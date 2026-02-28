Gobiernos en Latinoamérica expresan preocupación por los ataques en Irán, elevan la seguridad y piden solución diplomática

Por Uriel Blanco y Anabella González, CNN en Español

Gobiernos y líderes de América Latina reaccionaron con preocupación a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzaron este sábado. Algunos de ellos están en tensión con el Gobierno del presidente Donald Trump, como Cuba; otros se cuentan entre sus aliados, como Argentina, y otros se han acercado a Trump en el útimo tiempo luego de cruces y amenazas, como en el caso de Colombia.

Mientras que Estados Unidos planea varios días de acciones militares en Medio Oriente y ha insinuado anteriormente que le gustaría ver un cambio de régimen en Irán, los ataques israelíes y estadounidenses tuvieron como objetivo a altos funcionarios iraníes, según informaron fuentes a CNN.

Ante los ataques, estas son algunas de las primeras reacciones de países de América Latina:

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán de este sábado “arruinan por segunda ocasión los esfuerzos de la diplomacia en relación con la cuestión nuclear”.

“(Los ataques) ponen en peligro la paz y la seguridad regional e internacional. Los efectos que ya se registran en esa convulsa región así lo evidencian”, añadió Díaz-Canel en un mensaje en X.

En junio del año pasado, mientras EE.UU. llamaba a reanudar las negociaciones con Irán sobre un acuerdo nuclear, el Gobierno de Trump lanzó ataques contra sitios nucleares en el país de Medio Oriente. Días antes, Israel ya había lanzado ataques contra Irán.

El Gobierno de Díaz-Canel, que en las últimas semanas ha estado en fuertes tensiones con EE.UU. por el bloqueo energético contra la isla tras la captura de Nicolás Maduro, calificó los ataques como “una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU”.

“La comunidad internacional debe actuar de inmediato para detener esta agresión y una escalada, por sus impredecibles consecuencias”, comentó el mandatario cubano.

Más temprano, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró que su país condenaba los ataques estadounidenses e israelíes y escribió que “estas acciones irresponsables quebrantan la paz”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, elevó este sábado el nivel de seguridad a “alto en todo el territorio nacional” debido a los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.

“La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”, indicó la Oficina de Milei en un comunicado.

Milei agregó que también se reforzarán la custodia de las representaciones diplomáticas en Argentina y los controles en las fronteras.

“Asimismo, por instrucción presidencial, el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”, añadió el comunicado del Gobierno de Milei, un estrecho aliado en América Latina del Gobierno estadounidense de Donald Trump.

En tanto, la Cancillería de Argentina dijo este sábado en un comunicado aparte que “valora y apoya” las acciones militares conjuntas de EE.UU. e Israel contra Irán.

Las acciones, indicó la Cancillería, están “destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.

Agregó que pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales, Irán “no ha desmantelado completamente su programa nuclear, no ha cesado sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región, lo que constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales”.

La justicia Argentina señala a diplomáticos y funcionarios iraníes como presuntos responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejó un saldo de 85 personas muertas y 300 heridos. El gobierno de Irán siempre ha negado cualquier conexión con este ataque.

El Gobierno de Venezuela lamentó este sábado que “se haya optado por la vía militar” contra Irán en medio de las complicadas negociaciones que mantenía con Estados Unidos, que desde hace tiempo buscan que el país de Medio Oriente abandone su programa nuclear.

Asimismo, según un comunicado de la Cancillería venezolano, el Gobierno de Delcy Rodríguez criticó los ataques que lanzó Irán contra objetivos en todo Medio Oriente en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel.

Los ataques militares de EE.UU. e Israel contra la nación persa este sábado desencadenaron “en las últimas horas una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán”.

“Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad”, añadió la Cancillería de Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este sábado a los ataques de Estados Unidos —que llevó a cabo de manera conjunta con Israel— contra Irán y dijo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, “se ha equivocado hoy”.

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia”, dijo Petro en una publicación en X, en momentos en que el mandatario sudamericano se ha acercado recientemente a Trump.

Al mismo tiempo, Petro pidió la no propagación de las armas nucleares (también una exigencia de EE.UU. e Israel a Irán): “Hay que destruirlas todas”.

Además, en otra publicación en X, el mandatario de Colombia criticó fuertemente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la muerte de decenas de estudiantes tras un ataque en una escuela al sur de Irán.

“Se llama barbarie y de nada sirve decirle a las mujeres de Irán que se liberen quitándose sus velos si quienes eso piden matan a sus hijas. La conversación sobre desarme nuclear entre EEUU e Irán debe mantenerse. Y la humanidad debe exigir que Israel y Palestina realicen elecciones libres para elegir sus gobernantes”, escribió Petro.

El Gobierno de Perú dijo este sábado que le está dando seguimiento a la situación en Medio Oriente tras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, y pidió a las partes involucradas evitar “acciones que puedan agravar la situación”.

“El Perú formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y exhorta a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región. Asimismo, reitera su vocación pacifista y su respaldo a toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones e invita a privilegiar y preservar la paz y la seguridad internacionales”, escribió la Cancillería peruana en un comunicado.

Por la situación en desarrollo en la región, las misiones diplomáticas de Perú pusieron en marcha planes de emergencia y canales de contacto para los peruanos en las zonas afectadas por el conflicto.

“Se recomienda a los ciudadanos peruanos que se encuentren en el área: mantenerse informados a través de fuentes oficiales; seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales; contactar a la oficina consular correspondiente para registrar su situación y facilitar eventuales acciones de asistencia”, agregó la Cancillería.

El Gobierno de Guatemala expresó este sábado su “profunda preocupación” por los ataques militares en Medio Oriente protagonizados por Estados Unidos, Israel e Irán, y llamó a respetar el derecho internacional para evitar una escalada en la violencia.

