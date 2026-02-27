FIFA confirma el Mundial en México y enviará un equipo al país para revisar temas de seguridad y tránsito, dice Sheinbaum

Por Uriel Blanco y Gerardo Lemos, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que acordó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que un equipo de la federación de fútbol visite el país para revisar temas como seguridad y tránsito en las ciudades mexicanas donde se llevarán a cabo partidos del Mundial 2026.

Sheinbaum comentó en su conferencia matutina que Infantino ratificó su confianza en México en una llamada telefónica el jueves, en momentos en que el tema de seguridad genera preocupaciones para la realización del Mundial tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, en un operativo de fuerzas de seguridad mexicanas en Tapalpa (estado de Jalisco), localidad a poco más de 100 km de Guadalajara, una de las ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA de este año.

“Ayer hablamos por teléfono alrededor de las 6 de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país. Acordamos que un equipo de la FIFA va a venir (a México) de todas maneras para revisar varios temas, estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema por supuesto de seguridad, pero también me pidió que viéramos el tema del tráfico en las tres ciudades (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) para poder garantizar la movilidad para todos los que van a asistir a los estadios”, aseguró Sheinbaum sobre su llamada con Infantino.

La presidenta agradeció a Infantino porque tuvo confianza en México “desde el principio” y recalcó que el evento deportivo más importante del mundo será seguro.

“Y ahora (le agradezco) con más razón. Va a ser un muy buen Mundial. Tenemos la certeza que se va a llevar con seguridad. Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México será recibidos con los brazos abiertos. Y todos los turistas que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida”, agregó Sheinbaum.

Previamente, la FIFA señaló que tiene confianza total en México para la realización del Mundial pese a la reciente ola de violencia desatada por el operativo contra el Mencho.

“Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible”, dijo Infantino en una rueda de prensa.

Sin embargo, si bien el Mundial de la FIFA sigue en pie en México, la violencia en el país ya afectó otro evento deportivo de carácter internacional que se iba a realizar en territorio mexicano.

La Copa Mundial de Clavados —que estaba programada a disputarse del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan, Jalisco— quedó cancelada luego de que diversas embajadas internacionales emitieran restricciones de viaje hacia México en medio del contexto de violencia que atraviesa el estado.

La decisión fue anunciada por World Aquatics tras una evaluación conjunta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco, según un comunicado.

El organismo rector de los deportes acuáticos explicó que las advertencias y limitaciones de viaje impidieron que varios países autorizaran la participación de sus selecciones nacionales. Ante este escenario, la prioridad fue garantizar la seguridad y la plena participación de los atletas, un principio que, señalaron, está por encima de cualquier otro interés deportivo.

