Savannah Guthrie tiene la intención de regresar al programa “Today”, según fuentes

Savannah Guthrie tiene la intención de volver a trabajar en el programa “Today” de NBC en algún momento, según dos fuentes cercanas a la cadena.

El momento en que esto sucederá es muy incierto y depende completamente de Guthrie, dada la angustiante y agotadora búsqueda de su madre Nancy durante este mes.

Sin embargo, la noticia sobre las intenciones de Guthrie podría calmar algunas especulaciones entre los televidentes y expertos en noticias sobre si regresará o no a “Today”.

Para Guthrie, aunque pueda ser difícil imaginar retomar el trabajo, también podría ser una rutina reconfortante después del capítulo más inquietante de su vida.

Una fuente de NBC dijo que “su familia de ‘Today’ la recibirá con los brazos abiertos cuando ella decida regresar”.

Guthrie, de 54 años, es en muchos sentidos la figura central del popular y muy rentable programa matutino de NBC. Su fama convirtió la desaparición de su madre en una noticia nacional hace casi cuatro semanas, y sus mensajes en video solicitando pistas han cautivado al país.

A principios de esta semana, Guthrie reconoció por primera vez que su madre de 84 años “puede que ya haya fallecido”.

“Y si esto es lo que tiene que ser, entonces todos lo aceptaremos”, dijo Guthrie. “Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa”.

Guthrie anunció una recompensa de hasta US$ 1 millón por información que conduzca a la recuperación de su madre, y una donación de US$ 500.000 al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and Exploited Children).

Esas declaraciones de Guthrie fueron interpretadas por algunas personas cercanas a ella como un punto de inflexión.

“Vivir en esta incertidumbre es agonizante” para Guthrie y sus hermanos, dijo Hoda Kotb en NBC después de reproducir el video.

Kotb, quien dejó el programa en enero de 2025, regresó para co-conducir “Today” debido a la ausencia de Guthrie.

Kotb iba a formar parte de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán de todos modos. Pero una vez que se reportó la desaparición de Nancy Guthrie y Savannah voló a Tucson para apoyar la búsqueda, “Today” permaneció en Nueva York, y Kotb regresó al Estudio 1A para cubrir a su amiga.

