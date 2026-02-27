La NASA añade abruptamente un nuevo paso en su camino hacia el alunizaje mientras se avecina una carrera con China

Por Jackie Wattles, CNN

La NASA anunció el viernes un cambio abrupto en su plan para el regreso de astronautas a la superficie lunar, optando por añadir un vuelo de prueba tripulado adicional antes de intentar el alunizaje.

Funcionarios de la agencia espacial afirmaron que “Artemis III”, el nombre de la misión que se utilizaba anteriormente para referirse a un alunizaje programado no antes de 2028, será ahora una misión completamente diferente, que implica el lanzamiento de una cápsula tripulada de la NASA a la órbita terrestre para acoplarse a al menos un prototipo de vehículo de aterrizaje lunar fabricado por SpaceX o Blue Origin. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, afirmó que espera que la misión despegue en 2027.

La misión de alunizaje, aún programada para 2028, ahora se denominará “Artemis IV”. Isaacman añadió que la agencia, de hecho, busca realizar hasta dos alunizajes en 2028.

Sin embargo, los funcionarios de supervisión ya han expresado serias dudas sobre si se puede cumplir el plazo.

Isaacman presentó la decisión como un esfuerzo para acelerar el ritmo de lanzamiento de las misiones relacionadas con Artemis de la NASA. Para contextualizar, el primer vuelo de prueba sin tripulación del programa, llamado Artemis I, se lanzó en noviembre de 2022, lo que supone un intervalo de más de tres años entre ese vuelo de prueba y la misión Artemis II, la primera prueba de vuelo tripulada de Artemis, programada para transportar a cuatro astronautas en un viaje en honda alrededor de la Luna.

“No fuimos directamente al Apolo 11”, dijo Isaacman. “Tuvimos todo un programa Mercury, Gemini; muchas misiones Apolo antes de que finalmente alunizáramos. Ahora, nuestro programa está básicamente configurado con un Apolo 8 y luego ir directamente a la Luna. Eso, repito, no es un camino al éxito”.

La noticia llega mientras la NASA continúa trabajando para el despegue de Artemis II. Esa misión, que implica enviar a cuatro astronautas en un vuelo de prueba que dará una vuelta alrededor de la Luna pero no alunizará en su superficie, tenía como objetivo original las ventanas de lanzamiento de febrero.

Pero esos planes se vieron frustrados debido a problemas con el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA. En concreto, una serie de fugas de hidrógeno y, posteriormente, un problema inesperado para que el helio fluyera hacia la parte superior del vehículo de lanzamiento provocaron varios retrasos y, finalmente, la decisión de retirar el cohete de su plataforma de lanzamiento.

Se espera que Artemis II, que utilizará el cohete del SLS y la nave espacial Orión de la NASA, pero no incluirá un módulo de aterrizaje lunar, se lance no antes de abril.

Si bien Artemis II está diseñado para servir como una misión de exploración para un alunizaje, la posibilidad de que la NASA pueda lograr un aterrizaje lunar real esta década sigue siendo incierta. Si bien el SLS y Orión están diseñados para llevar astronautas de la Tierra a la órbita lunar, la agencia decidió hace tiempo subcontratar al sector privado el desarrollo de un módulo de aterrizaje lunar. Dicho vehículo es necesario para transportar a los astronautas desde la nave espacial Orión hasta la superficie lunar.

Tanto SpaceX de Elon Musk como Blue Origin de Jeff Bezos tienen contratos a precio fijo con la NASA para desarrollar módulos de aterrizaje lunar. SpaceX planea utilizar su megacohete Starship —un gigantesco sistema de cohetes que Musk facturó originalmente para viajes a Marte— para esta tarea. Starship aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y, durante el último año, algunos prototipos han explotado durante breves vuelos de prueba suborbitales.

Mientras tanto, Blue Origin está construyendo un módulo de aterrizaje lunar que se parece más a un vehículo tradicional, al estilo de las misiones Apolo. Sin embargo, la compañía aún no ha realizado un vuelo de prueba.

La afirmación de la NASA de que aún podría intentar un alunizaje en 2028 —y acelerar y modificar la misión Artemis III para un ensayo en órbita baja en 2027— surge en un momento en que los funcionarios supervisores se muestran cada vez más escépticos sobre los plazos anunciados.

El programa de la NASA que supervisa el desarrollo de módulos de aterrizaje lunar de Blue Origin y SpaceX se llama HLS (Sistema de Aterrizaje Humano).

“Durante el último año, han seguido surgiendo riesgos programáticos y técnicos con estos sistemas, que afectan el cronograma general de Artemis III y la gestión de riesgos”, según un informe publicado recientemente por el Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial, grupo de supervisión independiente de la NASA. “Esto es especialmente evidente en el caso del HLS, dado su complejo diseño operativo, su complejo concepto de operaciones y los desafíos durante su programa de pruebas de vuelo en curso. En conjunto, estas dificultades ponen en duda el cronograma actual de Artemis III y la viabilidad de los objetivos de la misión”.

Dado que los supervisores se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que los módulos de aterrizaje estuvieran listos para un aterrizaje lunar en 2028, también se duda si alguno de los vehículos podría estar listo para completar una misión de prueba tripulada en órbita baja terrestre para el próximo año.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.