Las claves de la reforma electoral de Sheinbaum: qué busca y cuáles son las críticas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles su propuesta de reforma electoral, una iniciativa que ha despertado críticas tanto entre la oposición como entre algunos aliados del oficialista Morena.

Para elaborar este proyecto, Sheinbaum nombró en agosto una comisión especial con la tarea de trabajar con legisladores, académicos y organizaciones civiles para conocer sus puntos de vista y recabar planteamientos.

Sheinbaum dijo que el lunes enviará la propuesta al Congreso para que comience su discusión. Ahí, dado que contempla hacer varios cambios a la Constitución, la iniciativa requeriría de las dos terceras partes del Senado y la Cámara de Diputados para ser aprobada, así como del aval de más de la mitad de los congresos locales.

La propuesta de Sheinbaum tiene 10 puntos clave, según la presentación que la comisión presidencial hizo este miércoles durante la conferencia diaria de la mandataria. Uno de los principales es modificar cómo se conforman las cámaras del Congreso.

Sheinbaum propone que el Senado pase de tener 128 integrantes a 96, todos elegidos por voto directo: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría (segundo lugar). Con esto, los 32 senadores de representación proporcional o plurinominales dejarían de existir.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la presidenta plantea que conserve sus 500 miembros, aunque con cambios en la manera como son electos. Quedarían como están los 300 asientos actuales de mayoría relativa, pero busca modificaciones en los 200 restantes.

Hoy, esos 200 espacios son de representación proporcional o plurinominales y se reparten según la proporción de votos obtenida por los partidos en una elección. Cada partido elabora cinco listas de candidatos, una por cada circunscripción electoral del país. Entre más arriba está un candidato en ese listado, mayores son sus probabilidades de ganar una diputación.

La propuesta implica que esos 200 lugares se distribuyan así: 97 para los candidatos que no resulten ganadores pero obtengan los mejores resultados de su partido, 95 para candidatos por quienes los electores voten directamente en una lista por cada circunscripción y ocho para candidatos residentes en el extranjero.

Sheinbaum dice que con estos cambios se daría más poder a los ciudadanos para definir quiénes llegan a esas diputaciones, en vez de que sean los partidos al decidir qué personas quedan en las primeras posiciones de sus listas.

Otro punto clave de la propuesta de Sheinbaum es reducir en 25% el presupuesto público que se da al Instituto Nacional Electoral (INE), a los institutos electorales locales, a los tribunales en la materia y a los partidos políticos, con el argumento de que esos recursos son excesivos y deberían destinarse a otras áreas.

Para 2026, el INE tiene aprobado un presupuesto de 14.099 millones de pesos, unos US$ 819 millones, mientras que los seis partidos nacionales en conjunto recibirán 7.368 millones de pesos, unos US$ 438 millones.

Sheinbaum también propone que los cómputos oficiales de cada elección comiencen desde el mismo domingo en que se realizan las votaciones y no al miércoles siguiente, como ocurre en la actualidad. Con este cambio, dejaría de existir el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), una herramienta que los institutos electorales usan para informar en tiempo real del avance de los conteos.

Además, la presidenta plantea puntos como estos: facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, regular el uso de Inteligencia Artificial en campañas y prohibir los bots, reducir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo que las emisoras de radio y televisión deben ceder al INE y los partidos en época de elecciones, e incorporar tecnologías a ejercicios como la consulta popular, el referéndum o la revocación de mandato.

Sheinbaum niega que el objetivo de la reforma sea favorecer a su partido, Morena, como acusan los partidos de oposición. Afirma que su propósito es fortalecer la democracia con cambios como eliminar las listas de candidatos plurinominales al Congreso definidas por las dirigencias partidistas.

“Como ustedes ven, no es todo lo que decía la oposición, que íbamos a ‘acabar con la democracia’… Son reformas sencillas, muy racionales, pero que responden a la demanda de la gente esencialmente: que se eliminen las listas de burocracias partidarias y todos a voto popular”, dijo la mandataria este miércoles.

