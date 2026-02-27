Cómo David Ellison, el CEO de Paramount, luchó para dominar Hollywood… y ganó

Por David Goldman, CNN

Hace menos de un año, David Ellison dirigía una pequeña productora. Ahora, está a punto de convertirse en el rey de Hollywood.

El director ejecutivo de Paramount Skydance salió victorioso el jueves por la noche en una puja por Warner Bros. Discovery. Era un premio que Paramount necesitaba desesperadamente para sobrevivir, y ganar no estaba asegurado. Sigue sin estarlo.

La batalla enfrentó a Ellison contra Netflix, la empresa más grande e importante de la industria. El presidente Donald Trump se involucró en la puja. También lo hicieron los saudíes. Y en un momento dado, la puja incluyó una amenaza de adquisición hostil.

Pero Ellison ganó. Y si el acuerdo se cierra, pendiente de la aprobación de los accionistas y de una revisión regulatoria potencialmente difícil, dirigirá uno de los estudios cinematográficos, plataformas de streaming y cadenas de televisión más grandes de la industria de los medios.

Ellison, hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison, ha sido productor de Hollywood durante dos décadas. Fundó Skydance con su multimillonario padre en 2006 y financió algunas franquicias importantes, como Star Trek, Misión Imposible y Top Gun. Cuando Paramount, una compañía en crisis y con graves dificultades financieras, comenzó a cortejar a posibles compradores en 2024, Ellison emergió como el caballero blanco. Skydance completó la compra de Paramount en agosto de 2025.

Pero la compañía necesita más ayuda de la que Ellison puede brindar por sí solo. Paramount+ es una plataforma de streaming de segunda categoría con algunas franquicias favoritas de los fans, derechos de transmisión de la NFL y muchas incógnitas. El estudio cinematográfico no logró colocar ni una sola película entre los 10 estrenos más taquilleros de 2025. Sus cadenas de cable apenas producen contenido original, más allá de South Park de Comedy Central y The Daily Show. Los índices de audiencia de CBS cayeron un 12% en 2025, según Nielsen.

Para competir con compañías de medios tradicionales como Disney y Netflix, y con empresas de redes sociales como TikTok y YouTube, Paramount necesitaba escala. Por lo tanto, Ellison casi de inmediato comenzó a cortejar a Warner Bros. Discovery.

Dos meses después de que Skydance comprara Paramount, WBD se puso a la venta. Pero Netflix emergió con la oferta favorita de WBD.

Netflix pareció tener la sartén por el mango durante meses: tenía suficiente efectivo para completar la transacción, y Netflix planeaba vender CNN y el resto de los activos de cable de WBD en una escisión libre de impuestos antes de adquirir HBO Max y Warner Bros. WBD siguió insistiendo en que la oferta de Paramount, a pesar de ser por toda la compañía, infravaloraba los activos.

WBD también cuestionó si Paramount realmente era rentable, lo que generó dudas sobre la financiación saudí que respaldaba parte del acuerdo y si Larry Ellison realmente garantizaría que financiaría la adquisición. Incluso después de que Paramount disipara esas preocupaciones permitiendo a WBD revisar la contabilidad de Ellison y nombrando a los saudíes sin derecho a voto ni miembros de la junta directiva, WBD seguía favoreciendo a Netflix.

Así que Paramount amenazó con una oferta pública de adquisición hostil, comprometiéndose a llevar el acuerdo directamente a los accionistas. La situación cambió la semana pasada, cuando Paramount anunció que revisaría su oferta. Al aumentar su oferta en 1 dólar, a 31 dólares por acción, Paramount convenció a la escéptica junta directiva de WBD el jueves. Horas más tarde, tras la salida del director ejecutivo de Netflix de una reunión en la Casa Blanca, Netflix anunció, sorprendentemente, que se retiraba de la puja.

No está claro por qué Netflix se retiró tan rápido. Sabía que Paramount iba a subir su oferta.

Trump fue y sigue siendo un factor clave en la transacción. Aunque los presidentes suelen mantenerse al margen de las investigaciones antimonopolio, Trump insinuó firmemente que favorecía un acuerdo con Paramount debido a las políticas de Ellison. Ellison donó a los demócratas, pero recientemente ha mostrado interés por Trump.

Si se cierra el acuerdo, el panorama de Hollywood cambiará para siempre.

La industria cinematográfica perdería uno de sus cinco estudios principales. Paramount+, que no era viable por sí sola, se convertiría repentinamente en un verdadero competidor de streaming para Netflix, Amazon y Disney+ al integrar HBO Max. Y las cadenas de cable Discovery y Viacom ganarían influencia en las negociaciones con anunciantes y compañías de cable.

La industria de los medios está en crisis, y la combinación podría ayudar a ambas compañías a sobrevivir.

Pero no estará exenta de dificultades: Paramount afirmó que la fusión generará 6.000 millones de dólares en sinergias y ahorros de costes que casi con seguridad provocarán miles de despidos.

Los sindicatos, descontentos con la perspectiva de cualquier consolidación de la industria, podrían complicarle la vida a Paramount y podrían no estar dispuestos a colaborar. Posiblemente la estrella más importante de Paramount, el escritor de “Yellowstone” y “Landman”, Taylor Sherdian, planea irse a NBCUniversal al finalizar su contrato actual.

