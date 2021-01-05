Alerts
THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER IN BOZEMAN HAS
ISSUED A BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING.
THROUGH 6 AM MST WEDNESDAY.
* AFFECTED AREA...THE LIONHEAD AREA NEAR WEST YELLOWSTONE AND
CENTENNIAL MOUNTAINS IN EASTERN IDAHO.
* AVALANCHE DANGER...THE AVALANCHE DANGER FOR THE WARNING AREA IS
RATED HIGH ON ALL SLOPES.
* REASON/IMPACTS...RECENT HEAVY SNOW COMBINED WITH WIND WILL
LIKELY CREATE WIDESPREAD AREAS OF UNSTABLE SNOW. BOTH HUMAN
TRIGGERED AND NATURAL AVALANCHES ARE LIKELY ON SLOPES STEEPER
THAN 30 DEGREES.
Weather
Comments