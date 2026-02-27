Ataques en Irán: Trump dice que EE.UU. puso en marcha una campaña militar “masiva” contra Teherán

Por Oren Liebermann, CNN

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado por la mañana, en una importante escalada tras semanas de negociaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes sobre el programa nuclear del país.

El presidente Donald Trump confirmó en un video publicado en redes sociales que Estados Unidos había iniciado una campaña militar “masiva” para “evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos” y sus “intereses fundamentales de seguridad nacional”.

“Vamos a destruir sus misiles y a arrasar con su industria misilística”, agregó.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había declarado más temprano que su país llevó a cabo un “ataque preventivo” contra Irán.

Irán ha mantenido durante mucho tiempo que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles. Imágenes satelitales mostraron humo negro saliendo del complejo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Los daños que se ven en la imagen parecen indicar que varios edificios del complejo fueron alcanzados por los ataques.

Los ataques israelíes tuvieron como objetivo a altos funcionarios iraníes, según informaron a CNN dos fuentes israelíes familiarizadas con la operación.

Videos geolocalizados y verificados por CNN muestran humo saliendo de la capital, Teherán. Según la agencia estatal de noticias Fars, también se han registrado ataques en las ciudades iraníes de Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah.

Los medios estatales iraníes informaron que al menos 57 estudiantes murieron en un ataque contra una escuela femenina en el sur de Irán. CNN no pudo verificar los informes de forma independiente y se ha puesto en contacto con Estados Unidos e Israel para obtener comentarios al respecto.

Poco después del inicio de los ataques, los medios de comunicación afiliados al estado iraní afirmaron que Teherán se estaba “preparando para la venganza y una respuesta aplastante al régimen sionista”.

Aproximadamente dos horas después de los ataques, Israel dio la primera advertencia sobre la llegada de misiles desde Irán.

La notificación del Comando del Frente Interior de Israel, enviada directamente a teléfonos celulares, advirtió que se esperan alertas en la zona “en pocos minutos” y que la población debe prepararse para entrar en espacios protegidos.

En las horas posteriores, se han escuchado explosiones en Baréin, Abu Dabi y Qatar, países con bases militares estadounidenses. También se han escuchado explosiones sobre Tel Aviv (Israel) y Dubái (EAU).

Las fuerzas de Israel declararon que identificaron misiles lanzados desde Irán hacia Israel.

“En este momento, la Fuerza Aérea Israelí está operando para interceptar y atacar las amenazas donde sea necesario para eliminarlas”, declararon las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Una persona murió por la caída de escombros después de que las defensas aéreas interceptaran misiles iraníes que apuntaban a objetivos en Abu Dabi, según informó la agencia estatal de noticias WAM.

Las embajadas estadounidenses en países de Medio Oriente pidieron a los estadounidenses en el extranjero que se refugiaran en sus hogares, incluyendo Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Qatar y Jordania.

Líderes de todo el mundo han respondido a los acontecimientos, y algunos aliados de Estados Unidos, como la Unión Europea, Francia y España, expresaron su preocupación por la acción estadounidense-israelí y la respuesta de Irán.

La operación del sábado se produce tras las amenazas del presidente Trump, quien advirtió a Irán de una intervención militar estadounidense si el régimen no dejaba de matar a manifestantes antigubernamentales. Estados Unidos también amenazó con intervenir si Irán no aceptaba un nuevo acuerdo nuclear, tema que fue objeto de las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán en Ginebra.

Trump ha insinuado repetidamente que le gustaría ver un cambio de régimen en Irán, al tiempo que insiste en que el país detenga por completo su enriquecimiento de uranio para que no pueda desarrollar un arma nuclear.

Sin embargo, Trump no ha articulado el objetivo estratégico de una operación militar estadounidense ni su duración.

Las fuerzas estadounidenses se han estado preparando para posibles ataques durante semanas, mientras que las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán se llevaban a cabo.

Oficiales militares, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, han estado advirtiendo en privado sobre las posibles desventajas de un conflicto prolongado con Irán, lo que ha suscitado preocupación por la escala, la complejidad y el potencial de bajas estadounidenses en dicha misión, según informó CNN anteriormente.

Mientras Estados Unidos ha recogido su material militar en la zona, Irán también ha estado fortificando varias de sus instalaciones nucleares, según muestran imágenes satelitales.

