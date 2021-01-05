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today at 8:27 am
Published 8:21 am

Avalanche Danger

ava;anche
THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER IN BOZEMAN HAS
ISSUED A BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING.

THROUGH 6 AM MST WEDNESDAY.

* AFFECTED AREA...THE LIONHEAD AREA NEAR WEST YELLOWSTONE AND
  CENTENNIAL MOUNTAINS IN EASTERN IDAHO.

* AVALANCHE DANGER...THE AVALANCHE DANGER FOR THE WARNING AREA IS
  RATED HIGH ON ALL SLOPES. 

* REASON/IMPACTS...RECENT HEAVY SNOW COMBINED WITH WIND WILL
  LIKELY CREATE WIDESPREAD AREAS OF UNSTABLE SNOW. BOTH HUMAN
  TRIGGERED AND NATURAL AVALANCHES ARE LIKELY ON SLOPES STEEPER
  THAN 30 DEGREES.
Weather
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Jeff Roper

Jeff is a weekend weather anchor for Local News 8 and KIDK Eyewitness News 3.

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