“Scream 7”: qué esperar de la nueva entrega de la saga de horror

Nadie esperaba que la película “Scream”, que nació con la idea de parodiar los clichés de las cintas de terror, se convirtiera en una franquicia con 30 años de vida, pero sucedió y este viernes se estrena en las salas de cine su nueva entrega, “Scream 7”.

La primera “Scream” se estrenó en 1996 —escrita por Kevin Williamson, creador de la serie “Dawson’s Creek”— con el propósito de asustar al espectador y, al mismo tiempo, llamar la atención sobre los lugares comunes en los que incurren muchas películas de asesinos al estilo “Friday the 13th” y “Halloween”. La cinta introdujo al personaje de Ghostface, el asesino misterioso que oculta su rostro tras la máscara de un fantasma.

Luego de dos secuelas exitosas, la franquicia se detuvo durante una década hasta su regreso en 2011 con “Scream 4”. Luego hubo otra brecha de una década hasta el estreno de la quinta entrega en 2022, que fue “reboot” de la franquicia, ahora con la actriz Melissa Barrera como protagonista. La buena recepción en la taquilla nos trae ahora a “Scream 7”. Es una franquicia que, como el malvado Ghostface, se niega a morir, pues Hollywood insiste en revivirla cada década.

Su novedad: el regreso de la actriz Neve Campbell a la saga de terror. Su personaje, el de la joven Sidney Prescott, es la heroína de la franquicia, a quien Ghostface ha acosado e intentado matar desde la primera película. En “Scream 7” también veremos a otro personaje que aparecido en todas las películas de la saga desde 1996: la periodista Gale Weathers, interpretada por Courteney Cox (“Friends”).

Otro detalle interesante: el guionista creador de la franquicia, Kevin Williamson, es quien coescribió y dirige “Scream 7”.

El camino de “Scream 7” a la pantalla fue accidentado. Según reporta Variety, Melissa Barrera, protagonista del reboot en 2022 y de “Scream VI” en 2023, fue despedida a finales de ese año de la franquicia por el estudio Spyglass, que estaba en desacuerdo con los comentarios de la actriz sobre la guerra de Israel en Gaza.

Otras figuras de “Scream VI” también abandonaron la franquicia. La coprotagonista de la cinta, Jenna Ortega, dijo que no participaría en “Scream 7” pues entraba en conflictos con el rodaje de su exitosa serie “Wednesday”. Y el director Christopher Landon se retiró luego de que recibiera amenazas de muerte, según alegó, por el despido de Barrera.

Sin las estrellas del reboot (Barera y Ortega), la productora Spyglass contrató a Williamson para reescribir desde cero el guion de “Scream 7” y, según Variety, ofreció un pago de US$ 7 millones a Campbell para que volviera a la franquicia.

A lo largo de la franquicia, distintos personajes bajo la máscara de Ghostface han intentado matar a Sidney Prescott, salvo en las películas de 2022 y 2023, en las que las hermanas Carpenter (Barrera y Ortega) fueron las heroínas y la historia fue ambientada en Nueva York. Ahora, en “Scream 7”, el foco pasa de nuevo a Sidney, quien deberá proteger a su hija adolescente, Tatum Evans (Isabel May), cuando un nuevo Ghostface emerja.

Williamson ha mantenido en secreto los detalles de la trama de “Scream 7”, aunque, como en cualquier franquicia con 30 años de existencia, la nostalgia por la saga que revivió el género “slasher” de terror en la década de 1990 es un factor relevante para atraer al público.

