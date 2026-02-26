Por qué las opciones de ataque de Trump sobre Irán se agotan pese al despliegue militar

Análisis de Nick Paton Walsh

Mientras intenta mantener abiertas sus opciones respecto a Irán, el presidente Donald Trump puede estar viendo cómo se le estrechan.

Tras la tercera ronda de conversaciones en Ginebra, que terminó con un aparente acuerdo para otra reunión de “nivel técnico” en Viena la próxima semana, la Casa Blanca debe evaluar si su renovada diplomacia dará resultados, o si debe abrazar el paso tremendamente impredecible, y probablemente brutal, de la guerra.

Militarmente, las señales de EE.UU. son claras. Es probablemente el mayor despliegue de poder aéreo y naval en la región desde la invasión de Iraq en 2003. Algunos aviones cisterna y aviones de ataque terrestre A-10 están estacionados a la vista de los turistas que aterrizan en aeropuertos civiles de Israel y Creta. No es sutil y pretende asegurar que Teherán vea que Trump va en serio y que su limitada paciencia para un resultado negociado está respaldada con una fuerza sustancial. Pero eso no le da omnipotencia repentina al presidente de EE.UU.

Estados Unidos ha optado primero por la diplomacia. Eso importa, ya que sus bombardeos previos a las instalaciones nucleares de Irán evidentemente no han funcionado, sin importar las afirmaciones de Trump el año pasado de que el programa nuclear había sido “aniquilado”. Al parecer, Trump cree que Irán tiene la intención de adquirir un arma nuclear, a pesar de las declaraciones en contrario del líder supremo Alí Jamenei y una evaluación de la comunidad de inteligencia de EE.UU. del año pasado.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el miércoles que no creía que los iraníes estuvieran enriqueciendo uranio en este momento, pero que “se les ve siempre tratando de reconstruir elementos de” su programa. Si la Casa Blanca creyera que las fuerzas estadounidenses podrían eliminar con bombardeos lo que queda, probablemente habría optado por perseguir esa opción rápidamente —o habría pedido a Israel que lo hiciera— sin anunciar sus planes. En cambio, la administración probablemente cree que una solución diplomática puede lograr mejor sus objetivos: con Irán verificablemente sin armas nucleares y aceptando las inspecciones civiles que ha tenido en el pasado.

Irán ha demostrado ser un maestro en retrasar y complicar las conversaciones. La llegada de la “armada” de Trump puede alterar su ecuación y fomentar un acuerdo más rápido. Pero la posición de EE.UU. también es compleja. Todavía no está claro cuáles son las líneas rojas de Washington. ¿Busca EE.UU. solo que no haya arma nuclear, o que no haya enriquecimiento de uranio? El discurso del Estado de la Unión de Trump no exigió explícitamente el fin del enriquecimiento, y sus funcionarios parecen informar por partes a los medios de que podrían aceptar un enriquecimiento iraní “simbólico”, quizás únicamente para fines médicos.

¿Debe un acuerdo incluir límites al alcance de los misiles de Irán, que Trump afirmó erróneamente que podrían pronto ser capaces de alcanzar Estados Unidos? ¿Debe Irán también aceptar restringir a sus proxies en la región —gravemente afectados por la reciente acción militar israelí y estadounidense, y la caída del régimen de Assad en Siria a finales de 2024?

Puede ser ventajoso para Trump dejar a los iraníes adivinando cuánto deben ceder para que la armada regrese a casa. Un acuerdo rápido es posible: el acuerdo de la era Obama de 2015 proporciona el marco y la infraestructura para las inspecciones. Los equipos negociadores no tienen que reinventar la rueda aquí —quizás una ventaja para el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien previamente ha sido criticado por un escaso dominio de los detalles en las conversaciones sobre Ucrania. Otro bono para Witkoff son los dos portaaviones en la retaguardia, que seguramente dotan de una urgencia que las conversaciones lideradas por Obama rara vez tuvieron.

Sin embargo, es el garrote de Trump, y no la zanahoria diplomática, lo que causa verdaderos problemas a la Casa Blanca. La fuerza enviada a la región es lo suficientemente grande como para enviar una señal de intención y amenaza real, pero probablemente no lo suficientemente grande como para sostener una ofensiva militar de varias semanas. Esto hace que un cambio de régimen sea inverosímil.

Tampoco hay un componente terrestre en los activos estadounidenses, por lo que derrocar al ayatolá Jamenei tendría que ocurrir mágicamente a través de un levantamiento popular rápido y coherente, después de ataques aéreos selectivos que eliminen la mayor parte de las estructuras de seguridad del autócrata. Eso es una ilusión.

Los funcionarios del Pentágono también han estado advirtiendo —en filtraciones a los medios— sobre la falta de municiones y recursos para una campaña a gran escala. Esto, junto con los informes de que los portaaviones estadounidenses necesitan mantenimiento, pone a Trump en gran peligro si ordena un asalto sostenido y prolongado. Sería exponer a Estados Unidos a un atolladero al estilo Iraq, y hacerlo a pesar de claras advertencias de que sus tropas irían al peligro sin suficientes recursos. Eso es políticamente casi suicida para cualquier presidente, por muy omnipotente que se sienta.

Las opciones militares más viables de Trump parecen algo más corto y dirigido: una oleada repentina de poder disuasorio. Pero eso también conlleva riesgos estratégicos. Emplear solo una fracción de la fuerza desplegada podría sugerir los límites del apetito de Trump por el conflicto y reducir la potencia del factor disuasorio estadounidense en la región.

El régimen duro de Irán puede soportar fácilmente una o dos noches de ataques selectivos, responder con algunas andanadas simbólicas y limitadas vistas en el pasado, y concluir que la fanfarronería de la administración —e incluso su armada— son absolutamente soportables.

El tiempo tampoco está del lado de Trump. El Pentágono no puede mantener un porcentaje tan alto de sus activos en espera durante meses. Los F-35 inactivos en las pistas pueden ser menos costosos que los misiles de una guerra caliente, pero aún así ponen en riesgo la preparación estadounidense para futuros conflictos que Estados Unidos podría no elegir.

La extraordinaria demostración de activos de Trump puede disuadir a Irán de tomar represalias después de un breve ataque estadounidense, pero al mismo tiempo aumenta los objetivos estadounidenses para que Teherán golpee. Tras la devastación de la guerra de 12 días con Israel, el riesgo no es que unas Fuerzas Armadas iraníes disminuidas sobrepasen a Estados Unidos en la región. Más bien, es que un misil o dron se cuele a través de las defensas aéreas y cause suficientes bajas estadounidenses como para forzar un ciclo de represalias. Entonces, Estados Unidos podría encontrarse en una guerra que sabe que es de elección, contra un adversario convencido de que su lucha es existencial.

Al final, sin un acuerdo rápido, las opciones militares de Trump se reducen cada semana. No ha preparado ni al electorado estadounidense ni a su equipo en la región para una ofensiva abrumadora y paralizante. Otro ataque corto y contundente probablemente no eliminará indefinidamente el programa nuclear iraní. Pero sí puede dejar en evidencia los límites del apetito de Trump por la guerra. Eso sería un error estratégico autoinfligido, aunque un alivio para una región en tensión.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.