Trump y Mamdani se reúnen para hablar de vivienda

Por Kaitlan Collins y Katherine Koretski, CNN

El presidente Donald Trump se reunió este jueves con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

“Tuve una reunión productiva con el presidente Trump esta tarde”, publicó Mamdani en X junto con una imagen de él en la Oficina Oval al lado de Trump, quien aparece sosteniendo una portada falsa del Daily News con el titular: “Trump a la ciudad: reconstruyamos”.

Mamdani añadió: “Estoy deseando construir más viviendas en la ciudad de Nueva York”.

Poco después, Mamdani publicó en X que habló por teléfono con Trump sobre la estudiante de Columbia detenida este jueves por la mañana después de que agentes federales de inmigración supuestamente utilizaron el engaño para ingresar a un edificio residencial del campus, de acuerdo con funcionarios de la universidad.

“En nuestra reunión anterior, le expresé mi preocupación por la estudiante de Columbia Elaina Aghayeva, quien fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) esta mañana”, escribió Mamdani. “Él acaba de informarme que será liberada en breve”.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca.

La reunión se produce días después de que Trump mencionara al alcalde en su discurso sobre el Estado de la Unión, llamándolo un “buen tipo”. Mamdani respondió durante una conferencia de prensa el miércoles, diciendo que siempre que ambos conversan, el enfoque es cómo mantener el progreso de la ciudad.

La reunión de este jueves no fue anunciada previamente por la oficina de ninguno de los líderes. CNN había informado más temprano que ambos planeaban reunirse, según dos personas familiarizadas con los planes, y que se esperaba que hablaran sobre vivienda, según una de esas personas, un tema que también surgió durante su última reunión en la Casa Blanca en noviembre.

El New York Post informó primero que Mamdani viajaba a Washington.

Durante su último encuentro, Trump elogió a Mamdani y sugirió que él y el hombre al que a menudo ha llamado falsamente “comunista” en realidad tienen bastante en común. Ambos hablaron de bienes raíces, debatieron complejos códigos de zonificación y analizaron cómo lograr que una gran empresa de servicios públicos reduzca las tarifas de electricidad, entre otros temas.

Este titular y esta historia fueron actualizados con desarrollos adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Gloria Pazmino, de CNN, contribuyó a este informe.