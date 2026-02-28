Una polizón logra colarse de nuevo en un avión con destino a Europa, según fuentes

Por Alexandra Skores y Mark Morales, CNN

Una mujer previamente condenada por evadir la seguridad y a personal de aerolíneas para abordar un vuelo a París sin boleto fue detenida en Milán, Italia, por presuntamente viajar como polizón una vez más.

Según una fuente de las fuerzas del orden, Svetlana Dali burló a empleados de la aerolínea en la puerta C74 del Aeropuerto Internacional Newark Liberty y abordó el vuelo 19 de United la noche del miércoles.

El Boeing 777-200, con capacidad para 364 pasajeros, despegó de Newark a las 5:51 p.m., hora de Miami, de acuerdo con FlightAware. En algún momento durante el vuelo de más de siete horas, el personal de la aerolínea descubrió que Dali estaba a bordo sin boleto.

Cuando el avión aterrizó en Milán a las 7:09 a.m., hora local, del jueves, fue detenida por las autoridades.

“La seguridad y la protección son nuestras máximas prioridades”, dijo United Airlines en un comunicado. “Estamos investigando este incidente y trabajando con las autoridades competentes”.

El FBI en Newark dijo a CNN que está al tanto de la “presunta polizón”.

“Estamos trabajando con la Autoridad Portuaria y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en esta investigación en curso”, dijo la portavoz del FBI Emily Molinari en un comunicado.

CNN se ha comunicado con la TSA para obtener más información.

En noviembre de 2024, Dali, ciudadana rusa y residente permanente de Estados Unidos, logró viajar como polizón en el vuelo 264 de Delta Air Lines desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy hacia el Aeropuerto Charles de Gaulle de París.

Un video de seguridad difundido tras su arresto mostró a Dali evadiendo a una empleada del aeropuerto encargada del control de seguridad de la tripulación y caminando con personal de la aerolínea más allá del punto donde le habrían revisado la identificación y el pase de abordar. En ese momento, pasó por el escáner y recibió un registro físico, mientras sus pertenencias fueron inspeccionadas.

En la puerta de embarque, con una sudadera gris puesta sobre la cabeza, Dali se colocó en medio de lo que parecía ser una familia que viajaba junta y pasó sin ser notada por el agente de la puerta.

Ya a bordo, aparentemente pasó un tiempo escondida en el baño para mantenerse fuera de la vista de la tripulación, pero finalmente fue descubierta, afirmaron otros pasajeros a CNN. Fue detenida al llegar a París.

Dali fue devuelta a Estados Unidos y compareció ante un tribunal federal en Brooklyn, donde su abogado designado por la corte argumentó a favor de su liberación.

“No creemos que represente un grave riesgo de fuga”, dijo entonces el defensor público federal Michael Schneider. “No es como si pudiera colarse en un vuelo todos los días”.

Sin embargo, poco después de salir de la cárcel, a la espera del juicio, Dali intentó salir nuevamente de Estados Unidos, dijeron los fiscales.

En diciembre de 2024, logró quitarse un monitor electrónico del tobillo y abordó un autobús Greyhound con destino a Canadá, dijo entonces a CNN una fuente de las fuerzas del orden.

Dali fue arrestada y permaneció bajo custodia por más de siete meses hasta su condena por abordar ilegalmente el vuelo a París. Posteriormente, fue sentenciada a tiempo cumplido.

Durante la sentencia, Dali repitió su afirmación de que cree que alguien la está envenenando y dijo, a través de un traductor de ruso, que “todas estas acciones se llevaron a cabo con el fin de salvar mi vida”.

Durante su juicio por viajar como polizón a Francia, los fiscales dijeron que había intentado abordar vuelos sin documentación al menos dos veces antes.

Aseguraron que Dali intentó colarse en un avión en el Aeropuerto Internacional Bradley, cerca de Hartford, Connecticut, dos días antes de lograr abordar en JFK.

Y en febrero de 2024, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos la descubrieron escondida en un baño en una zona segura del área de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.