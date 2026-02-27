La embajada de EE.UU. en Israel autoriza la salida de personal no esencial ante la posibilidad de un ataque contra Irán

Por Oren Liebermann, CNN

La embajada de EE.UU. en Israel autorizó la salida del personal no esencial ante la posibilidad de un ataque contra Irán.

La embajada de EE.UU. anunció este viernes en su sitio web que el Departamento de Estado autorizó la salida del personal no esencial y de sus familiares “debido a riesgos de seguridad”.

La embajada añadió: “Se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para obtener más detalles, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.

El anuncio se produce el mismo día en que se espera que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford llegue al norte de Israel como parte del refuerzo de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente ante un posible ataque contra Irán.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.