Algunos especialistas en temas electorales, sin embargo, consideran que sí es posible que, de concretarse estos cambios, Morena sea el partido beneficiado en detrimento de los demás.

“Hay muchos detalles técnicos que no se han precisado y que pueden vulnerar la intención de hacer una democracia directa, una democracia participativa, y sí pueden llevar a tener todavía una mayor concentración de poder tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”, dijo a CNN Ana Gabriela Núñez, analista política y profesora del Tecnológico de Monterrey.

Arturo Espinosa Silis, consultor y director del centro de pensamiento Laboratorio Electoral, puso un matiz. Desde su perspectiva, la reforma no necesariamente afectaría la pluralidad en el Congreso, pero sí complicaría a los partidos lograr que sus figuras lleguen a las cámaras.

“No impacta en la pluralidad, no impacta en la representatividad. En donde impacta es en quiénes llegan, es decir, esta determinación en la que antes los partidos políticos, al ordenar las listas y poner en los primeros lugares a ellos mismos o a sus huestes, definían quiénes llegaban ahora ya no va a estar en sus manos. Ya no va a depender de ellos. Por eso los partidos no están de acuerdo, les quitas poder”, dijo.

Ambos analistas también expresaron dudas sobre otros puntos, como la forma en la que se votaría para elegir a los ocho diputados residentes en el extranjero o cómo se plantea regular la Inteligencia Artificial y prohibir el uso de bots. Para tener claridad, dijeron, es necesario conocer el documento formal que Sheinbaum enviará al Congreso el lunes, donde deberá incluir su exposición de motivos, las modificaciones que quiere hacer en la Constitución y en qué plazos quiere llevarlas a cabo.

La propuesta de Sheinbaum ha recibido el apoyo de los líderes de Morena pero no de sus aliados en el Congreso: los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM). Legisladores de uno y otro han expresado su desacuerdo con aspectos como la reducción del financiamiento público que reciben las fuerzas políticas.

Esta situación cobra relevancia para Sheinbaum porque Morena por sí solo no tiene los votos suficientes para hacer que la reforma pase.

Dentro de la Cámara de Diputados, Morena tiene 253 asientos, por lo que necesitaría a cuando menos una parte de los 62 del PVEM y de los 49 del PT para alcanzar la mayoría calificada (334 de 500). En el Senado enfrenta un escenario similar: Morena es la primera fuerza con 67 escaños, pero requeriría el apoyo de sus dos aliados, los 14 senadores del PVEM y los seis del PT, para llegar a la mayoría calificada (86 de 128).

Con este tablero, Núñez consideró complicado que Sheinbaum consiga sacar adelante su reforma.

“Se ve difícil que salga así porque siguen sin estar de acuerdo. Sí se vulneraron las prerrogativas de sus propios amigos porque viene la reducción de presupuesto y es el 25% en el costo de las elecciones. Al que menos le repercute esa reducción es a Morena”, dijo la analista.

Espinosa Silis coincidió con ese escenario, aunque consideró que Sheinbaum no tomaría como una derrota dolorosa si este tema no sale adelante porque tiene otras prioridades.

“Yo leería que sí sabe que es posible que la reforma fracase pero tampoco se le va la vida en eso. También me parece sensato. Creo que el país y ella trae en su presidencia temas mucho más importantes que atender que dar la vida por esta reforma”, dijo.

En todo caso, si Sheinbaum quiere que los cambios que implicaría la reforma empiecen a aplicarse desde las elecciones de 2027, tiene un reto adicional: el tiempo. De acuerdo con la Constitución, las modificaciones en materia de comicios deben publicarse a más tardar 90 días antes de que inicie un proceso electoral.

Para las votaciones del próximo año se prevé que el proceso arranque durante la primera semana de septiembre, por lo que la reforma de Sheinbaum tendría que estar aprobada y promulgada a más tardar a principios de junio.

