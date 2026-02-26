Siguió el recorrido en bicicleta que hizo su padre hasta Australia en los 80 y recreó las fotos al detalle

Por Barry Neild, CNN

A primera vista, las dos fotos parecen idénticas: un joven ciclista bajo los glaciares, cerca del campo Base del Everest, con la bicicleta al hombro y la determinación en el rostro.

Las imágenes podrían haber sido tomadas con apenas unos segundos de diferencia: el mismo lugar, la misma luz, las mismas sombras.

Sin embargo, fueron tomadas con 40 años de diferencia.

La primera muestra a Phil Hargreaves, un entusiasta del ciclismo que partió de Inglaterra en 1984 a los 22 años, acompañado durante parte del viaje por dos amigos, en una aventura que lo llevó por Europa, Asia y finalmente a Sydney.

En la segunda, Jamie Hargreaves, hijo de Phil, recrea la pose de su padre casi cuatro décadas después: una de las muchas que Jamie copió meticulosamente mientras pedaleaba hacia los mismos lugares.

“Mi padre me ha inspirado toda la vida”, le dice Jamie a CNN unas semanas después de regresar de su propio viaje de 25.000 kilómetros (15.500 millas) en 19 meses desde el centro de Inglaterra hasta Sydney. “Mi hermano y yo nos criamos con las historias de nuestro padre, y las aventuras siempre me atraían. Siempre quise hacer algo similar, pero no quería copiar su trayectoria, quería forjar mi propio camino”, dijo. “Entonces se me ocurrió un plan…”.

La idea, que surgió hace ocho años, no era simplemente seguir los pasos de su padre. Dice que aún tiene una ambición mayor bajo la manga, pero rememorar la expedición de los 80 y crear una base de seguidores en redes sociales durante el proceso le pareció un paso útil.

Y así, en mayo de 2024, también a los 22 años, una semana después de entregar su tesis universitaria sobre diseño de productos, partió de la ciudad inglesa de Stockport y comenzó a pedalear.

“Era el momento perfecto para hacerlo, porque estaba terminando la universidad, todo estaba tomando forma y tenía algo de dinero ahorrado, así que, ¿sabes qué? ¡Voy a intentarlo!”.

Encontrar la bicicleta adecuada no fue un problema. Su padre usaba una King of Mercia, un modelo de cicloturismo con cuadro de acero fabricado por la empresa británica Mercian desde la década de 1950. Jamie ya había encontrado una antigua en venta en Facebook por unos US$ 800, una ganga para un clásico que puede costar el doble o el triple.

Luego estaba la tarea de localizar los lugares exactos donde se tomaron las fotos de su padre. Una vez más, resultó más fácil de lo esperado.

“Mi padre básicamente documentaba cada foto que tomaba y sabía exactamente dónde las había tomado”, dice Jamie. “Así que no fue tan difícil encontrar algunas”.

Para lugares más complicados, recurrió a la IA en busca de ayuda.

“De hecho, usé ChatGPT bastante porque puedes introducir la foto y preguntarle. Le decía: ‘¿Sabes? Esto fue en Malasia, o donde sea, hace 40 años, ¿dónde se tomó esta foto?’ Y me daba la ubicación exacta. Casi siempre acertaba. Hubo un par de ocasiones en las que no, pero siempre acertaba”, explicó.

El resultado es un impactante conjunto de imágenes: los mismos lugares, las mismas poses, a veces incluso los mismos rostros.

Una foto tomada en Bélgica muestra a Phil y a uno de sus compañeros de ruta con un niño pequeño y los padres de alguien con quien se habían hecho amigos en el camino y que les había ofrecido alojamiento. Jamie localizó el lugar y, aunque los padres y el amigo ya habían fallecido, pudo conocer y posar con el hombre en el que se convirtió el niño.

En otra foto, tomada en Dikili, Turquía, el único hito reconocible en un paisaje desolado es la forma de unas colinas lejanas. Escenarios más distintivos, como las laderas volcánicas del Monte Bromo en Indonesia, eran más fáciles de igualar, aunque resultara más difícil recorrerlos en bicicleta.

No todo coincidía. Las realidades geopolíticas habían cambiado y parte de la ruta original de Phil, a través de Irán, ya no era accesible de forma segura. En cambio, Jamie se desvió por Georgia, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán y Afganistán antes de retomar la ruta de su padre en Pakistán.

Se enfrentó a contratiempos. En Georgia, un grave accidente destrozó el cuadro de su preciada bicicleta. Pero para entonces, tras haber conseguido muchos seguidores en redes sociales, dice que se alegró de que Mercian estuviera dispuesto a enviarle una bicicleta de repuesto. Luchar contra el viento constante en los desiertos de Kazajstán y Uzbekistán fue uno de los tramos más difíciles. La camaradería en la carretera con otros ciclistas de larga distancia lo ayudó a superar los momentos difíciles.

En Rusia, tras sortear la burocracia fronteriza y un intenso escrutinio, se encontró con lo que describe como el contraste surrealista de un país fuertemente militarizado donde la amabilidad cotidiana seguía siendo algo común. En Afganistán, mientras se perdía la ceremonia de graduación de su universidad en casa, los complicados caminos ponían a prueba las delgadas ruedas de su bicicleta retro, pero dice que fue recibido con calidez a pesar de las dificultades que enfrenta la gente bajo el régimen talibán.

“Obviamente tuve la perspectiva de un hombre al pasar por Afganistán, y puede que sea completamente diferente para una mujer, pero la hospitalidad que recibí como hombre fue increíble”, dice. “La gente estaba literalmente dispuesta a arriesgar su vida para recibirme”.

En Nepal, donde Phil y Dave llevaron sus bicicletas al Campo Base del Everest a una altitud de 5.364 metros —entre los primeros ciclistas conocidos en lograrlo—, Jamie repitió la hazaña y añadió lo que cree que podría ser otra primera vez: llevar una bicicleta al Campo Base del Annapurna, a 4.130 metros.

La foto recreada del Everest, con su bicicleta a la espalda y el glaciar al fondo, dice Jamie, es una de sus favoritas.

“Esas son realmente geniales. Casi todas las del Everest son geniales. Y algunas de las de Turquía y Georgia también fueron bastante buenas; hubo un par donde el paisaje cambió drásticamente”.

Aunque Phil ahora conduce principalmente en motocicleta tras su jubilación como gerente de mantenimiento de fincas en el Reino Unido, las publicaciones de Jamie en redes sociales lo han transportado a su época dorada como ciclista.

“Sin duda sintió un poco de envidia al principio”, dice Jamie. “Estaba viendo mis videos y decía que le traían recuerdos de cuando empezó, y el disfrute de la carretera, la vida en el camino, y vivir como un vagabundo, ya sabes, durmiendo en paradas de autobús y cosas así”.

Pero al recrear las imágenes, Jamie dice que también sintió una conexión más profunda con el joven que había estado en esos lugares 40 años antes.

“Cada vez que señalaba un lugar y me paraba en el mismo sitio donde él se había parado, era muy extraño porque, ya sabes, es una especie de conexión real con papá. Lo único que nos separaba era el tiempo. Es realmente extraño. He escuchado historias de mi padre toda mi vida, y luego estoy presente en los lugares donde ocurrieron. Es muy, muy especial”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.