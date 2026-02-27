Gloria Trevi convierte su cumpleaños en una fiesta latina en el BMO Stadium de Los Ángeles

Por Marisol Jimenez, CNN en Español

Gloria Trevi pisará el escenario del BMO Stadium con la misma fuerza que la convirtió en un ícono de los 90. La cantante mexicana celebrará allí su cumpleaños el sábado 28 de febrero de 2026, en la que será su única presentación en Estados Unidos este año.

“He pasado mi vida rompiendo barreras y reinventándome. Llegar al BMO en este momento tan importante de mi carrera es otro sueño cumplido. Va a ser una fiesta inolvidable”, dijo Trevi a CNN en Español, mientras imagina la noche que compartirá con quienes la han acompañado durante décadas.

El espectáculo lleva por nombre “Live Celebration”. No es casualidad. Trevi adelantó que prepara nueva música y que el concierto incluirá “muchas sorpresas”; según dijo, será una noche “muy noventera, muy revolucionaria y evolucionada”.

Su repertorio incluye canciones como “Mañana” (1989), “El recuento de los daños” (1991) y “Con los ojos cerrados” (1995), temas que continúan formando parte de sus presentaciones y que marcaron a una generación. Porque como ella misma explica, “la fama puede ser efímera, pero la música… la música permanece”.

La cita en Los Ángeles también remite a otro momento emblemático en su carrera: su concierto de 1993 en el Universal Amphitheatre de Los Ángeles, cuando con medias rotas y botas vaqueras, hizo vibrar al público angelino al grito de: “Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo”.

Trevi llega ahora con un nuevo disco, “El Vuelo”, que incluye temas como “Un Abrazo” y “No Estás Sola”, y que —según ha explicado— refleja la etapa artística que atraviesa. “Este proyecto muestra quién soy ahora, la Gloria Trevi que sigue conectando con su público después de tantos años”, compartió con sus seguidores en redes sociales.

El BMO Stadium, con capacidad para más de 22.000 personas, será el escenario de un encuentro generacional en una de las ciudades con mayor población latina de Estados Unidos. Allí, la cantante volverá a reunirse con una audiencia que ha acompañado las distintas etapas de su carrera.

Hace unos meses, al recibir el reconocimiento como Leyenda en el Premio a la Herencia Hispana, Trevi señaló que ese tipo de distinciones le recuerdan que su trayectoria trasciende los éxitos comerciales. Se trata, dijo, de una carrera marcada por la perseverancia y la reinvención.

Además del espectáculo presencial, la artista anunció que el concierto será transmitido en vivo para quienes no puedan asistir al estadio. “Mi raza, quiero que todos vivan conmigo una noche única”, afirmó al confirmar que “Live Celebration” podrá verse en tiempo real a través de la plataforma Veeps. Será la primera vez que su única fecha en Estados Unidos en 2026 se transmita íntegramente por streaming.

El 28 de febrero, en Los Ángeles, Trevi celebrará no solo un cumpleaños, sino más de tres décadas de carrera ante un público que continúa renovándose generación tras generación.

