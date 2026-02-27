Las 5 cosas que debes saber este 27 de febrero

CNN en Español

Giro en el caso de Kilmar Ábrego. Crece la preocupación por la agudeza mental de Trump. ¿Qué son los “therians”? La historia de un fenómeno que va más allá de lo viral. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton enfrentó desafiante a los legisladores que el jueves la interrogaron sobre los vínculos pasados de su familia con Jeffrey Epstein, insistiendo en que no tenía información sobre las actividades criminales del difunto delincuente sexual convicto y criticando a los republicanos por realizar la entrevista en privado. Este viernes es el turno de su esposo, el expresidente Bill Clinton, cuya declaración sentará un precedente del que el presidente Donald Trump podría llegar a arrepentirse. Análisis.

El operativo en el que murieron cuatro personas tras un enfrentamiento con guardafronteras cubanos, descrito por La Habana como una “infiltración armada”, no es un hecho aislado en las costas de la isla, aunque en los últimos años han estado relacionados con la migración. A lo largo de más de seis décadas, principalmente durante la Guerra Fría, el Gobierno comunista ha denunciado varias incursiones marítimas.

Un fiscal federal de Nashville afirmó este jueves ante el tribunal del juicio por el caso de Kilmar Ábrego García —ciudadano salvadoreño deportado ilegalmente por el Gobierno de Trump— que nadie en el Departamento de Justicia le ordenó procesar a Ábrego García. “Quería sentirme bien conmigo mismo al respecto”, dijo, mientras los fiscales intentan convencer a un juez federal de que la acusación contra Ábrego no tuvo fines vengativos.

Las encuestas muestran crecientes dudas sobre la agudeza mental de Trump y un desgaste político marcado por polémicas, prioridades alejadas del costo de vida y percepciones negativas acerca de su política exterior. Aunque mantiene apoyo republicano, su imagen se deteriora entre independientes y en la opinión general.

Paramount emergió como el vencedor en la batalla de meses de duración por Warner Bros. Discovery después de que Netflix se retirara de la puja el jueves, afirmando que había decidido “no aumentar su oferta” por el gigante mediático. Esa decisión deja a Paramount mucho más cerca de adquirir CNN, HBO y el resto de los activos propiedad de Warner Bros. Discovery.

¿Qué popular cadena de pizzería cerrará cientos de sucursales para 2027?

A. Domino’s.

B. Papa John’s.

C. Pizza Hut.

D. Little Caesar’s.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Las tasas hipotecarias caen por debajo del 6 %

Las tasas hipotecarias en EE.UU. cayeron esta semana por debajo de un umbral clave tras años de costos de endeudamiento duros que mantuvieron al margen a millones de posibles compradores. El jueves, la tasa promedio de hipoteca fija a 30 años bajó a 5,98 % por primera vez desde 2022, según Freddie Mac.

¿Qué son los “therians”? El fenómeno que desconcierta a América Latina: corren en cuatro patas y dicen que no es un juego

Jóvenes que se identifican con animales —los “therians”— se viralizan en América Latina. Expertos analizan el fenómeno que hunde sus raíces entre identidades, redes sociales y estigmas.

Hombres de entre 50 y 60 años podrían estar envejeciendo más rápido que las mujeres debido a los tóxicos “químicos eternos”

Los llamados “químicos eternos”, conocidos como PFAS, parecen estar acelerando el envejecimiento de los hombres en sus 50 y primeros 60 años, según un nuevo estudio.

261

ICE arrestó a 261 beneficiarios de DACA en 10 meses, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

“Con el presidente Trump —como amigo, como socio— estamos abriendo una nueva agenda de cooperación”

—Lo dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al celebrar la nueva agenda de cooperación con EE.UU. y después de exigir el inmediato cese de las sanciones y del bloqueo estadounidense.

¿Qué personajes de Pokémon son los preferidos por algunas celebridades?

Pokémon cumple 30 años. Estos son los personajes preferidos de Lady Gaga, Lamine Yamal y otras celebridades.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Papa John’s es la más reciente cadena de pizzerías en anunciar el cierre de cientos de sucursales tras un trimestre difícil.

