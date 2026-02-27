Trump plantea una posible “toma de control amistosa” de Cuba

Por Adam Cancryn, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este viernes la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, al afirmar que el gobierno de la isla ha estado en conversaciones con su gobierno sobre el futuro del país.

“Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca. “Están pasando por grandes problemas y podríamos muy bien hacer algo bueno, creo, algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas, o peor aún, de Cuba y que viven aquí”.

Trump no especificó cómo sería esa “toma de control” ni ofreció un cronograma para alguna acción potencial contra el país.

Las declaraciones del presidente se produjeron pocos días después de que soldados cubanos abrieran fuego contra una embarcación, que según La Habana estaba intentando infiltrarse en la isla, y en la que murieron cuatro personas, incluido un ciudadano estadounidense.

Funcionarios de Trump investigan aún el incidente, el cual el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó de “altamente inusual” y no como parte de una operación oficial.

El jueves, el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo en conferencia de prensa que su pais estaba en comunicaciones con Estados Unidos por este incidente y aseguró que Waashington se había “mostrado disposición a cooperar”.

Trump y sus asesores han criticado al gobierno cubano en el pasado, intentando aumentar la presión sobre sus líderes en las semanas desde que Estados Unidos forzó un cambio de liderazgo en Venezuela.

“Están en un gran problema, no tienen dinero, no tienen nada ahora mismo”, afirmó Trump. “Pero están hablando con nosotros”.

En los primeros meses de este año, tras la pérdida del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela —un aliado histórico—, Cuba enfrenta un agravamiento de sus frecuentes problemas económicos.

La falta de petróleo, antes provisto en gran medida por Venezuela, ha intensificado los apagones, la transportación de alimentos a zonas alejadas e incluso la prestación de servicios básicos como la recolección de basura. México, otro proveedor de petróleo para Cuba, ha suspendido sus envíos luego del decreto emitido por Trump a finales de enero en el que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que suministren hidrocarburos a la isla de forma directa o indirecta.

Desde la década de 1960, Estados Unidos mantiene un embargo económico sobre Cuba. Los efectos de esta medida, que La Habana considera un estrangulamiento de la isla, golpearon con mayor fuerza después de la caída de la Unión Soviética (URSS).

Especialistas consultados por CNN consideraron que la crisis actual aún no es tan fuerte como la que se vivió durante el llamado “período especial” que siguió en la década de 1990 tras la caída de la URSS, pero sí tiene efectos más visibles.

Dentro de este contexto, México ha hecho dos envíos de ayuda humanitaria a Cuba, mientras que Canadá, Chile y Rusia también han expresado su interés en darle apoyo material. En contraste, otros países de la región han adoptado medidas en sentido contrario. Guatemala anunció que frenará gradualmente su programa de médicos cubanos, una fuente de divisas para Cuba, en tanto que Nicaragua prohibió la entrada a ciudadanos cubanos sin visa.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.