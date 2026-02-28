Así reaccionó el mundo a los ataques de EE.UU e Israel contra Irán

Por Catherine Nicholls, CNN

Horas después del ataque “masivo” de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán en Medio Oriente en la madrugada de este sábado, los líderes mundiales reaccionaron a lo sucedido.

Mientras que algunos aliados de EE.UU. como Francia y España expresaron preocupación por la acción militar, varios países de Medio Oriente condenaron la respuesta iraní.

Los presidentes del Consejo Europeo y de la Unión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, calificaron los ataques de “sumamente preocupantes” e instaron a “todas las partes a ejercer la máxima moderación, proteger a los civiles y respetar plenamente el derecho internacional” en publicaciones separadas en X.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que “el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales”. Escribió en X que “la escalada en curso es peligrosa para todos. Debe cesar”, e instó a Irán a “participar de buena fe en las negociaciones para poner fin a sus programas nucleares y balísticos, así como a sus actividades de desestabilización regional”.

En una reacción aún más dura, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró que su país “rechaza la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel, que constituye una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”. Añadió que España también “rechaza las acciones del régimen iraní y la Guardia Revolucionaria”, y añadió: “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Medio Oriente”.

El E3, integrado por Francia, Alemania y el Reino Unido, afirmó además estar en estrecho contacto con sus socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y otros países de la región.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que “los recientes acontecimientos en Medio Oriente son profundamente preocupantes” y añadió que “garantizar la seguridad nuclear y la protección a largo plazo en la región es de suma importancia para todos nosotros”. Finlandia “condena todas las acciones que buscan intensificar el conflicto en la región e insta a la máxima moderación”, añadió.

El Taoiseach de Irlanda, Micheál Martin, escribió que está “profundamente preocupado por los acontecimientos en Irán y el potencial real que existe para una escalada y un conflicto más amplio en la región”, instando a “todas las partes a actuar con moderación y trabajar para evitar ese resultado”.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que su país “apoya las acciones de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, y añadió que “Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Medio Oriente”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón afirmó que la “situación en Medio Oriente tiene un impacto significativo en Japón, incluso desde la perspectiva de la seguridad energética”, y añadió que el gobierno japonés “sigue de cerca los acontecimientos con gran preocupación”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió este sábado un comunicado en el que condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolos de “medida imprudente” y “acto de agresión armada deliberado, premeditado y no provocado”.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró en una publicación en X: “Es importante que Estados Unidos actúe con decisión. Siempre que hay determinación estadounidense, los criminales globales se debilitan. Los rusos también deben comprender esto”. Añadió que espera que “con el tiempo, la región de Medio Oriente se vuelva más segura y estable”.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó que los ataques contra Irán han “duplicado la importancia del oleoducto Friendship”, que atraviesa Ucrania y suministra crudo ruso a su país. Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia están interrumpidos desde finales de enero, cuando, según Kiev, un ataque con drones rusos impactó equipos del oleoducto en el oeste de Ucrania.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, afirmó que su país se mantiene firme junto a Israel y apoya a Estados Unidos en sus acciones de hoy. “Apoyamos plenamente todo esfuerzo decisivo para impedir de una vez por todas que los asesinos de Teherán adquieran capacidad nuclear o militar de cualquier otro tipo para perjudicar a Israel o a cualquier otra nación amante de la paz en Oriente Medio”, declaró.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza declaró estar “profundamente alarmado por los ataques de hoy de Estados Unidos e Israel contra Irán”, e instó a “todas las partes a ejercer la máxima moderación y proteger a los civiles y la infraestructura civil”.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, declaró que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán “ponen a Medio Oriente al borde de la catástrofe”, instando a Washington y Teherán a “buscar una salida diplomática en lugar de una mayor escalada”.

Las embajadas de la India en Israel e Irán aconsejaron a los ciudadanos indios en esos países que extremen la precaución, eviten viajes innecesarios y sigan de cerca la situación.