“Guatemala insta a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima moderación para evitar una escalada de hostilidades y garantizar la protección de la población e infraestructura civil”, dijo la Cancillería del país centroamericano en un comunicado.

La Cancillería agregó que sus embajadas en Medio Oriente monitorean la situación y prestarán atención a las necesidades de los guatemaltecos en los países afectados.

“Se recomienda a los guatemaltecos que se mantengan informados y respeten las directrices de seguridad de las autoridades locales en los países donde se encuentran”, indicó.

En sintonía con varias reacciones de la región, el Gobierno de Chile expresó su preocupación ante los ataques de este sábado en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, y condenó las acciones de los tres países.

“Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional. Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear”, declaró la Cancillería chilena en un comunicado.

“El Gobierno de Chile señala que está en contacto con las embajadas y consulados de nuestro país en la región, a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, sus familias, así como de los connacionales que se encuentran en la zona”, agregó.

La secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó su preocupación por los ataques en Medio Oriente e hizo un llamado “urgente” a los países involucrados, a quienes les pidió privilegiar la vía diplomática y abstenerse de usar la fuerza, para preservar la paz y la estabilidad en la región, según un comunicado publicado este sábado.

El Gobierno de México también pidió que eviten “escalar más” el conflicto, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán este sábado e Irán tomó represalias.

“En apego a nuestros principios constitucionales de política exterior y a la convicción pacifista de nuestro país, exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves”, dijo la cancillería mexicana.

“Reiteramos la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación”, dijo la secretaría de Relaciones Exteriores.

En un comunicado anterior el Gobierno de México había informado que las embajadas del país en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait están en contacto permanente con la comunidad mexicana “y han activado sus protocolos de protección y asistencia consular” tanto para connacionales como para familiares del personal diplomático en esos países.

Por el momento no se tiene conocimiento de ciudadanos mexicanos que hayan sido “directamente afectados” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán de este sábado, dijo la Cancillería de México en X.

Las autoridades pidieron a sus connacionales que estén en la región de los ataques “permanecer en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades competentes” y reiteraron su recomendación de no viajar a Medio Oriente.

La cancillería mexicana ya había emitido un comunicado el viernes, en el que aseguraba que estaba atenta a la situación en la región. En esa oportunidad dijo además que personal de la Embajada de México en Irán estaba en contacto permanente con las y los connacionales que se encuentran en ese país y que ellos habían expresado “su deseo de permanecer en Irán”.

En el caso de la Embajada de México en Israel, la secretaría de Relaciones Exteriores dijo el viernes que hasta ese momento no habían recibido peticiones de asistencia consular.

Al igual que otros países de la región, el Gobierno de Ecuador dijo sentir una profunda preocupación “ante el agravamiento de la situación de seguridad” en Medio Oriente por los ataques de este sábado.

La cancillería ecuatoriana manifestó su solidaridad con los países de Medio Oriente “por los ataques que han sufrido en sus territorios perpetrados por la República Islámica de Irán, que comprometen la estabilidad y la seguridad regionales”.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa aseguró tener un compromiso “con la lucha contra el terrorismo” y pidió a la comunidad internacional redoblar esfuerzos para erradicar esas amenazas en el marco del derecho internacional.

El Gobierno de Brasil también condenó los ataques de este sábado de Estados Unidos e Israel “contra objetivos en Irán” que han escalado las tensiones en Medio Oriente, y recomendó a los brasileños no realizar viajes a más de una decena de países de la región.

“Los ataques ocurrieron en medio de un proceso de negociación entre las partes, que constituye la única vía viable para la paz, postura tradicionalmente defendida por Brasil en la región”, indicó la Cancillería brasileña en un comunicado.

La secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras dijo que “sigue con atención” la escalada de tensiones y las operaciones militares en curso en Medio Oriente, ante lo que expresó su preocupación.

“Honduras reafirma su compromiso histórico con la paz, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas”, dijo la cancillería hondureña en un comunicado.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura, quien asumió su mandato presidencial hace poco más de un mes, exhortó a todas las partes involucradas “a ejercer la máxima moderación”, proteger a la población y buscar una solución sostenible por la vía diplomática.

El Gobierno de Bolivia dijo que realiza un “seguimiento permanente” de la situación en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos, Israel e Irán, y activó mecanismos preventivos para resguardar a sus ciudadanos en la región.

“En el marco de sus atribuciones constitucionales, el presidente del Estado ha instruido a las instancias competentes fortalecer la coordinación interinstitucional y activar mecanismos de evaluación preventiva, con el propósito de resguardar la seguridad de la población boliviana en los países en conflicto, así como la protección de infraestructuras estratégicas y representaciones diplomáticas bolivianas acreditadas”, señaló la Cancillería boliviana en un comunicado.

“El Gobierno Nacional actúa con responsabilidad y prudencia frente a un contexto internacional de alta sensibilidad. El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma su compromiso con la paz, el fortalecimiento de las democracias como espacio donde los pueblos ejercen plenamente sus libertades, y la vigencia irrestricta de los derechos humanos, que deben prevalecer ante toda circunstancia”, agregó.

Ante una situación de “extrema preocupación” por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente, el Gobierno de Uruguay pidió retomar el diálogo para resolver las diferencias en materia nuclear que persisten entre los países involucrados en ataques en la región.

“Como país promotor de la paz, Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención, a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear”, indicó la Cancillería uruguaya en un comunicado.

La dependencia agregó que está en “contacto permanente” con el personal diplomático en Medio Oriente, “incluyendo en Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Qatar y el Líbano”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Oren Liebermann, de CNN.