciones donde podemos transferir efectivamente las ventas a un restaurante cercano”, dijo Ravi Thanawala, director financiero de Papa Johns y presidente de las operaciones en Norteamérica de la cadena.

No se anunció una lista específica de ubicaciones. Según su informe anual, Papa Johns tenía alrededor de 3.500 sucursales al cierre de 2025.

Además de los cierres, la empresa recortó aproximadamente el 7 % de su plantilla corporativa, que cuenta con unas 700 personas.

Los cierres siguen a un brutal cuarto trimestre para la cadena, que reportó una disminución del 5.4 % en las ventas comparables en Norteamérica. El CEO Todd Penegor dijo en un comunicado que los resultados “reflejaron un contexto de consumo débil y una mayor presencia de promociones”.

Penegor está tratando de diseñar una recuperación para Papa Johns, enfocándose principalmente en el menú. Recalibró los hornos de los restaurantes para asegurar una mejor cocción y está mejorando sus productos. Recientemente, la cadena lanzó una nueva pizza de sartén.

La rival Pizza Hut anunció a principios de este mes que cerraría unas 250 sucursales en la primera mitad de este año. La empresa matriz Yum! Brands está realizando una revisión estratégica de la atribulada marca.

Domino’s Pizza es el claro ganador entre las cadenas de pizzerías de comida rápida. A principios de esta semana, la cadena reportó un aumento del 3.7 % en ventas comparables para el cuarto trimestre, impulsado por ofertas de valor y una nueva campaña de marca.

